Opoziční zastupitel Vsetína Michal Berg, který vedl v posledních komunálních volbách Koalici pro otevřený Vsetín (Piráti), na dnešním jednání zastupitelstva oznámil, že na konci dubna ukončí téměř po 12 letech svůj zastupitelský mandát. Důvody jsou pracovní. V podzimních komunálních volbách také nebude ve Vsetíně kandidovat, lídryní bude zastupitelka za Koalici pro otevřený Vsetín Pavla Fojtíková, sdělil dnes ČTK Berg, který byl dříve také republikovým spolupředsedou Zelených.
Koalice pro otevřený Vsetín (Piráti) skončila ve volbách před čtyřmi lety na třetím místě, získala 14,46 procenta hlasů a tři mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Volby vyhrálo se ziskem 20,06 procenta hlasů a pěti mandátů hnutí ANO. Koalici vytvořilo s lidovci, kteří byli druzí, Nestraníky, ODS a PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost Vsetín. Koalice má 14 křesel. Starostou Vsetína je Jiří Čunek (KDU-ČSL).
Berg dnes oznámil, že na konci dubna ukončí svůj zastupitelský mandát. "Z pracovních důvodů už nebudu na Vsetíně v dalších komunálních volbách kandidovat, s ženou již máme oba zaměstnání v Brně," uvedl Berg. "Projekt Koalice pro otevřený Vsetín ale zdaleka nestojí na mně, a jsem rád, že tímto můžu ohlásit, že jedničkou kandidátky pro podzimní komunální volby bude Pavla Fojtíková," uvedl Berg. Fojtíková byla před čtyřmi lety dvojkou kandidátky.
Berg byl do zastupitelstva poprvé zvolen v roce 2014, následně opakovaně v letech 2018 a 2022. Působil také ve finančním výboru. Do konce volebního období jej v zastupitelstvu nahradí geolog Tomáš Proisl.
"Chtěla bych Michalovi poděkovat za odvedenou práci, ať už v zastupitelstvu nebo že byl hlavním hybatelem KOV (Koalice pro otevřený Vsetín) po mnoho let. Michal toho pro Vsetín udělal hodně, například měl velkou zásluhu na tom, že v Luhu nestojí spalovna, že v MHD mohou rodiče dětí do tří let jezdit bezplatně nebo že se rekonstruovalo náměstí Svobody," uvedla Fojtíková.