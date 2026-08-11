Dopravce RegioJet chce začít jezdit na tratích z Prahy do Luhačovic i Vsetína

Milan Libiger
  11:52aktualizováno  11:52
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Lokomotiva Traxx soukromé společnosti RegioJet

Lokomotiva Traxx soukromé společnosti RegioJet | foto: RegioJet

Lokomotiva Traxx soukromé společnosti RegioJet
Lokomotiva Bombardier Traxx MS3 společnosti Regiojet ve stanici Brno-Královo...
Lokomotiva Bombardier Traxx MS3 společnosti Regiojet ve stanici Brno-Královo...
Rychlík R1123 společnosti Regiojet v koncové stanici linky R8 v Bohumíně
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České dráhy provozují vlaky Slovácký a Valašský expres. První jezdí z Prahy do Starého Města a Luhačovic, druhý do Vsetína a obvykle až do Žiliny. Soukromý dopravce RegioJet hodlá situaci začít měnit tak, že by mohla být pro cestující z kraje výhodnější.

Cestující tyto dva spoje Českých drah znají jako Slovácký a Valašský expres. První jezdí z Prahy do Starého Města a Luhačovic, druhý do Vsetína a obvykle až do Žiliny, oba co dvě hodiny.

Soukromý dopravce RegioJet hodlá příští rok v prosinci situaci začít měnit tak, že by mohla být pro cestující z kraje výhodnější. Chce na obou tratích vypravovat moderní vlaky a snaží se přes antimonopolní úřad docílit toho, aby stát přestal spoje Českých drah dotovat, případně aby mohl jezdit alespoň proti dotovaným spojům.

Kdyby stát placené objednávky spojů zrušil, chtěl by převzít celý jízdní řád. Pokud ne, hodlá jezdit každé dvě hodiny z Prahy do Starého Města, a když se zelektrifikuje trať do Zlína, tak každé dvě hodiny i tam.

Vlakové spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní nebo Varšavou se zlepší

„Když bude ministerstvo dopravy rozumné a nebude dotovat, co dotované být nemusí, převzali bychom celý jízdní řád. Dotace se mají poskytovat jen ve chvíli, kdy selhává trh,“ míní majitel RegioJetu Radim Jančura. „Podali jsme žádost o test hospodářské vyváženosti a bude záležet na antimonopolním úřadu, jestli nám to povolí.“

Pokud dostane RegioJet souhlas se vstupem na tyto tratě, ale stát bude nadále dotovat dálkové spoje Český drah, chce konkurovat alespoň Slováckému expresu.

„I kdyby tam ministerstvo chtělo objednávat spoje Českých drah, budeme jezdit z Prahy do Starého Města každé dvě hodiny. Toto se určitě stane,“ ujistil Jančura. „A když se otevře možnost do Zlína, tak bychom přidali i Zlín.“

Železniční spojení do Zlína je špatné

Spojení Zlína po kolejích je velmi špatné a zlepšit ho má chystaná elektrifikace trati do Otrokovic, se kterou se má začít příští rok. Hotovo by bylo v roce 2030.

Pak by mohly do krajského města elektrické vlaky RegioJetu začít jezdit. Jezdily by také do Luhačovic, stejně jako Slovácký expres, až se i tam zelektrifikuje trať, což stát plánuje udělat v nejbližších letech.

Když bude moci RegioJet převzít celý jízdní řád, tak by se vlaky do Vsetína v Přerově rozdělily a část by jezdila do Otrokovic a do Zlína. Jančura je přesvědčený, že poptávka po častějších přímých vlacích do Prahy bude.

Věříme, že u výkonů, kde dopravci zvažují i komerční provoz, se vytvoří konkurenční tlak.

Filip Medelskýministerstvo dopravy

„Nasadili bychom tam nízkopodlažní moderní soupravy na rychlost až 200 kilometrů za hodinu, protože časem se budou na některých úsecích zvyšovat rychlosti. Chceme lákat cestující i na vyšší komfort,“ předestřel Jančura.

Podle něho komerční provozování snižuje ceny jízdného a dokážou na tom vydělávat i dopravci, což podle něho dokazuje situace na koridoru Praha – Ostrava.

Ministerstvo dopravy ale nadále počítá s objednáváním Slováckého i Valašského expresu od Českých drah za základě smluv o veřejných službách.

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Půjde o zmodernizované nízkopodlažní soupravy španělské výroby Talgo S6, které se na české železnici objeví poprvé.

„Tento model dává státu možnost garantovat cestujícím dlouhodobě stabilní, kvalitní a spolehlivé železniční spojení v požadovaném rozsahu i kvalitě,“ reagoval vedoucí oddělení komunikace ministerstva dopravy Filip Medelský.

„Zároveň věříme, že u výkonů, kde dopravci zvažují i komerční provoz, se vytvoří konkurenční tlak, který se pozitivně promítne do nižších požadavků na kompenzace v soutěžích na veřejné služby,“ nastínil.

Podle něho může být úplné přenechání linek komerčnímu provozu rizikem, protože by dopravci nemuseli provozovat spoje v potřebné kapacitě, v neatraktivních časech a v návaznosti na regionální vlaky.

Rychlé vlaky pojedou ze Zlína do Brna. Stát chystá investici v roce 2030

„Rovněž by bylo obtížné rychle reagovat na situace, kdy dopravce komerčních linek provoz na základě svého obchodního rozhodnutí omezí nebo zcela zruší,“ předestřel Medelský.

Majitel RegioJetu tuto argumentaci odmítá. „Jasně jsem řekl, že v případě, že z dnešního jízdního řádu, což je veřejný zájem, zrušíme jediný spoj, můžou nám říci, že to nefunguje, že to budou objednávat a dotovat. Ale nejdříve se to musí stát,“ vzkázal Jančura.

Myslí si, že pokud by komerční dopravci přestali jezdit třeba v noci, protože by jejich vlaky byly prázdné, mohl by stát dotovat jen tyto spoje, což by ho vyšlo levněji.

Ve hře je i Leo Express

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský uvedl, že na zmíněných dvou linkách jezdí moderní klimatizované soupravy včetně vozů, které dříve jezdily do Berlína, Hamburku nebo Vídně.

„Za připomenutí také stojí fakt, že v případě Zlína zavedly přímé spojení pod současným názvem Zlínský expres a pro dálkové vlaky upravily a náležitě vybavily trať a stanici ve Zlíně právě České dráhy,“ poznamenal Šťáhlavský.

Od konce letošního dubna jezdí mezi Prahou, Otrokovicemi, Starým Městem a Bratislavou také Leo Express, byť měl zpočátku technické problémy s vlaky. Počet spojů i jejich kapacitu chce navyšovat.

Cestující na Valašsku musejí počítat s výlukami. Místo vlaků jezdí autobusy

„Situace na tomto koridoru je komplikovaná, protože není volná kapacita pro tolik dopravců a komerčních a závazkových spojů a jízdní doby se tak prodlužuji,“ naznačil mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

„Zároveň nás ale nepřekvapuje kopírování našich komerčních projektů dopravci ČD a RegioJet. Budeme konkurovat lepší kvalitou a vždy nejnižší cenou,“ tvrdí.

I podle něho je nejlepším řešením soutěžení vlakových linek. A tam, kde je možné provozovat komerční linky, ukončit objednávku státu.

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