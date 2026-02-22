Zlín si připomněl 140 let od založení Čtenářského spolku, předchůdce knihovny

Pavel Stojar
  10:02aktualizováno  10:02
Zlín si připomněl 140 let od založení Čtenářského spolku, který byl předchůdcem dnešní Krajské knihovny Františka Bartoše. Ustavující schůze se konala v prvním patře hostince U Anděla v únoru 1886. Oproti jiným městům to bylo hodně pozdě. Třeba v nedalekém Holešově vznikl spolek o 25 let dřív.
Jednou z dominant zlínského náměstí býval ve druhé polovině 19. století...

Jednou z dominant zlínského náměstí býval ve druhé polovině 19. století hostinec U Anděla, kde vznikl zlínský Čtenářský spolek. Na snímku budova úplně vpravo. | foto: Moravský zemský archiv / Státní okresní archiv Zlín

Jednou z dominant zlínského náměstí býval ve druhé polovině 19. století...
Jednou z dominant zlínského náměstí býval ve druhé polovině 19. století...
Za peníze poskytnuté starostou Baťou zakoupilo město zámek s přilehlým parkem....
Bývalá knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, dnes je zde Zlínský klub 204.
7 fotografií

Jižní strana zlínského náměstí Míru, tam kde je dnes parčík s fontánou, bývala zastavěna až do 30. let 20. století blokem domů. K největším z nich patřil dům U Anděla, kde se nacházel proslulý hostinec, ale především to bývalo kulturní a společenské centru města. Až do konce 19. století, kdy byla opodál otevřena nová a na zlínské poměry velmi honosná budova Záložny.

Právě v sále nacházejícím se v prvním patře hostince U Anděla, někdy byl taky nazývaný U Zlatého anděla, se v únoru 1886 konala ustavující schůze Čtenářského spolku ve Zlíně.

Jednou z dominant zlínského náměstí býval ve druhé polovině 19. století hostinec U Anděla, kde vznikl zlínský Čtenářský spolek. Na snímku budova úplně vpravo.
Jednou z dominant zlínského náměstí býval ve druhé polovině 19. století hostinec U Anděla, kde vznikl zlínský Čtenářský spolek. Na snímku budova úplně vpravo.
Jednou z dominant zlínského náměstí býval ve druhé polovině 19. století hostinec U Anděla, kde vznikl zlínský Čtenářský spolek. Na snímku budova úplně vpravo.
Za peníze poskytnuté starostou Baťou zakoupilo město zámek s přilehlým parkem. Zámecká budova začala sloužit kulturním a správním účelům. Byla zde i veřejná čítárna. (rok 1930)
7 fotografií

„Tato událost před 140 lety položila základy organizovaného čtenářství ve městě a stála u zrodu tradice, z níž se později vyvinulo moderní veřejné knihovnictví,“ podotkl současný ředitel zlínské Krajské knihovny Františka Bartoše Jan Kaňka.

Čtenářský spolek patřil k nejstarším doloženým spolkům ve Zlíně. Při svém vzniku měl 52 členů a jeho cílem nebylo jenom shromažďování knih, ale celkové kulturní povznesení místní společnosti.

Knihovna digitalizovala historické perly. Čtenáři se k nim dostanou i doma

Stanovy kladly důraz na vzdělávání a společenský život prostřednictvím knihovny, četby časopisů, pořádání přednášek, hudby, divadla i společných výletů.

Zakladatelé měli za to, že za stagnaci města a úpadek řemesel může nevzdělanost. A to chtěli změnit. „Hlavní příčinou klesání je nedostatečné sebevzdělávání a netečnosť ku vymoženostem novověkým,“ pronesl podle zápisu na zakládající schůzi zlínský učitel Jeřábek.

Městské zastupitelstvo předalo spolku knihy

„Poněvadž nejpřístupnější prostředek vzdělávací jsou dobré knihy, ve kterých o všech věcech pokroku známosti uloženy jsou, doporučuje se pilné čtení knih odborných, kterých, poněvadž jednotlivec si jich opatřiti nemůže, má se občanům dostati zřízením spolku čtenářského,“ vysvětlil učitel.

Dalším z iniciátorů založení spolku byl tehdejší starosta Mikuláš Kašpárek. Ten se později zasloužil o vybudování měšťanské školy, dnešní budova Zlínského klubu 204.

Na Štědrý den roku 1885 sepsali členové zakládajícího výboru oficiální žádost o zřízení spolku, a tu společně se stanovami poslali na okresní hejtmanství v Uherském Hradišti, odkud putovala na moravské místodržitelství do Brna, které mělo pravomoc ji schválit.

Přestěhováno. Knihy už čekají na čtenáře v baťovském areálu

Právě tam 31. prosince 1885 padlo rozhodnutí, že čtenářský spolek ve Zlíně může vzniknout. Oficiální oznámení dorazilo do Zlína 8. ledna 1886. Valná hromada konaná 2. února 1886 pak spolek formálně založila.

Dalším krokem bylo rozhodnutí zlínského zastupitelstva z 11. března 1886, kterým byl dosud neveřejný soubor knih vlastněný radnicí předán do správy spolku.

„Tento fond se stal základem knihovny, jež se postupně rozrůstala a získávala stále širší okruh čtenářů. Na přelomu století již knihovna evidovala stovky svazků a tisíce výpůjček a v roce 1905 byla oficiálně označena jako veřejná knihovna s pravidelnou finanční podporou města,“ uvedl Kaňka.

Holešov předběhl Zlín o čtvrt století

Zcela do správy města byla tato knihovna převedena 24. června 1921, kdy vznikla Městská knihovna ve Zlíně. „Od založení Čtenářského spolku v roce 1886 vede nepřerušená linie vývoje knihovnických služeb až k dnešní krajské knihovně,“ dodal ředitel.

To, co tehdy vzniklo jako občanská iniciativa několika desítek lidí, se postupně proměnilo v instituci regionálního významu. „Tuto tradici považujeme za důležitou součást identity naší knihovny.“

Nebyl to první pokus o založení čtenářského spolku ve Zlíně. Už v roce 1864 o to usiloval tehdejší starosta Tomáš Tlusták na popud zlínského rodáka, etnografa a jazykovědce Františka Bartoše. Jeho jméno dnes zlínská knihovna nese.

Nejpilnější čtenáře má Zlínský kraj, vede žebříček knihoven v zemi

Nutno říct, že Zlín byl se vzděláváním svých občanů oproti jiným městům hodně pozadu. Přesněji řečeno o čtvrt století. Čtenářský spolek v Holešově totiž zahájil svou činnost v srpnu 1861, byl tak zřejmě nejstarší na Moravě a do konce roku měl už 112 členů. V listopadu 1861 čtenářský spolek založili také ve Valašském Meziříčí.

V Kroměříži se v roce 1862 z německy orientovaného čtenářského sdružení Casino odtrhla část členů, kteří utvořili vlastní český čtenářský spolek, který dostal později jméno Občanská beseda.

Ve stejném roce byl spolek založen také v Uherském Hradišti. Tam už ovšem od roku 1848 nějaký čas fungovalo sdružení Lípa slovanská s vlastní slovanskou knihovnou.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...

Na horských cestách na východě Čech je uježděný sníh, na Orlickoústecku ledovka

ilustrační snímek

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji zůstává vrstva uježděného sněhu. V Krkonoších je sníh místy...

22. února 2026  7:46,  aktualizováno  7:46

Klasickou fotografii snad čeká stejné vzkříšení jako vinylové desky

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka...

Nejstarší galerie fotografie G4 v Česku, kterou před 40 lety založil a až do letoška vedl Zbyněk Illek, změnila vedení. Nová ředitelka chebské „Gé čtyřky“ Alice Šmídová je absolventkou Institutu...

22. února 2026  9:22

Pokles porodnosti se na zájmu o místo ve školkách ve Znojmě dosud neprojevil

ilustrační snímek

Citelný pokles porodnosti, který se v Česku začal projevovat v roce 2022, se zatím nijak nedotkl zájmu o umístění dětí ve znojemských mateřských školách. Ty...

22. února 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Mobily pryč. Litomyšl chce ve školách prosadit uzamykatelné skříňky

V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Litomyšl uvažuje o zpřísnění pravidel pro používání mobilů na základních školách. Radnice po vzoru města Vsetín chce ve školách nainstalovat uzamykatelné skříňky, do kterých by žáci telefony...

22. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ukrajinské děti tvoří velkou část některých školních tříd v Karlovarském kraji

ilustrační snímek

Děti z Ukrajiny tvoří i čtyři roky po začátku ruské agrese velkou část kolektivů na některých školách ve městech v Karlovarském kraji. Žije v něm aktuálně...

22. února 2026  7:20,  aktualizováno  7:20

Ostrava vyhlásila architektonickou soutěž o návrh rekonstrukce svinovské sýpky

22. února 2026

Obsah na sítích z Olympijského festivalu tvoří až deset lidí, líčí jeho šéf

Vít Janda má na starosti tým lidí, který se na Olympijském festivalu v...

Zábavná videa. Někdy i trochu bláznivá. Soutěže. Pohled do zákulisí. Desetitisíce uživatelů sociálních sítí přímo sledují dění na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích, celkově se obsah z dění...

22. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Ukrajinci v hradeckém kraji čelí vykořisťování v práci, integrace přesto úspěšná

ilustrační snímek

Integraci Ukrajinců s dočasnou ochranou v Královéhradeckém kraji ztěžuje pracovní vykořisťování, rozvoj skrytých pracovních agentur, ale i drahé nájmy bytů či...

22. února 2026  7:15,  aktualizováno  7:15

Konec papírků. Přerov přejde na digitální parkovací systém. „Chceme 21. století“

Parkovací automat na Velkém náměstí v centru Kroměříže (březen 2023)

Řidiče v Přerově čeká od letošního března změna v systému placeného parkování. Hlavní novinkou je přechod na plně digitální parkovací systém a ukončení vydávání papírových parkovacích lístků....

22. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

22. února 2026  7:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...

22. února 2026  7:21

Zájem o školní obědy zadarmo sílí, přidávají se i školky

Děti se díky projektu Obědy do škol nejen najedí, ale také lépe zapadnou do...

Zájem o bezplatné školní stravování pro děti, jejichž rodiny si nemohou dovolit obědy platit samy, na severu Moravy a ve Slezsku roste. Kromě přibývajícího počtu dotovaných strávníků v jídelnách...

22. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.