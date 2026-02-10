Čunek reagoval, že ho Grolichovo vyjádření „pobavilo“ a že se jeho názory sice rozcházejí s vedením, ale ne s většinou členské základny. Ať už se jedná o Green Deal, nebo problematiku LGBT. Kromě toho ale často vyjadřuje podporu současné vládě Andreje Babiše a kritizuje prezidenta Petra Pavla.
Krajští lidovci, které redakce iDNES.cz oslovila, stojí za Čunkem, byť někteří rezervovaně. Různé názory uvnitř KDU-ČSL považují za normální a neměly by podle nich vést k vylučování.
„Straně primárně škodí tato veřejná diskuse. Mělo se to nejdříve řešit interně a pak určit linka, po které strana půjde,“ míní krajský předseda KDU-ČSL a bývalý poslanec ze Zlína Aleš Dufek.
Vyjádření Grolicha považuje za nešťastné. „Osobně navíc vnímám mnohem víc horké kandidáty na vyloučení ze strany, než je Jiří Čunek,“ řekl Dufek s tím, že jmenovat je však nehodlá.
Neměli bychom se osočovat
Ani podle poslance a místopředsedy strany Václava Pláteníka nemusejí mít všichni lidovci stejný názor jako jejich vedení. Současně ale říká, že by Čunek nemusel všechno komentovat.
„Předsednictvo KDU-ČSL je kolektivní orgán, ve kterém se vede debata a které vyjádří stanovisko strany. Je v pořádku, že má někdo jiný názor, odpovědnost má ale celostátní vedení, ve kterém on (Čunek) není,“ naznačil Pláteník.
„Ve straně je více veřejně známých lidí, kteří mluví jinak, a nepreferuji jejich vyloučení,“ poznamenal vsetínský poslanec a člen celostátního výboru Róbert Teleky. „Spíše bych preferoval spolupráci a dohodu, než abychom se osočovali. Mělo by se to projednat na celostátním výboru, ne takhle.“
Má rád kontroverzní témata
Podle lidovců jsou Čunkovy názory konzistentní a ctí křesťanské hodnoty, jež by měla hájit i strana. Současně přiznávají, že je už delší dobu vnitrostranicky v opozici vůči současnému vedení. „Má rád kontroverzní témata, na která mohou být dva pohledy,“ všiml si senátor ze Starého Města Josef Bazala.
Čunek předloni zakázal ve vsetínských školách používání mobilů během vyučování, protože dětem škodí. Loni zase zrušil žákům v ZŠ Ohrada zábavnou akci Kluk v sukni, holka v saku. Vysvětlil to tím, že se na něho obraceli rodiče obávající se, že budou jejich děti poučovány v transgenderové problematice.
„Byl kritikem minulé vlády a to, že nastoupila nová, vnímá jako naději na zlepšení. Je také dobrý rétor, který za sebe dokáže dostat davy, které mu fandí,“ domnívá se Bazala.
A to je další věc, kterou Čunek odlišuje a dráždí. Své názory říká na rovinu a všude. „Patří ke konzervativcům, a jestliže některé věci lidová strana vymlčuje a on to kritizuje, tak částečně pravdu má. Jde třeba o manželství pro všechny,“ zmínil Bazala.
„Chmýří na křidýlku“
Také bývalý poslanec ze Strání Ondřej Benešík říká, že v tomto tématu má Čunek standardní lidovecké názory, s nimiž do velké míry souzní. Jinou věcí je posuzování kompetencí prezidenta republiky při nejmenování ministra, což by přenechal Ústavnímu soudu ČR.
„Volič volil KDU-ČSL z hodnotových důvodů. Věděl, že v tom mají lidovci jasno. A najednou to začalo vypadat tak, že ne všichni v tom mají jasno. A ti, co to promlčovali nebo lavírovali, byli ve vysokých funkcích,“ naznačil Benešík.
„Jiří Čunek je konzistentní jedinec ve svých názorech. Ještě před rokem a půl byl lídrem do krajských voleb a v té době to nikomu nevadilo,“ připomněl Dufek, který stejně jako Čunek patří ke konzervativnímu stranickému křídlu.
„Já si ale nemyslím, že máme v KDU-ČSL křídlo Jiřího Čunka. Spíš bych řekl, že máme takové chmýří na křidýlku,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES Grolich.
Bude opět kandidovat?
Když Čunek před dvěma lety kandidoval na předsedu lidovců, dostal 30 procent hlasů a nepostoupil do druhého kola, kam se dostal Marek Výborný a Marian Jurečka. Teď zatím neřekl, jestli bude v dubnu kandidovat. Ani nepotvrdil svoji kandidaturu na pozici vsetínského starosty, i když už na podzim budou komunální volby.
Jeho facebooková vyjádření ale mohou být i předehrou ostré předvolební kampaně. Podporu lidovců by zřejmě navzdory sporům s vedením dostal.
„Preference lidovců celorepublikově padají dolů a lidí, kteří by chtěli dělat politiku, moc není. Pan Čunek je starosta a měl by obhajovat,“ je přesvědčený Teleky.
„Je to Valach se svojí hlavou. Očekává se, že bude mít vlastní názory, a má také před volbami, takže mu záleží na tom, aby jeho myšlenky na veřejnosti rezonovaly,“ domnívá se Pláteník. „Všechny volby vyhrává, tak ať kandiduje,“ dodal.