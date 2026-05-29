Baťovský modul už přes sto let inspiruje stavitele, teď putuje po Česku

Pavel Stojar
  16:02aktualizováno  16:02
Sledovat Metro na Googlu
Čtverec o rozměrech 6,15 krát 6,15 metru. To je základní stavební jednotka baťovské architektury, která formovala Zlín. Tyto rozměry využívá také putovní City modul Baťův svět, který můžete vidět na zastávkách po českých a slovenských městech. Expozice uvnitř buňky připomíná nejen tento fenomén, ale především odkaz a filozofii Tomáše Bati. Letos uplynulo 150 let od jeho narození.

Modul, který nechala vyrobit Nadace Tomáše Bati, měl v dubnu premiéru ve Zlíně a míří do měst spojených s baťovským odkazem, jako je Sezimovo Ústí, Třebíč, Otrokovice a Partizánske, ale také do Brna, Žiliny nebo Trenčína.

Zájemci ho aktuálně mohou navštívit na Zlín Film Festivalu, bude k vidění na Baťově kanálu ve Strážnici, hudební přehlídce Colours of Ostrava nebo na automobilové soutěži Barum Czech Rally Zlín.

Putovní City modul Baťův svět můžete vidět na zastávkách po českých a slovenských městech. Expozice uvnitř buňky připomíná baťovskou architekturu, ale především odkaz a filozofii Tomáše Bati. Letos uplynulo 150 let od jeho narození. Výrobcem je firma Koma modular. (květen 2026)
Putovní City modul Baťův svět můžete vidět na zastávkách po českých a slovenských městech. Expozice uvnitř buňky připomíná baťovskou architekturu, ale především odkaz a filozofii Tomáše Bati. Letos uplynulo 150 let od jeho narození. Výrobcem je firma Koma modular. (květen 2026)
Putovní City modul Baťův svět můžete vidět na zastávkách po českých a slovenských městech. Expozice uvnitř buňky připomíná baťovskou architekturu, ale především odkaz a filozofii Tomáše Bati. Letos uplynulo 150 let od jeho narození. Výrobcem je firma Koma modular. (duben 2026)
Putovní City modul Baťův svět můžete vidět na zastávkách po českých a slovenských městech. Expozice uvnitř buňky připomíná baťovskou architekturu, ale především odkaz a filozofii Tomáše Bati. Letos uplynulo 150 let od jeho narození. Výrobcem je firma Koma modular. (duben 2026)
12 fotografií

Konstrukční systém 6,15 krát 6,15 metru ve Zlíně člověk potká na každém kroku: v továrním areálu, na náměstí Práce nebo uprostřed baťovských čtvrtí. Jeho rozměry odkazují k inspiraci Amerikou, kde by to bylo zaokrouhlených dvacet stop. Stal se typickým znakem baťovské architektury.

„Budovy s rovnou střechou, velkými okny, cihlovými stěnami a odkrytými nosnými železobetonovými sloupy mají různá využití. Fungují jako továrny, školy nebo obchodní domy,“ uvedla Lucie Šmardová, která stojí za projektem Zlínský architektonický manuál.

Díky tomuto systému, který využívá při stavbě modulové sítě, bylo možné budovy navrhovat a stavět rychleji, přesněji, ale hlavně levněji a efektivněji.

Výstavy, konference i kniha receptů připomenou 150 let od Baťova narození

„Vznikl někdy kolem roku 1924 ve Stavebním oddělení firmy Baťa na základě spolupráce týmu, do něhož patřili stavební odborník Arnošt Sehnal, architekt František Lýdie Gahura, ale také Tomáš Baťa,“ dodala Šmardová.

Baťovská výstavba v tomto stylu ovlivnila podobu továrních areálů a měst v bývalém Československu i zahraničí. Dodnes je inspirací pro architekty a stavební firmy.

Příkladem může být vizovická společnost Koma Modular, která se zabývá modulární výstavbou budov a ke 150. výročí narození Tomáše Bati vytvořila putovní výstavní buňku.

Modularita zlevnila a urychlila stavby

„Baťa byl první, kdo použil modul ve stavebnictví. Přišel s myšlenkou, že modularita může výrazně zlevnit a zrychlit stavby,“ říká majitel firmy Stanislav Martinec.

„Pro nás to je dodnes velká inspirace, a proto byla obrovská čest postavit tento ukázkový modul a vyslat ho do republiky. Můžeme tak ukázat, že moderní způsoby stavění začínaly už někdy před sto lety ve Zlíně a v současnosti je můžeme používat například pro výstavbu nových dostupných bytů.“

Odkaz Baťa žije. Ale co dál? Zlín se musí poprat s limity ikonické architektury

Výroba modulu probíhala speciálně na míru. „Například členění a barva oken je unikátní baťovská. I rozměr 6,15 na 6,15 metru se liší od naší běžné produkce a museli jsme se mu přizpůsobit. Sloupy jsou také atypické,“ doplnil Martinec.

Baťovským přístupem se inspirovali také v tom, že se při výrobě snažili být co nejvíc soběstační. „Baťa vstupoval do mnoha různých oborů, proto jsme si i my začali sami vyrábět například použitá hliníková okna,“ uzavřel Martinec

Jeho firma se chystá v nejbližších měsících začít stavět nové společenské a kulturní centrum na místě zbouraného Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Samozřejmě i to bude vybudováno z modulů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Jablonné v P. chystá Zdislavskou pouť, do chrámu se vrátí ukradená relikvie

ilustrační snímek

Jablonné v Podještědí na Liberecku se připravuje na sobotní Zdislavskou pouť, do tamního chrámu se při ní vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy. Relikvii...

29. května 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Festival klasické hudby ovládnou kvarteta, představí se ikony z Itálie i Ameriky

Berlínští Vision String Quartet se v klasickém programu představí jako mistři...

Plejádu fenomenálních kvartet z mnoha zemí slibují pořadatelé letošního festivalu Concentus Moraviae, který odstartoval tento týden ve Slavkově u Brna. První ročník ze čtvrté dekády tradiční hudební...

29. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Budeme sami platit akademii, navrhuje Dynamo. To jsme ale nikdy nechtěli, reaguje město

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Fotbalové Dynamo navrhlo budějovické radnici a kraji, že převezme financování mládežnické akademie, tedy aktuálně částku 11,6 milionu korun ročně. Na oplátku požaduje stáhnutí výpovědi ze stadionu a...

29. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Na D1 v Brně vzplál v ranní špičce kamion, směr do Prahy byl neprůjezdný

Dálnice D1 na 192. kilometru ve směru na Prahu je uzavřená kvůli požáru...

Dálnici D1 na 192. kilometru v Brně v pátek ráno uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz začal hořet v době ranní špičky před osmou hodinou. Neprůjezdný byl směr na Prahu. Na místě zasahovaly čtyři...

29. května 2026  8:22,  aktualizováno  16:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Baťovský modul už přes sto let inspiruje stavitele, teď putuje po Česku

Putovní City modul Baťův svět můžete vidět na zastávkách po českých a...

Čtverec o rozměrech 6,15 krát 6,15 metru. To je základní stavební jednotka baťovské architektury, která formovala Zlín. Tyto rozměry využívá také putovní City modul Baťův svět, který můžete vidět na...

29. května 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Humpolec chystá stavbu bytového domu v Jihlavské ulici

ilustrační snímek

Humpolec na Pelhřimovsku připravuje stavbu bytového domu v Jihlavské ulici. Nyní hledá projektanta, který dům s malometrážními byty navrhne. Zatím na něj...

29. května 2026  14:27,  aktualizováno  14:27

Omdia: Hisense v 1. čtvrtletí 2026 posílila vedoucí pozici v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 a více palců

29. května 2026  15:52

Přesvědčování i nátlak. Poslechněte si kyberšmejdy, kteří obrali ženu o statisíce

Kurýr kybešmejdů, kterému žena v Ostravě předala část z ukradených peněz. (29....

Policisté v Ostravě hledají kyberšmejdy a jejich kurýra, kteří okradli ženu o zhruba půl milionu korun. Ještě větší škodě zabránila banka, která jeden podezřelý převod zablokovala. Policie také...

29. května 2026  15:22

Šumperk jako novinku turistické sezony zpřístupní utajované velitelství železnic

ilustrační snímek

Město Šumperk letos zpřístupní veřejnosti unikátní podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství Československých drah. Přísně utajované...

29. května 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Drama v pekárně. Hasiči rozebrali násypku na těsto, ženě se tam zasekly nohy

Násypka na těsto v pekárně sevřela ženě obě nohy. Událost se odehrála na...

Náročný zásah mají za sebou hasiči, zdravotníci i policisté v Myslince na Plzeňsku. Společně pomáhali pracovnici pekárny, která měla obě nohy zaseknuté v násypce na těsto.

29. května 2026  11:42,  aktualizováno  15:14

Havaroval a zmizel. Policie pátrá po muži, který odešel od nehody neznámo kam

Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026)

Policisté od čtvrtečního večera pátrají po mladém muži, který po dopravní nehodě na Chrudimsku odešel neznámo kam. Domů se ale nevrátil, nikomu nezavolal a dosud o sobě nepodal jedinou zprávu....

29. května 2026  15:02

Plzeň otevřela na Boleveckém rybníce tři nová mola, radnice plánuje další

PlzeĹ otevĹ™ela na BoleveckĂ©m rybnĂ­ce tĹ™i novĂˇ mola, radnice plĂˇnuje dalĹˇĂ­

Návštěvníkům Velkého Boleveckého rybníka v Plzni ode dneška oficiálně slouží tři nová plovoucí mola. Město je nechalo postavit za necelých 20 milionů korun na...

29. května 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.