Obyvatele Zlínského kraje čeká v letošním roce mírné, maximálně pětiprocentní zdražení vody a tepla. Poplatky zůstávají na cenách minulého roku. Nejvíce si za teplo připlatí obyvatelé Vsetína.

Ceny tepla ve Zlínském kraji se v roce 2026 mírně zvýší. Zdraží i teplárna ve Zlíně. | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

V loňském roce ušetřily zhruba 3 900 korun oproti roku předcházejícímu, letos se tato částka o něco sníží. Domácnosti ve Vsetíně zaplatí za teplo v roce 2026 o necelých pět procent více. Cena se tak z 1 141 korun za gigajoul zvýší na 1 197.

Toto zdražení však bude nejvyšší ve Zlínském kraji. Další komodity a poplatky buď zůstanou na cenách minulého roku nebo vzrostou jen mírně. To platí i pro tepelnou energii v krajském městě, jejíž cena se letos zvedla o tři procenta na 1 235 korun za gigajoul.

Zlínský kraj sužuje extrémní sucho, voda chybí v řekách i půdě. A bude hůř

„Navzdory zdražení všech vstupů jde o navýšení pohybující se velmi těsně nad inflací,“ zhodnotil Pavel Mačák, ředitel městské společnosti Teplo Zlín, která již 30 let zásobuje teplem a teplou vodou zhruba polovinu zlínských domácností a řadu firem. „Běžným domácnostem tak narostou náklady na teplo nejvýše v řádech desetikorun měsíčně,“ upřesnil.

Do stejné energetické skupiny Enetiqa patří Zásobování teplem Vsetín a Centrální tepelný zdroj v Uherském Hradišti. Dohromady dodávají teplo do více než 14 tisíc domácností a 20 průmyslových podniků. Na rozdíl od Vsetína se cena tepla pro rodiny v Uherském Hradišti v letošním roce nezmění a zaplatí 1 151 korun za gigajoul.

Vodné a stočné zdraží všude

Mírné navýšení se týká i vody. Nejvíce zdražila na Uherskohradišťsku, a to o zhruba 2,6 procenta, podobné zvýšení poznají také na Zlínsku a Vsetínsku, na Kroměřížsku jde o dvě procenta. Nejdražší i tak zůstává vodné a stočné v okolí krajského města, kde domácnosti letos zaplatí o 3,50 koruny více než loni, tedy 137,8 koruny za kubík.

Na Uherskohradišťsku bude voda stát 117,49 koruny, na Vsetínsku 117,60 a na Kroměřížsku 119,50.

„Sociálně únosná cena vodného a stočného pro Zlínský kraj podle podmínek Operačního programu životního prostředí je stanovena ve výši 175,45 koruny za metr krychlový včetně DPH. Naše cenová politika je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala cenu pod průměrem v České republice,“ vysvětlil za společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž její ředitel Petr Vedra.

Poplatky za odpad zůstávají stejné

Prakticky beze změny zůstávají v letošním roce poplatky, které města vybírají od obyvatel za svoz a likvidaci komunálního odpadu, za psy a nájemné v městských bytech nebo jízdné v městské dopravě.

Studenti se ve Zlíně probírali odpadky. Zjistili, že se lidem nechce třídit

„Vůbec jsme změnu poplatků neřešili,“ poukázal primátor města Zlína Jiří Korec. „Samozřejmě vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám se nedá vyloučit, že v následujících letech se tomu nevyhneme, ale pro rok 2026 zůstávají stejné. Na jeho konci pak uvidíme, jak to bude vypadat. Naposled jsme zdražovali v roce 2023, od té doby ceny držíme.“

Za popelnice tak obyvatelé zaplatí v základní sazbě 900 korun, za psa 500 korun v rodinném domě a tisíc v bytě a za nájem v městském bytě od 65 do 180 korun za metr čtvereční.

Mírně vyšší nájem ve Vsetíně

V Uherském Hradišti dál občané nebudou platit za psa a za odpad zaplatí tisíc korun. Nájemné v městských bytech je rozdělené do tří oblastí a ceny tam jsou stanovené na 75, 85 a 95 korun za metr čtvereční.

Obyvatelé Vsetína zaplatí za popelnice 720 korun, za psa 500 v domě nebo 1 200 korun v bytě a mírně vyšší bude nájemné. To se zvýší o šest procent ze 160 na 170 korun za metr čtvereční.

V Kroměříži pak letošní cena za odpad zůstává stejná jako loni, tedy 840 korun, za psa se platí 800 korun a za nájemné 120 nebo 150 korun za metr čtvereční. „Náklady města spojené s poskytovanými službami stále rostou, jako například třídění odpadu. Ale pro letošní rok jsme poplatky od občanů zvyšovat nechtěli,“ naznačil starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Zlín a Kroměříž se ke krajské integrované dopravě připojí až příští rok

Jízdenky v městské hromadné dopravě se ve Zlínském kraji v novém roce nijak nezmění. Cestující v Uherském Hradišti a Vsetíně, kde už je městský systém integrovaný do celokrajského, zaplatí za jednotlivou jízdenku 15 korun a mohou jezdit také na krajskou kartu Zetka.

Zlín a Kroměříž by se měly k integrované dopravě připojit v letošním roce. Pro letošek zatím platí, že cestující ve Zlíně platí za jednotlivou jízdenku 18 korun, v Kroměříži 15 korun.

