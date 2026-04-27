Město Uherské Hradiště společně se 17 okolními obcemi pošle letos na sociální služby v regionu přes 10,4 milionu korun. Dnes to jednomyslně schválili uherskohradišťští zastupitelé. Peníze město spolu s obcemi rozděluje z Fondu sociálních služeb zřízeného v roce 2024. Loni z něj poskytovatelé sociálních služeb získali deset milionů korun.
O podporu z fondu pro 68 služeb se letos přihlásilo 23 organizací. Podmínky programu splnilo 21 žádostí zahrnujících 65 služeb. Jedná se například o péči o seniory, podporu lidí se zdravotním postižením nebo služby pro rodiny v obtížné situaci.
Fond obcí je financován společně. Město Uherské Hradiště do něj letos přispívá částkou 4,97 milionu korun, dalších 17 zapojených obcí dá dohromady přes 5,2 milionu korun. "Uherské Hradiště dobrovolně přispívá částkou 200 korun na jednoho obyvatele, ostatní obce mají smluvně stanovenou částku 170 korun na jednoho obyvatele," řekl místostarosta Čestmír Bouda (KDU-ČSL).
K rozdělení v letošním roce doporučil výbor fondu také loňský zůstatek, který činil více než 226.000 korun. "Zapojené obce prostřednictvím fondu přispívají na financování služeb podle počtu obyvatel a zároveň se podílejí na rozhodování o jejich podpoře. Díky tomuto modelu se daří vytvářet stabilní systém, který umožňuje služby nejen udržet, ale i lépe plánovat do budoucna," uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.
Spolu s Uherským Hradištěm se na činnosti fondu podílejí obce Boršice, Buchlovice, Částkov, Hostějov, Jalubí, Kunovice, Medlovice, Ostrožská Nová Ves, Popovice, Salaš, Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec, Velehrad a Zlámanec.
Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Podíl města a obcí na financování terénních a pobytových sociálních služeb bývá obvykle v jednotkách až desítkách procent. Dalšími penězi na provoz přispívají především stát a kraj.