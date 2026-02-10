Valach se svojí hlavou. Čunek se neshoduje s vedením, lidé z kraje za ním stojí

Milan Libiger
  15:32aktualizováno  15:32
Když vsetínský lidovecký starosta a senátor Jiří Čunek komentuje politické dění, stále častěji se rozchází s vedením strany. A jihomoravský hejtman Jan Grolich, který chce na dubnovém sjezdu kandidovat na předsedu, v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že si „říká o vyloučení“.
Jiří Čunek zvítězil podruhé za sebou v senátních volbách hned v prvním kole....

Jiří Čunek zvítězil podruhé za sebou v senátních volbách hned v prvním kole. (září 2024) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Happening proti zákazu školní akce, před radnicí ve Vsetíně. Starosta Jiří...
Happening proti zákazu školní akce, před radnicí ve Vsetíně (červen 2025)
Zleva: Filip Turek (Motoristé), Jiří Čunek (KDU-ČSL), ekonom Martin Slaný a...
Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL)
7 fotografií

Čunek reagoval, že ho Grolichovo vyjádření „pobavilo“ a že se jeho názory sice rozcházejí s vedením, ale ne s většinou členské základny. Ať už se jedná o Green Deal, nebo problematiku LGBT. Kromě toho ale často vyjadřuje podporu současné vládě Andreje Babiše a kritizuje prezidenta Petra Pavla.

Krajští lidovci, které redakce iDNES.cz oslovila, stojí za Čunkem, byť někteří rezervovaně. Různé názory uvnitř KDU-ČSL považují za normální a neměly by podle nich vést k vylučování.

Jen hra a promyšlený tah prezidenta, říká Čunek o kauze Macinkových esemesek

„Straně primárně škodí tato veřejná diskuse. Mělo se to nejdříve řešit interně a pak určit linka, po které strana půjde,“ míní krajský předseda KDU-ČSL a bývalý poslanec ze Zlína Aleš Dufek.

Vyjádření Grolicha považuje za nešťastné. „Osobně navíc vnímám mnohem víc horké kandidáty na vyloučení ze strany, než je Jiří Čunek,“ řekl Dufek s tím, že jmenovat je však nehodlá.

Neměli bychom se osočovat

Ani podle poslance a místopředsedy strany Václava Pláteníka nemusejí mít všichni lidovci stejný názor jako jejich vedení. Současně ale říká, že by Čunek nemusel všechno komentovat.

Lídrem opozice buď jste, nebo ne. Grolich vysvětluje, proč chce být šéfem lidovců

„Předsednictvo KDU-ČSL je kolektivní orgán, ve kterém se vede debata a které vyjádří stanovisko strany. Je v pořádku, že má někdo jiný názor, odpovědnost má ale celostátní vedení, ve kterém on (Čunek) není,“ naznačil Pláteník.

„Ve straně je více veřejně známých lidí, kteří mluví jinak, a nepreferuji jejich vyloučení,“ poznamenal vsetínský poslanec a člen celostátního výboru Róbert Teleky. „Spíše bych preferoval spolupráci a dohodu, než abychom se osočovali. Mělo by se to projednat na celostátním výboru, ne takhle.“

Má rád kontroverzní témata

Podle lidovců jsou Čunkovy názory konzistentní a ctí křesťanské hodnoty, jež by měla hájit i strana. Současně přiznávají, že je už delší dobu vnitrostranicky v opozici vůči současnému vedení. „Má rád kontroverzní témata, na která mohou být dva pohledy,“ všiml si senátor ze Starého Města Josef Bazala.

Čunek předloni zakázal ve vsetínských školách používání mobilů během vyučování, protože dětem škodí. Loni zase zrušil žákům v ZŠ Ohrada zábavnou akci Kluk v sukni, holka v saku. Vysvětlil to tím, že se na něho obraceli rodiče obávající se, že budou jejich děti poučovány v transgenderové problematice.

Mobily ve školách? Zapomeňte. Vsetín je zakázal, strhla se diskuse

„Byl kritikem minulé vlády a to, že nastoupila nová, vnímá jako naději na zlepšení. Je také dobrý rétor, který za sebe dokáže dostat davy, které mu fandí,“ domnívá se Bazala.

A to je další věc, kterou Čunek odlišuje a dráždí. Své názory říká na rovinu a všude. „Patří ke konzervativcům, a jestliže některé věci lidová strana vymlčuje a on to kritizuje, tak částečně pravdu má. Jde třeba o manželství pro všechny,“ zmínil Bazala.

„Chmýří na křidýlku“

Také bývalý poslanec ze Strání Ondřej Benešík říká, že v tomto tématu má Čunek standardní lidovecké názory, s nimiž do velké míry souzní. Jinou věcí je posuzování kompetencí prezidenta republiky při nejmenování ministra, což by přenechal Ústavnímu soudu ČR.

„Volič volil KDU-ČSL z hodnotových důvodů. Věděl, že v tom mají lidovci jasno. A najednou to začalo vypadat tak, že ne všichni v tom mají jasno. A ti, co to promlčovali nebo lavírovali, byli ve vysokých funkcích,“ naznačil Benešík.

Vsetín zakázal školní akci Kluk v sukni, holka v saku. Rodiče se báli transgenderu

„Jiří Čunek je konzistentní jedinec ve svých názorech. Ještě před rokem a půl byl lídrem do krajských voleb a v té době to nikomu nevadilo,“ připomněl Dufek, který stejně jako Čunek patří ke konzervativnímu stranickému křídlu.

„Já si ale nemyslím, že máme v KDU-ČSL křídlo Jiřího Čunka. Spíš bych řekl, že máme takové chmýří na křidýlku,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES Grolich.

Bude opět kandidovat?

Když Čunek před dvěma lety kandidoval na předsedu lidovců, dostal 30 procent hlasů a nepostoupil do druhého kola, kam se dostal Marek Výborný a Marian Jurečka. Teď zatím neřekl, jestli bude v dubnu kandidovat. Ani nepotvrdil svoji kandidaturu na pozici vsetínského starosty, i když už na podzim budou komunální volby.

Jeho facebooková vyjádření ale mohou být i předehrou ostré předvolební kampaně. Podporu lidovců by zřejmě navzdory sporům s vedením dostal.

„Preference lidovců celorepublikově padají dolů a lidí, kteří by chtěli dělat politiku, moc není. Pan Čunek je starosta a měl by obhajovat,“ je přesvědčený Teleky.

„Je to Valach se svojí hlavou. Očekává se, že bude mít vlastní názory, a má také před volbami, takže mu záleží na tom, aby jeho myšlenky na veřejnosti rezonovaly,“ domnívá se Pláteník. „Všechny volby vyhrává, tak ať kandiduje,“ dodal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Oscarový Zdeněk Svěrák oslaví 90. narozky v éteru. Autor, který stál u kolébky Cimrmanů i kultovních filmů

Zdeněk Svěrák a filmové trofeje. Tentokrát pózuje s cenou z filmového festivalu...

Dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel oslaví 90. narozeniny s Českým rozhlasem. Přímý přenos zamíří i do více než stovky kin.

10. února 2026

Led na přírodních nádržích v Brně už není dostatečný, upozorňují strážníci

ilustrační snímek

Led na přírodních vodních nádržích v Brně není kvůli oteplení v posledních dnech dostatečně silný, strážníci vstup na něj nedoporučují. Na Brněnské přehradě...

10. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

5. den ZOH 2026: Zabystřan v super-G, biatlonistky ve vytrvalostním závodě a návrat curlingu

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Pátý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům hned několik silných momentů. Do akce jde lyžař Jan Zabystřan, který se představí v superobřím slalomu, ženy čeká náročný vytrvalostní závod...

10. února 2026  15:44

Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...

10. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Poslanec Doksanský z ANO rezignoval na místo ve školské komisi Hradce

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Opoziční zastupitel Hradce Králové a poslanec Denis Doksanský (ANO) v pondělí rezignoval na místo v komisi městské rady pro výchovu a vzdělávání. Potvrdila to mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková....

10. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Lopatu do ruky a škodu odpracovat. Mladíci opravili tratě, které poničili autem

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Driftování v lyžařském areálu v Jizerských horách mělo pro viníky dohru. S lopatou v ruce museli ještě v noci dávat do pořádku tratě, které svým počínáním zničili. Museli spěchat, aby se o několik...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Nelegální, musí pryč. Úřad nařídil odstranit větrnou elektrárnu poblíž domů

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel...

Větrná elektrárna, která stojí v Doksanech na Litoměřicku jen pár desítek metrů od domů, je černou stavbou. Krajský stavební úřad v Ústí nad Labem potvrdil, že třicetimetrový stožár vznikl bez...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Sníh v zoo si některé druhy užívají, pro exotické žirafy je nebezpečný led

Králové hor ve svém živlu. Irbisové (levharti sněžní) mají díky husté srsti a...

Pro návštěvníky zoologických zahrad se může jevit zima jako relativně „mrtvé období“. Jenže pořád je dost druhů, které chlad doslova milují. A takové má pochopitelně ve svém repertoáru také jihlavská...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Jaro dorazí do kraje jen na pár dnů, ptáci ho už ale vítají zpěvem

Jako český papoušek bývá občas díky svému zbarvení a mohutnému zobáku označován...

Do Česka v průběhu nadcházejících dnů dorazí jaro. Ale jen na chvíli. Podle aktuálních předpovědí budou v polovině týdne odpolední teploty v Karlovarském kraji šplhat až k 8 stupňům, o víkendu se ale...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Valach se svojí hlavou. Čunek se neshoduje s vedením, lidé z kraje za ním stojí

Jiří Čunek zvítězil podruhé za sebou v senátních volbách hned v prvním kole....

Když vsetínský lidovecký starosta a senátor Jiří Čunek komentuje politické dění, stále častěji se rozchází s vedením strany. A jihomoravský hejtman Jan Grolich, který chce na dubnovém sjezdu...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Hasiči v Plzeňském kraji měli meziročně o 1412 událostí méně, přibylo požárů

ilustrační snímek

Hasiči v Plzeňském kraji měli loni 10.252 zásahů, meziročně o 1402 méně a nejméně za posledních pět let. Mírně stoupl počet požárů, o 6,5 procenta, o 13,7...

10. února 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Aš opraví bývalou hasičskou zbrojnici, do které přesune infocentrum

ilustrační snímek

Aš na Chebsku chystá přesun městského infocentra do budovy bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí, kde sídlí i muzeum. ČTK to dnes řekl místostarosta...

10. února 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.