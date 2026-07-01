Charita představí ve Velehradě podporu lidí pečujících o své blízké v domácnosti

Arcidiecézní charita Olomouc představí na velehradských Dnech lidí dobré vůle podporu lidí pečujících o své blízké v domácnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout praktické ukázky kompenzačních pomůcek, získat odborné poradenství, zúčastnit se krátkých přednášek nebo se inspirovat možnostmi, jak zvládat péči o své blízké, sdělil dnes ČTK mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc Marek Navrátil. Slavnosti ve Velehradě na Uherskohradišťsku se uskuteční 4. a 5. července, patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
"Dny lidí dobré vůle každoročně přivádějí na Velehrad desetitisíce lidí z celé republiky. Je to jedinečná příležitost otevřít téma, které se může dotknout každého z nás. Mnoho lidí se stará o své blízké, aniž by si uvědomovali, že i oni mají nárok na podporu. Právě jim chceme říct, že na péči nemusí být sami," uvedl ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Robert Neugebauer.
Olomoucká Charita se na cyrilometodějských slavnostech představuje dlouhodobě. Letos si návštěvníci charitního stanu u baziliky budou moci prohlédnout moderní kompenzační pomůcky, projít modelovým domácím prostředím, které ukáže možnosti současné péče, vyslechnout si krátké přednášky nebo se poradit s pracovníky charit, kteří se této oblasti dlouhodobě věnují. "Součástí expozice budou také autentické příběhy pečujících a výroky, které přibližují jejich každodenní radosti i starosti," uvedl mluvčí.
Na přípravě hlavního tématu spolupracují pracovníci Charity ze Zábřehu, Uherského Brodu, Veselí nad Moravou i Moravské Třebové. "Charita je sítí služeb, které působí v regionech a dobře znají potřeby lidí ve svém okolí. Na Velehrad proto přijíždíme jako jedna organizace, společenství Charit, které spojuje společné poslání a to, být nablízku lidem v obtížných životních situacích. Jsme rádi, že právě na nejvýznamnější moravské pouti můžeme společně otevřít téma, které se dotýká tisíců rodin a často zůstává přehlížené," uvedl Neugebauer.
Charita představí také sbírkový projekt Daránek, který pomáhá dětem a rodinám v obtížných životních situacích. Součástí expozice bude i připomínka humanitární pomoci na Ukrajině zaměřené na zajištění pitné vody a potravinové pomoci i pomoci na Haiti. "Ve stanu nebude chybět ani preventivní zdravotní stanoviště s měřením krevního tlaku a hladiny cukru v krvi či odpočinková zóna pro návštěvníky a pro děti, včetně jednoduché kvízové soutěže," uvedl mluvčí.