Cyklistický závod Czech Tour omezí v Kroměříži o víkendu dopravu

Cyklistický závod Czech Tour omezí v Kroměříži o nadcházejícím víkendu dopravu. Řidiči nebudou moci v sobotu a v neděli zaparkovat na některých místech v centru města. Zastupitelé Kroměříže závod podpořili částkou 100.000 korun. Město zajistí také úklid, souhlasilo i s bezplatným záborem veřejných ploch. V dnešní tiskové zprávě to uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.
"Kvůli závodu bude od soboty 15. srpna od 18:00 do neděle 16. srpna do 16:00 zakázáno parkování na Riegrově náměstí a na Velkém náměstí. V neděli 16. srpna pak bude od 6:00 do 16:00 uzavřen vjezd na Riegrovo a na Velké náměstí a do ulice Šafaříkova," uvedl mluvčí.
Z Kroměříže v neděli odstartuje závěrečná etapa největšího tuzemského závodu silničních cyklistů. Na startu budou i závodníci elitní kategorie World Tour z týmů Soudal Quick-Step, Netcompany INEOS a NSN Cycling Team. Závod bude v přímém přenosu k vidění v České televizi a také na Eurosportu. "Pro Kroměříž je možnost hostit start etapy Czech Tour prestižní záležitost a příležitost pro propagaci. A pro naše občany je to šance vidět zblízka špičkové cyklisty," uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Na start se chystá 18 týmů a více než 120 závodníků. V pelotonu by podle organizátorů neměl chybět španělský vrchař Mikel Landa ze Soudal Quick-Step, tedy týmu, který obhajuje loňské celkové vítězství Juniora Lecerfa a letos na Tour de France slavil tři etapové triumfy. Netcompany INEOS přiveze třetího muže Vuelty 2021 Jacka Haiga a Boba Jungelse, vítěze etap na Tour a Giru. Domácí publikum bude upínat pozornost zejména k Janu Hirtovi (NSN Cycling Team), vítězi etapy Gira d’Italia v roce 2022. Mezi největší hvězdy pak bude patřit i Francouz Jordan Jegat z TotalEnergies, v posledních dvou letech desátý muž celkového pořadí Tour de France.
Největší etapový cyklistický závod v České republice se koná od 13. do 16. srpna. Jeho 18. ročník bude vůbec poprvé součástí UCI ProSeries, druhé nejvyšší kategorie světového kalendáře. "Když se podívám na kombinaci startovní listiny a trasy, čeká nás sportovně mimořádný ročník. Landa, Haig nebo Hirt jsou závodníci prověření nejtěžšími etapami Grand Tours, zároveň přijíždí spousta jezdců, kteří budou chtít proti velkým jménům ukázat vlastní ambice," řekl ředitel závodu Leopold König.
Čtyři etapy zavedou peloton z Prahy přes Karlovy Vary, Mladou Boleslav, Ještěd, Pardubice a Dlouhé stráně až do závěrečného finiše na Pustevnách. Bezmála 650 kilometrů a téměř 10.000 nastoupaných metrů znamená zároveň nejtěžší trasu v historii závodu.
Ve startovních i cílových městech, tedy také v Kroměříži, bude připraven doprovodný program. Vstup pro fanoušky je zdarma. Program v Kroměříži začne v neděli v 8:55. Po představení týmů se v 9:50 uskuteční slavnostní ceremoniál, po kterém bude následovat hymna v podání smíšeného komorního sboru Moravští madrigalisté. Start etapy dlouhé přes 160 kilometrů je plánován na 10:10.