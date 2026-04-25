Cyklistickou sezonu na jihovýchodě Moravy symbolicky zahájilo přes 700 účastníků

Cyklistickou sezonu na jihovýchodě Moravy dnes na trasách podél vinic symbolicky zahájilo 709 registrovaných účastníků, o 77 více než loni. Jednadvacátému ročníku akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska přálo slunečné počasí. Zájemci se vydali na pět cyklistických a dvě pěší trasy, sdělila ČTK Lenka Kučerová z pořádajícího sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko.
Vyjížďka ráno tradičně odstartovala v centru Uherského Hradiště. Lidem nabízí poznání přírodních krás i pamětihodností regionu. Trasy, z nichž si mohli vybírat, se odlišují svou délkou, obtížností a nabídkou vinařů podél nich. Tentokrát byly v nabídce stezka Blatnického Roháče, Ryzlinku rýnského - Královská, Muškátu Moravského, Po stopách cisterciáků - Velehradská a Rulandského bílého. Především pěším byly určeny trasy Staroměstská a Sadská.
Startu naplánovanému na 09:30 předcházela společná snídaně a rozcvička účastníků. "První cyklisté a pěší turisté se na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti začali scházet již před osmou hodinou ráno," uvedla Kučerová.
Po skončení vyjížďky bylo na Masarykově náměstí odpoledne připraveno hudební vystoupení, tombola a malý vinný trh. Někteří vinaři v regionu přitom své sklepy a vinotéky otevřeli veřejnosti už v pátek. "Byla to skvělá příležitost k návštěvě vinného sklepa pro účastníky, kteří přijíždí na Slovácko na celý víkend," doplnila Kučerová.
Loni si vyjížďku nenechalo ujít 632 registrovaných účastníků. Kromě jarního zahájení se na Uherskohradišťsku pravidelně koná i podzimní uzavírání cyklistické sezony. Region lidem nabízí bohatou síť hojně využívaných cyklostezek. Páteřní je cyklostezka podél Baťova kanálu, města a obce v regionu však v posledních letech vybudovaly další trasy.