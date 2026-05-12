Cizinec v roli kurýra převzal půl milionu od podvedené ženy, skončil ve vazbě

Začátkem ledna ve Zlíně na sebe tento dosud netrestaný muž vzal roli kurýra a podle instrukcí dosud neznámého pachatele převzal od podvedené mladé ženy obálku s hotovostí ve výši 449 tisíc korun.
„Žena tyto peníze předtím vybrala ze svého účtu, protože ji jiný muž vydávající se za policistu přesvědčil, že je její účet v ohrožení a proto je potřeba peníze vybrat a předat kurýrovi, který je uloží do bezpečí,“ popsala okolnosti policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Místo toho však žena o peníze přišla a kurýr získal předem dohodnutou částku. „Co bylo v obálce, údajně nevěděl. Jednal pouze podle instrukcí po telefonu,“ podotkla mluvčí.
|
Uvěřil, že si ho vezme Sandra Bullock. Naivní Pražan přišel o miliony, prodal i dům
Kriminalisté podali návrh na vzetí obviněného do vazby, který soudce okresního soudu akceptoval. Policisté poté muže eskortovali do vazební věznice.
Kozumplíková informovala, že obviněný je prověřován také v dalších částech České republiky pro obdobnou trestnou činnost. „Do České republiky přijížděl ze sousedního státu, kde dlouhodobě pobývá, především za účelem snadného získání peněz,“ uvedla.
Policisté u této příležitosti opět připomněli obecné zásady. Jak upozorňují, policista ani bankéř po nikom nikdy nebudou chtít výběr peněz v hotovosti.
„Snažte se nejednat pod tlakem, hovor ukončete a totožnost údajného policisty nebo bankéře si ověřte. Předtím, než začnete jednat, se s někým blízkým se poraďte,“ radí policisté.