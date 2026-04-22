Cyklistickou sezonu zahájí na jihovýchodě Moravy vyjížďka mezi vinohrady

Cyklistickou sezonu symbolicky na jihovýchodě Moravy zahájí tradiční vyjížďka mezi vinohrady. Její 21. ročník je naplánovaný na sobotu 25. dubna. Akce pojmenovaná Na kole vinohrady Uherskohradišťska začne v 08:00 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti snídaní a rozcvičkou účastníků, sdělila ČTK Lenka Kučerová z pořádajícího sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko. Start je naplánovaný na 09:30.
Vyjížďky se každý rok účastní stovky lidí. "Na kole vinohrady Uherskohradišťska patří mezi nejoblíbenější jarní akce na Slovácku. Každoročně přivítáme více jak tisíc účastníků, kteří si přijíždějí užít nejen cyklistiku, ale i atmosféru vinařských obcí a pohostinnost místních," uvedl předseda správní rady Regionu Slovácko a uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha (ODS). Akce podle něj dlouhodobě podporuje vinařskou tradici, která je pro region typická. "Zároveň propojuje obce, vinaře i návštěvníky," doplnil Blaha.
Zájemci na kolech a koloběžkách si mohou vybírat z pěti tras, další dvě jsou připraveny pro pěší. Liší se svou délkou, obtížností a nabídkou vinařů podél nich. Stezky jsou často pojmenované podle vinných odrůd. Tentokrát jsou v nabídce stezka Blatnického Roháče, Ryzlinku rýnského - Královská, Muškátu Moravského, Po stopách cisterciáků - Velehradská a Rulandského bílého. Především pěším jsou určeny trasy Staroměstská a Sadská.
Na stezkách bude podle organizátorů připraveno téměř 40 tematických zastávek. "Účastníci se mohou těšit na rekreační cykloturistiku v přátelské atmosféře, zajímavá setkání i návštěvy vinných sklepů, kde budou mít možnost poznat vinaře osobně a dozvědět se více o vinařské tradici," uvedla Kučerová.
S orientací na trasách pomohou účastníkům průvodci a mapy. Po skončení vyjížďky bude na Masarykově náměstí připraven koncert kapely Děvčice, tombola a malý vinný trh. "Účastníci zde také mohou vyměnit registrační pásek za vzorek vína," řekla Eva Sojáková z organizačního týmu.
Přestože se na trasy může vydat neomezený počet cyklistů, pořadatelé doporučují se zaregistrovat předem na webových stránkách akce. Kromě jarního zahájení se na Uherskohradišťsku pravidelně koná i podzimní uzavírání cyklistické sezony. Region lidem nabízí bohatou síť hojně využívaných cyklostezek. Páteřní je cyklostezka podél Baťova kanálu, města a obce v regionu však v posledních letech vybudovaly další trasy.