Cyklus Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, besedy i poznávání vesmíru

Druhý ročník multikulturního cyklu Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, besedy i poznávání vesmíru. Začne na konci září, potrvá do listopadu. Ve městě vystoupí například kapela Olympic, debatovat s lidmi budou herec Jaroslav Dušek a spisovatel Josef Formánek. Do přípravy pořadů se zapojí Klub Starý pivovar, Kino Nadsklepí i Dům kultury v Kroměříži, uvedla dnes v tiskové zprávě Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.
Cyklus zahájí poslední zářijový den v Kině Nadsklepí pořad Fenomén Macourek, který připomene letošní 100. výročí narození kroměřížského rodáka. Nadsklepí připravilo také Mangacon. "Nultý ročník festivalu konaný 3. října je zaměřený na japonskou popkulturu, zejména na oblast mangy a anime i souvisejících fanouškovských aktivit. Propojuje přednášky, komunitní program a promítání anime filmů," uvedla Kučerová. Manga je specifický japonský styl komiksů, anime je označení pro animovanou tvorbu.
Na 6. října chystají pořadatelé setkání s pediatrem Cyrilem Matějkou, který vystupuje pod přezdívkou Cyril Děckař. Návštěvníky provede s humorem světem dětského zdraví. Součástí cyklu bude také beseda s názvem Lásky Boženy Němcové. "Příběh jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek představí 7. října Martina Bittnerová, která se mimo jiné zaměří také na osudové muže významné české autorky 19. století," uvedla Kučerová.
Skupina Olympic přiveze 16. října na pódium Domu kultury hity jako Osmý den, Dávno, Vlak, co nikde nestaví, Slzy tvý mámy, Dynamit a další. "Populární herec Jaroslav Dušek přijede 27. října do Kroměříže spolu se spisovatelem Josefem Formánkem. Besedu nazvanou Otevřené srdce, která představuje Duškův originální přístup k životu i kariéru a dílo známého cestovatele, spisovatele a scénáristy, doprovodí hudbou Patrik Kee Kedzierski," doplnila Kučerová.
Barevný kroměřížský podzim uzavře 10. listopadu projekt Planetárium, který zájemce přenese do světa vesmíru. Jde o vzdělávací a zábavný program pro děti, žáky, studenty i dospělé. Promítací kupole umožní podle pořadatelů unikátní zážitek díky využití nejmodernějších technologií. Nabídne promítání naučných filmů o vesmíru a pohádek pro děti i dospělé. Podrobnosti jsou na webu.