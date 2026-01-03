V loňském roce ušetřily zhruba 3 900 korun oproti roku předcházejícímu, letos se tato částka o něco sníží. Domácnosti ve Vsetíně zaplatí za teplo v roce 2026 o necelých pět procent více. Cena se tak z 1 141 korun za gigajoul zvýší na 1 197.
Toto zdražení však bude nejvyšší ve Zlínském kraji. Další komodity a poplatky buď zůstanou na cenách minulého roku nebo vzrostou jen mírně. To platí i pro tepelnou energii v krajském městě, jejíž cena se letos zvedla o tři procenta na 1 235 korun za gigajoul.
„Navzdory zdražení všech vstupů jde o navýšení pohybující se velmi těsně nad inflací,“ zhodnotil Pavel Mačák, ředitel městské společnosti Teplo Zlín, která již 30 let zásobuje teplem a teplou vodou zhruba polovinu zlínských domácností a řadu firem. „Běžným domácnostem tak narostou náklady na teplo nejvýše v řádech desetikorun měsíčně,“ upřesnil.
Do stejné energetické skupiny Enetiqa patří Zásobování teplem Vsetín a Centrální tepelný zdroj v Uherském Hradišti. Dohromady dodávají teplo do více než 14 tisíc domácností a 20 průmyslových podniků. Na rozdíl od Vsetína se cena tepla pro rodiny v Uherském Hradišti v letošním roce nezmění a zaplatí 1 151 korun za gigajoul.
Vodné a stočné zdraží všude
Mírné navýšení se týká i vody. Nejvíce zdražila na Uherskohradišťsku, a to o zhruba 2,6 procenta, podobné zvýšení poznají také na Zlínsku a Vsetínsku, na Kroměřížsku jde o dvě procenta. Nejdražší i tak zůstává vodné a stočné v okolí krajského města, kde domácnosti letos zaplatí o 3,50 koruny více než loni, tedy 137,8 koruny za kubík.
Na Uherskohradišťsku bude voda stát 117,49 koruny, na Vsetínsku 117,60 a na Kroměřížsku 119,50.
„Sociálně únosná cena vodného a stočného pro Zlínský kraj podle podmínek Operačního programu životního prostředí je stanovena ve výši 175,45 koruny za metr krychlový včetně DPH. Naše cenová politika je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala cenu pod průměrem v České republice,“ vysvětlil za společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž její ředitel Petr Vedra.
Poplatky za odpad zůstávají stejné
Prakticky beze změny zůstávají v letošním roce poplatky, které města vybírají od obyvatel za svoz a likvidaci komunálního odpadu, za psy a nájemné v městských bytech nebo jízdné v městské dopravě.
„Vůbec jsme změnu poplatků neřešili,“ poukázal primátor města Zlína Jiří Korec. „Samozřejmě vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám se nedá vyloučit, že v následujících letech se tomu nevyhneme, ale pro rok 2026 zůstávají stejné. Na jeho konci pak uvidíme, jak to bude vypadat. Naposled jsme zdražovali v roce 2023, od té doby ceny držíme.“
Za popelnice tak obyvatelé zaplatí v základní sazbě 900 korun, za psa 500 korun v rodinném domě a tisíc v bytě a za nájem v městském bytě od 65 do 180 korun za metr čtvereční.
Mírně vyšší nájem ve Vsetíně
V Uherském Hradišti dál občané nebudou platit za psa a za odpad zaplatí tisíc korun. Nájemné v městských bytech je rozdělené do tří oblastí a ceny tam jsou stanovené na 75, 85 a 95 korun za metr čtvereční.
Obyvatelé Vsetína zaplatí za popelnice 720 korun, za psa 500 v domě nebo 1 200 korun v bytě a mírně vyšší bude nájemné. To se zvýší o šest procent ze 160 na 170 korun za metr čtvereční.
V Kroměříži pak letošní cena za odpad zůstává stejná jako loni, tedy 840 korun, za psa se platí 800 korun a za nájemné 120 nebo 150 korun za metr čtvereční. „Náklady města spojené s poskytovanými službami stále rostou, jako například třídění odpadu. Ale pro letošní rok jsme poplatky od občanů zvyšovat nechtěli,“ naznačil starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.
Jízdenky v městské hromadné dopravě se ve Zlínském kraji v novém roce nijak nezmění. Cestující v Uherském Hradišti a Vsetíně, kde už je městský systém integrovaný do celokrajského, zaplatí za jednotlivou jízdenku 15 korun a mohou jezdit také na krajskou kartu Zetka.
Zlín a Kroměříž by se měly k integrované dopravě připojit v letošním roce. Pro letošek zatím platí, že cestující ve Zlíně platí za jednotlivou jízdenku 18 korun, v Kroměříži 15 korun.