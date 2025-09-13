Josífek a Tonička v Podzámecké zahradě. Černé labutě jsou zpět v Kroměříži

Autor: fuk
  10:12aktualizováno  10:12
Podzámecká zahrada v Kroměříži se po letech opět může pochlubit černými labutěmi. Nový pár našel svůj domov na Pavím dvoře, a stal se tak díky sbírce zaměstnanců arcibiskupství a také pěveckého sboru ze Stříbrnic na Uherskohradišťsku součástí zvířecí osádky, která dotváří jedinečný charakter historické zahrady.
V kroměřížské Podzámecké zahradě mají černé labutě. (srpen 2025)

V kroměřížské Podzámecké zahradě mají černé labutě. (srpen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

V kroměřížské Podzámecké zahradě mají černé labutě. (srpen 2025)
Podzámecká zahrada v Kroměříži je vyhledávaným turistickým cílem. (srpen 2025)
Podzámecká zahrada v Kroměříži je vyhledávaným turistickým cílem. (srpen 2025)
Čínský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži (květen 2025)
5 fotografií

„Těší mě, že se díky iniciativě našich spolupracovníků podařilo vrátit do Podzámecké zahrady zvířecí obyvatele, kteří sem historicky patří. Návštěvníci tak mohou opět obdivovat krásu černých labutí, která zde byla popisována už v 19. století,“ upozornil generální vikář Ladislav Švirák.

V kroměřížské Podzámecké zahradě mají černé labutě. (srpen 2025)

Fotogalerie

zobrazit 5 fotografií

Zakoupení labutí umožnila veřejná sbírka, do níž přispěli zaměstnanci Arcibiskupství olomouckého, členové pěveckého sboru ze Stříbrnic na Uherskohradišťsku i další dárci.

Čínský pavilon získal původní krásu, v Podzámecké zahradě ale škodila bouřka

Celkem se podařilo vybrat 10 800 korun, cena páru přivezeného do Kroměříže ze Strakonic činila deset tisíc. Zbylou částku arcibiskupství využije na nákup okrasných ryb do Fontány amorků, aby se tak ještě víc posílil historický ráz zahrady. Již dříve bylo do fontán v zahradě vysazeno několik desítek karasů zlatých, koi kaprů a jeseterů.

Pár labutí, pojmenovaný Josífek a Tonička, bude prozatím chován na Pavím dvoře. V budoucnu vyvedená mláďata se pak budou volně pohybovat po celé zahradě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Hasiči likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné, škoda přes milion Kč

Hasiči od dnešních brzkých ranních hodin likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné na Šumpersku. Jde o více budov, které jsou výrazně poškozené. Nikdo...

13. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Josífek a Tonička v Podzámecké zahradě. Černé labutě jsou zpět v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži se po letech opět může pochlubit černými labutěmi. Nový pár našel svůj domov na Pavím dvoře, a stal se tak díky sbírce zaměstnanců arcibiskupství a také pěveckého sboru...

13. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník

Na statku ve Staříči na Frýdecko-Místecku došlo v pátek ráno k nehodě, při níž se samovolně rozjela plně naložená vlečka traktoru a zranila dva muže. Na místě zasahovali záchranáři i ostravský...

13. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Koně pomohou k návratu motýlů. Jejich chov u Krásné prospívá změně k lepšímu

Původní druhy rostlin, ale i motýlů a dalšího hmyzu by měli pomoci vrátit do krajiny divocí koně v okolí Krásné na Ašsku. V letních měsících se do tamní rezervace vydali odborníci, aby posoudili,...

13. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Poděbrady obnovují hřiště v areálu Sportovního klubu Slovan

Poděbrady začaly obnovovat hřiště fotbalového areálu Sportovního klubu Slovan poblíž lesoparku Obora. Práce téměř za 13 milionů korun, jejichž součástí je...

13. září 2025  7:18,  aktualizováno  7:18

Do dálničního mostu u Velkého Meziříčí zatéká, dostane injekce

Kolem 40 tisíc aut denně projede po mostě přes Radslavický potok na 147. kilometru dálnice D1 u Velkého Meziříčí. Přemostění z roku 1979 prošlo lokálními opravami už v roce 2018 při modernizaci...

13. září 2025  8:37

Hudba zní v kostelích i huti, festival vábí diváky na hvězdné hosty

Sever Čech a saské příhraničí rozeznívá klasická hudba. Festival Lípa Musica vábí diváky na hvězdné hosty. Koncertuje se v zámecké konírně, v kostelech i ve sklářské huti.

13. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Firmy PotisEdge a Lion Power uzavírají strategické partnerství za účelem podpory inovací v oblasti energetických řešení pro manipulaci s materiálem v Severní Americe

13. září 2025  8:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Uspěchané odvolání ředitele, míní opozice. Situaci v domově prověří audit

Za příliš uspěchané, unáhlené a nedostatečně vyargumentované označila krajská opozice odvolání Martina Kryštofa Kubáka z postu ředitele Domova sociálních služeb Tmavý Důl. Skutečný stav domova...

13. září 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Firma TCL získala na veletrhu IFA 2025 ocenění za klimatizaci FreshIN 3.0 s inovativní úsporou energie díky umělé inteligenci

13. září 2025  8:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.