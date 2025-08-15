Nejen Barum rally. Dopravu v kraji o víkendu omezí i cyklistická Czech Tour

Jana Fuksová
  15:22aktualizováno  15:22
Víkend plný velkých a prestižních sportovních soutěží zažijí obyvatelé Zlínského kraje. V neděli se po silnicích budou prohánět nejen jezdci v závodních vozech Barum rally, ale také cyklistické týmy z celého světa. Čtvrtou etapou se zde uzavře největší tuzemský cyklistický závod Czech Tour, který ve čtvrtek odstartoval v Praze.
Krajské město hostilo v roce 2018 mistrovství Evropy cyklistů do 23 let, nyní...

Krajské město hostilo v roce 2018 mistrovství Evropy cyklistů do 23 let, nyní tady začne 2. etapa závodu Czech Tour. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Plánek 4. etapy cyklistického závodu Czech Tour 2025
Plánek 4. etapy cyklistického závodu Czech Tour 2025, převýšení
Plánek 4. etapy cyklistického závodu Czech Tour 2025
Luke Lamperti suverénně vítězí v 1. etapě Czech Tour.
11 fotografií

„Říkám, že to je taková malá česká Tour de France,“ prohlásil Robert Stržínek, starosta Valašského Meziříčí, kterým budou cyklisté také projíždět. „Je to elitní závod, místní se určitě půjdou podívat, byla by škoda si něco takového nechat ujít,“ doplnil.

Pořadatelé potvrdili, že na startu nebudou chybět závodníci elitní kategorie World Tour z týmů Visma Lease a Bike a Soudal Quick-Step. Síly s nimi poměří i nejlepší tuzemské stáje.

Ve čtvrté etapě pojede peloton z Kroměříže na Pustevny. Cíl je stejný jako v loňském roce, kdy tento závod zavítal do Zlínského kraje poprvé. Tehdy začínal ve Zlíně.

Ve Zlíně startuje královská etapa prestižního cyklistického závodu Czech Tour

Letos vyrazí zhruba 120 jezdců v 11.11 hodin z kroměřížského Velkého náměstí a přes Chropyni, Roštění, Prusinovice, Bystřici pod Hostýnem, Loučku, Poličnou, Jarcovou, Rožnov pod Radhoštěm a Trojanovice vyjedou na Pustevny, pak na Horní Bečvu, Bílou, Ostravici, Čeladnou, zpět do Trojanovic a podruhé na Pustevny.

Na této trase urazí jezdci bezmála 180 kilometrů a projedou dohromady téměř čtyřiceti obcemi. Dojezd na Pustevny se předpokládá kolem 15:30.

„Snažíme se náročnost tratí každoročně vybalancovat tak, abychom přitáhli jak světové vrchaře, tak sprintery. A myslím, že se nám to zase podařilo,“ podotkl ředitel závodu Leopold König.

Startuje se v Kroměříži

Start v Kroměříži si vyžádá větší omezení dopravy. Zákaz parkování zde bude platit od soboty od 18 hodin do neděle do 17 hodin na Riegrově náměstí, na Velkém náměstí a v Jánské ulici. V neděli pak bude od 6 do 17 hodin zcela uzavřen vjezd na Riegrovo a na Velké náměstí. Chodců se omezení nijak nedotknou.

„Už se na to chystáme, máme už teď značky, které na to řidiče s předstihem upozorňují,“ sdělil starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Obyvatelé města si za to budou moci užít slavnostní start spojený s doprovodným programem, představením týmů a slavnostním ceremoniálem. Vstup pro fanoušky je zdarma. Závod bude v přímém přenosu vysílat Česká televize a také Eurosport.

Úchvatná Praha, harakiri ve Varech. Doufám, že tím nekončíme, zářil König

„Díky tomu bude Kroměříž vidět doma i ve světě, což by k nám mohlo přivést další turisty,“ věří radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík.

S omezením dopravy musejí řidiči počítat po celé trase závodu. Podle starostů i pořadatelů by to ale nemělo způsobit zásadní komplikace. Většinou půjde pouze o takzvanou klouzavou uzavírku na co nejkratší dobu, obvykle kolem 20 až 30 minut. Silnice jsou v takovém případě uzavřené těsně před průjezdem pelotonu a znovu otevřené po jeho odjezdu.

„Omezení zpravidla není pro většinu lidí příjemné, ale nemyslím si, že by kvůli tomu měla doprava kolabovat,“ věří starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera. „Uzavřená bude například křižovatka na Frenštát pod Radhoštěm a Dolní Bečvu, která je hodně exponovaná, ale zvládneme to,“ dodal.

Omezení na Pustevnách

Na krátkou dobu bude uzavřená také silnice první třídy u Horní Bečvy, což bude mít i dopad na plynulost dopravy. „Ale je to neděle, takže provoz nebude takový jako v pracovní dny,“ upozornil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.

„Je to velmi kvalitní závod, organizačně je dobře zabezpečený, řešil jsem s nimi dobrovolníky, kteří by pomohli s uzávěrou místních komunikací,“ řekl starosta.

Menší komplikace by mohly nastat v Bystřici pod Hostýnem. Vede přes ni totiž jedna z objízdných tras rychlostní zkoušky Barum rally. „Je trochu nešikovné, že se to potkává v jeden termín, takže vozidel tady bude jistě více. Ale na druhou stranu, cyklisté cestu uzavřou na pár desítek minut, takže velké problémy nečekáme,“ poukázal starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc.

Cyklistická Czech Tour: trasa, týmy, etapy, kde závod sledovat?

S omezením po celý den naopak musejí počítat turisté a návštěvníci Pusteven. Velké odstavné parkoviště totiž zaberou jednotlivé týmy.

Kdo si bude chtít závod vychutnat a vyjet nahoru, může vozidlo odstavit v údolí a využít hromadnou dopravu na Pustevny. Ta nepojede jen v čase od 13 do zhruba 14:40, kdy se čeká průjezd pelotonu. Nebo se mohou lidé svézt nahoru lanovkou z Trojanovic.

27. července 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Emilova noční vycházka v Hodoníně. Los okusoval stromky a zastavil dopravu

Další zastávkou bedlivě sledované pouti toulavého losa Emila, který se pohybuje napříč Českem, se stal v noci na dnešek Hodonín. Zvíře prošlo ulicemi a pochutnalo si na jednom ze stromků. Doprovod mu...

15. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

V krajské firmě skončilo bezvládí. Sanatorium se zpozdí, obává se opozice

Více než dvouměsíční bezvládí v krajské firmě Jihomoravská zdravotní definitivně končí. Místo Martina Pavlíka, kterého radní nečekaně odvolali na konci května, nastoupí v pondělí nový šéf Jan Kašpar....

15. srpna 2025  15:32

Ve Slaném si mohou místní i návštěvníci zahrát dvě venkovní únikové hry

Ve Slaném si mohou místní i návštěvníci zahrát dvě venkovní únikové hry, které hráče provedou městem prostřednictvím poutavých příběhů. Jsou inspirované...

15. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Letní tábory v hradeckém kraji hygienici letos zavírat nemuseli, udělili 8 pokut

Hygienici v Královéhradeckém kraji v současné sezoně žádný z letních dětských táborů uzavřít nemuseli. Kontroly zjistily méně závažné nedostatky. Hygienici v...

15. srpna 2025  13:50,  aktualizováno  13:50

Nejen Barum rally. Dopravu v kraji o víkendu omezí i cyklistická Czech Tour

Víkend plný velkých a prestižních sportovních soutěží zažijí obyvatelé Zlínského kraje. V neděli se po silnicích budou prohánět nejen jezdci v závodních vozech Barum rally, ale také cyklistické týmy...

15. srpna 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Vykořisťovaní Češi v Británii: ve čtveřici obžalovaných padl jediný trest

Podmínku dnes udělil Krajský soud v Plzni osmačtyřicetileté Češce, která dojednávala pro lidi z Karlovarska pracovní smlouvy s fast foody ve Velké Británii. Zbylí tři obžalovaní byli už v loňském...

15. srpna 2025  15:22

Rozlítil ho rozbitý nos, soka bodl do srdce. Za vraždu u pražského nádraží dostal 11 let

Na jedenáct let poslal soud do vězení Michala Kešela, který letos v únoru ubodal před pražským hlavním nádražím osmačtyřicetiletého muže. Z rozsudku vyplývá, že Kešel napadl svého soka nožem, přičemž...

15. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

15. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

U Schreberových zahrádek a na dalších šesti místech v Brně přibyla veřejná pítka

Síť veřejných pítek se v Brně rozrostla o dalších sedm. Díky projektu participativního rozpočtu Dáme na vás je lidé nově najdou třeba na okraji parku...

15. srpna 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

Proměna údolí Týneckého potoka v Kladně má začít příští rok

Příprava proměny údolí Týneckého potoka v kladenské lokalitě Hnidousy je téměř hotová, začít má příští rok na jaře. Vzniknout má rozmanité přírodní prostředí,...

15. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se...

15. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

ÚOHS povolil SZZ Krnov převzetí bruntálské nemocnice od skupiny Agel

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil společnosti Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (SZZ Krnov), která je příspěvkovou organizací...

15. srpna 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.