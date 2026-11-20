Zlínská Čiperova vila nabídne vánoční program. Konat se tam budou tvořivé dílny i kulturní akce. Připraveny jsou i speciální prohlídky, které přiblíží historii vily, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. První akcí budou 26. listopadu Vánoce na Čiperce, kdy se také rozsvítí vánoční strom.
Vila se otevřela letos v únoru po rok a půl dlouhé rekonstrukci. Vzniklo v ní Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje a expozice věnovaná Dominiku Čiperovi, někdejšímu řediteli firmy Baťa, zlínskému starostovi a československému ministrovi. Investorem opravy byl Zlínský kraj, který vilu vlastní. Celkové náklady dosáhly 202 milionů korun, z toho 100 milionů pokryla dotace z Národního plánu obnovy. Obnova vily získala zvláštní cenu za mimořádnou stavební obnovu baťovského architektonického dědictví v celostátní soutěži Stavba roku 2026.
Akce Vánoce na Čiperce začne 26. listopadu v 16:00, vánoční strom se rozsvítí o hodinu později. "O hudební doprovod se postarají děti ze ZUŠ Morava a ženský pěvecký sbor Děvčice z Vonice. Návštěvníci si budou moci vyrobit vlastní adventní věnec nebo dekoraci ze skla, například svícen či zrcadlo. Vyzkouší si také výrobu skleněných vánočních ozdob, které si sami vyfouknou nad kahanem a následně nazdobí podle vlastní fantazie. Pro děti bude připraveno i tvoření z papíru," uvedla mluvčí.
Připraveno bude také vánoční tržiště s nabídkou ručně vyráběných dekorací, keramiky, šperků, svíček nebo dalších drobných dárků. Své výrobky představí například klienti sociálně terapeutických dílen Naděje ve Zlíně a žáci Speciální školy Lazy. "Chtěli jsme, aby se Čiperova vila po své obnově stala místem, kam budou lidé rádi chodit, kde se budou potkávat a trávit společný čas. Vánoce jsou k tomu krásnou příležitostí," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO). Součástí programu budou také vánoční komentované prohlídky vily.
Adventní program bude v Čiperově vile po celý prosinec. "Připraveny jsou další tvořivé dílny pro děti i dospělé, při kterých si návštěvníci vyzkoušejí například výrobu vánočních dekorací technikou Tiffany, glazování keramických ozdob, gravírování skla nebo tradiční tvoření z vizovického těsta. Na své si přijdou také nejmenší děti, pro které jsou připraveny tematické výtvarné dílny, a chybět nebudou ani aktivity pro dospělé a seniory," uvedla mluvčí. Bude také adventní koncert souboru Musica Angelica Zlín a pohádka pro děti, uskuteční se i další speciální komentované prohlídky vily.