Národní pouť na Velehradě na Uherskohradišťsku dnes navštívilo několik tisíc lidí z Česka i zahraničí, v sobotu jich na velehradský Večer lidí dobré vůle dorazilo 20.000. ČTK to řekl tajemník akce Josef Kořenek. Návštěvnost národní pouti je nižší než loni, kdy na ni zavítalo 30.000 lidí. Sobotní Večer lidí dobré vůle letos přilákal přibližně stejný počet poutníků a návštěvníků jako loni.
Česká republika dnes slaví státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, právě velehradské cyrilometodějské slavnosti jejich odkaz připomínají. "Dnešního svátečního dne se zúčastnilo několik tisíc nejen poutníků, včerejšího (sobotního) Večera lidí dobré vůle 20.000 lidí. Slavnostní poutní mši svatou doprovodilo na 130 hudebníků dechových muzik a desítky krojovaných nejen ze Zlínského kraje," uvedl Kořenek.
Dny lidí dobré vůle ve Velehradě začaly v sobotu. Dvoudenní akce dnes dopoledne vyvrcholila poutní mší na prostranství před bazilikou. Součástí dnešního programu byla autogramiáda knihy rozhovorů s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem či koncert dechové hudby Písničky pro tatíčka Stojana. Olomoucký arcibiskup a politik Antonín Cyril Stojan (1851 až 1923) je v bazilice na Velehradě pohřben. V 17:00 pouť zakončí Cimbálová muzika Velehrad.
Sobotní program nabídl hudební vystoupení, sportovní soutěže, vzdělávací seminář, ruční přepisování Bible, výstavy či mezinárodní setkání vozíčkářů. Závěr prvního dne tradičně patřil benefičnímu koncertu Večer lidí dobré vůle, lidé pomocí dárcovských SMS zpráv poslali na charitativní projekty 730.000 korun. Sbírka potrvá do konce letošního roku.
Letos je v Královské kapli velehradské baziliky vystavena lebka svatého Lukáše, relikvie je uchovávána v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Cyrilometodějské slavnosti jsou totiž věnovány lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům a všem pracovníkům ve zdravotnictví. Svatý Lukáš je uctíván jako jejich patron.
Mise Cyrila a Metoděje položila v druhé polovině 9. století na Moravě základy vzniku českého státu. Přeložili biblické a liturgické texty a upravili pro slovanskou řeč písmo, vytvořili světský a církevní zákoník a dali mnoho podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství. Bratři ze Soluně, které povolal velkomoravský kníže Rostislav, přišli na Velkou Moravu na jaře roku 863.