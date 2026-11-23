Městské divadlo Zlín uvede v české premiéře inscenaci Alkoholičky Thomase Vinterberga a Mogense Rukova. Premiéra bude ve čtvrtek. Režie hořké komedie se ujal umělecký šéf divadla Patrik Lančarič. ČTK to dnes sdělila zástupkyně divadla.
Inscenace je o čtyřech přítelkyních, které spolu rády pijí, a to téměř každý den. Syn jedné z nich dá matce ultimátum, že pokud nepřestane pít, už se s ním ani s vnoučaty neuvidí. Inscenace se s humorem ptá, kde končí radost ze společného pití a co všechno jsou lidé kvůli ní ochotni riskovat.
"Alkoholičky vyprávějí o čtyřech ženách, které chtějí znovu najít radost ze života. S typicky skandinávským humorem se hra dívá na to, jak se vyrovnávají se stárnutím i s představami okolí o tom, jak by měly žít. A právě ve chvílích, kdy se snaží před vlastním životem uniknout, zjišťují, co jim v něm chybí," uvedl Lančarič. Divákům se představí herečky Helena Čermáková, Tamara Kotrbová, Eva Daňková a Markéta Holcmanová, také Marek Příkazký.
Hra měla světovou premiéru v roce 2018, dánský filmový režisér Thomas Vinterberg později natočil film Chlast, v němž pijí čtyři středoškolští učitelé. Film získal v roce 2021 Oscara za nejlepší mezinárodní film.