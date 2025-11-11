V kraji ročně odhalí tisíce lidí s cukrovkou, nejmladšímu pacientovi jsou čtyři

Jana Fuksová
  16:32aktualizováno  16:32
Vsetínská nemocnice otevřela novou diabetologickou ambulanci, a je tak třetí nemocnicí v kraji, která má vlastní ordinaci tohoto zaměření. Důvody jsou zřejmé. Počet lidí, kteří trpí prvním či druhým typem diabetu stoupá a rostou i požadavky na jejich péči.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ilustrační foto: archiv firmy Dr. Max

„Diabetes je jednou z nejčastějších komplikací pacientů hospitalizovaných na interním oddělení. Jde o pacienty se všemi typy diabetu, ať už vyžadující inzulínovou či neinzulínovou farmakologickou léčbu. Hovoříme o akutních i chronických komplikacích,“ poukázal vsetínský diabetolog a endokrinolog Jiří Kourek.

Jako internista se s cukrovkou setkává u svých pacientů pravidelně. V případě akutních komplikací jde o pacienty, kteří přijdou do nemocnice se syndromy spojenými s nízkou nebo vysokou hladinou krevního cukru.

Jde sice o případy méně časté, ale jejich průběh bývá dramatický a vyžaduje umístění na jednotce intenzivní péče. U chronických cukrovkářů se zase projevuje postižení ledvin, očí, nervů nebo komplikace spojené s cévním systémem, které mohou vyvolat srdeční selhání nebo cévní mozkovou příhodu.

Léčba cukrovky u nás stojí kolem 50 miliard ročně, říká diabetolog

„Pacienti s diabetem mívají více komplikací, diabetes zhoršuje prognózu dalších chronických onemocnění a často komplikuje i hospitalizace pro jiná onemocnění při jeho přítomnosti,“ potvrdil primář uherskohradišťské interny I Jiří Kašpar.

Cukrovka je chronické onemocnění, při kterém tělo nedokáže správně regulovat hladinu cukru v krvi. Počet nemocných už na celorepublikově přesáhl jeden milion.

Ve Zlínském kraji žilo s diagnostikovaným diabetem v loňském roce 62 423 obyvatel, před deseti lety jich bylo 55 678. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Z tabulek je také zřejmé, že diabetes se objevuje ve vyšší míře u čím dál mladších lidí.

Důvody jsou obezita a špatný životní styl

„Pacientů ve středním věku přibývá nejvýrazněji. Důvody jsou nadváha až obezita, zvýšené množství abdominálního (břišního, pozn.red.) tuku, nezdravý životní styl, směnný provoz a také nepravidelný spánkový režim,“ potvrdil primář interny II Uherskohradišťské nemocnice Pavel Bednařík.

Potvrzuje to i ÚZIS, který sleduje diabetes řadu let. V tabulkách zaznamenali lékaři dokonce čtyřletého pacienta, ale i devadesátiletého. Srovnání také ukazuje, že počet nově diagnostikovaných šedesátníků a sedmdesátníků s odstupem deseti let ve Zlínském kraji klesl, zatímco ve věkové kategorii 45 až 55 stoupl. V loňském roce jich lékaři nově zjistili 1 181, v roce 2014 jich bylo 956.

„Skupina pacientů ve věku 40 až 50 let je specifická vysokou pracovní vytížeností, každodenní expozicí stresu i nezdravým životním stylem vůbec,“ doplnila lékařka interního oddělení Baťovy nemocnice Marta Jordánová.

Cukrovka vás může zbytečně připravit o nohy. Jak tomu předcházet?

Více je dokonce i nových diagnóz ve věkové kategorii 15 až 19 let. V roce 2015 lékaři zjistili 39 onemocnění, loni jich bylo 46 a rok předtím dokonce 54. Celkem se těchto teenagerů loni léčilo 189. Na cukrovku jako hlavní příčinu úmrtí každoročně zemře v kraji více než dva tisíce lidí.

I lékaři v nemocničních ambulancích, které fungují už více let, nárůst pacientů potvrzují. V Diabetologickém centru Baťovy nemocnice ve Zlíně, které se stará o pacienty s touto diagnózou z celého kraje, mají v péči 3 800 lidí. Ambulancí tam loni prošlo 2 278 pacientů.

V Uherském Hradišti se loni v ambulanci věnovali 1 742 pacientům, deset let předtím jich bylo 1 400. „Nejmladšímu pacientovi bylo 18 let, nejstaršímu 88,“ doplnila mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Stanislava Fojtová. Většina lidí přitom trpí cukrovkou 2. typu, která nastupuje postupně, nebolí, souvisí s životním stylem a při zanedbání může způsobit závažné potíže.

Léčba je stále efektivnější

„Preventivní vyšetření u praktického lékaře odhalí laboratorní odchylky hladiny glukózy v krvi mnoho let před projevem samotného onemocnění. Vedle postižení jednotlivých orgánů mohou mezi varovné příznaky patřit například pokles tělesné hmotnosti, žíznivost spojená s častým a vydatným močením nebo opakované infekce močových cest,“ popsal Kourek.

Co se týče léčby, i u cukrovkářů se mění a je čím dál efektivnější. Některá léčiva například kromě hladiny cukru působí i na srdečně-cévní onemocnění nebo onemocnění ledvin.

„Obrovský pokrok zaznamenávají i technologie s možnostmi sledovat hladinu krevního cukru nepřetržitě prostřednictvím glukózových senzorů. Ty mohou být propojeny s inzulinovými pumpami či chytrými zařízeními a upozorňovat diabetiky na blížící se nízké či vysoké hodnoty nebo přizpůsobují dávky inzulinu aktuálním potřebám pacienta,“ dodala Jordánová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Tramvajový boom v datech. První trať se otevře už za 5 měsíců, do Malešic to pojede v létě 2028

Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí

Praha připravuje hned šest nových tramvajových tratí, které během následujících let výrazně promění cestování po metropoli. Kam povedou nové koleje a kdy budou tratě hotové? Máme přehled.

11. listopadu 2025  19:59

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště

ilustrační snímek

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště na náměstí 17. listopadu. S jeho provozem město počítá od 21. listopadu do 21. ledna....

11. listopadu 2025  18:06

Znáte virální frázi 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co vlastně znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025

Kapacita pobytové odlehčovací služby ve Val. Meziříčí se zvýší na šest lůžek

ilustrační snímek

Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku rozšíří kapacitu své pobytové odlehčovací služby ze tří na šest lůžek. Změna je možná díky novým prostorám,...

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků

ilustrační snímek

Mladá Boleslav dnes na střechu parkovacího domu u městského stadionu umístila první městský holubník, který má pomoci se snižováním počtu holubů ve městě....

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

11. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  18:28

Liberecká galerie vydala poprvé knihu pro děti, představuje historii budovy

ilustrační snímek

Oblastní galerie v Liberci připravila poprvé knihu určenou dětem. Novinka Labyrintem lázní propojuje umění, příběh i dětskou fantazii a hravou formou...

11. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

11. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Netradiční obchod. Louny koupí zchátralý kostel v Brlohu, zaplatí za něj tři tisíce

Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)

Radnice v Lounech koupí kostel sv. Havla, gotickou památku ze 14. století, která se nachází v městské části Brloh. Za zchátralou stavbu zaplatí pouze tři tisíce korun, předchozím majitelem byl...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje je krajský radní Tomáš Rieger

ilustrační snímek

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje regionální sněm zvolil Tomáše Riegra z oblastního sdružení Ústí nad Labem. Nahradí bývalého poslance Karla Krejzu z...

11. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.