První úsek D49 na Kroměřížsku je v provozu, pokračování brzdili aktivisté

„Je to provizorní zprovoznění, maximum možného, co se v daném čase dalo udělat,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Nyní podle něj ŘSD čeká na vydání platného stavebního povolení pro napojení dálnice na silnici druhé třídy u Fryštáku.

„Někdy v prvním kvartálu příštího roku by mohlo tohle stavební povolení nabýt právní moci. A pak máme zhruba tříměsíční termín pro zhotovitele z hlediska toho provizorního napojení. Těch 17,3 kilometru dálnice je prakticky hotovo, ale sedm kilometrů na konci se prostě nedá napojit na stávající silniční síť,“ uvedl Mátl.

Původně ŘSD plánovalo koncem letošního roku otevřít celý budovaný úsek z Hulína do Fryštáku. Letos na jaře však Nejvyšší správní soud (NSS) na podnět spolku Děti Země zrušil rozsudek Městského soudu v Praze z roku 2022 a rozhodnutí ministra dopravy z roku 2021, kterým byla potvrzena právní moc stavebního povolení na hlavní část D49. Ministerstvo se proto muselo s námitkami Dětí Země znovu vypořádat, NSS upozornil na více pochybení.

Ve věci rozhodoval ministr dopravy, který před několika týdny stavební povolení na hlavní část stavby částečně změnil a ve zbytku potvrdil. Díky tomu ŘSD mohlo stavbu obnovit a dálnici nyní mezi Hulínem a Holešovem otevřít pro motoristy. Některé konzervační práce však na dálnici pokračovaly i v minulých měsících, kdy stavební povolení pozbylo platnosti.

„Pracujeme na tom, aby byl úsek z Holešova do Fryštáku zprovozněný co nejdříve. Nasadili jsme na to maximum našich pracovníků a techniky,“ uvedl mluvčí stavební společnosti Skanska Ondřej Šuch.

Úleva pro města a obce

Už otevření první části mezi Hulínem a Holešovem značně uleví dopravě ve zdejších městech a obcích.

„Na zprovoznění dálnice D49 již řadu let čekají obyvatelé přilehlých obcí, zejména Holešova,“ zmínil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Úlevu jim to přinese značnou. Jednak od neúnosné dopravní zátěže, která bude odvedena na novou dálnici. Současně se zlepší životní podmínky tamních obyvatel, protože již nebudou muset dýchat exhalace z výfuků tisíců projíždějících aut,“ doplnil.

„Výrazně se zklidní doprava ve městě. Vítáme to, pro Holešov je to určitě dobře,“ těší holešovského starostu Milana Fritze. „Ale jsou tady i okolní obce a nemyslím si, že by to bylo dobře pro Martinice a Horní Lapač. Toto je pouze poloviční řešení,“ upozornil.

Jeho kolega z fryštácké radnice Pavel Gálik nadšený není. Hlavní a vytížený silniční tah totiž dlouhodobě vede přes fryštácké náměstí. „Pro nás to nic neřeší, budeme dál zahlcení dopravou tak, jak jsme dosud. Možná, že ještě více, když budou lidé využívat dálnici do Martinic,“ obává se Gálik.

V roce 2021 obnovená stavba dálnice D49 zahrnuje 17,3 kilometru dlouhý úsek z Hulína do Fryštáku. Odvede část tranzitní dopravy ze zastavěného území Zlína, Otrokovic na Zlínsku, Holešova, Hulína a dalších obcí na Kroměřížsku a Zlínsku. Po dostavbě dalších částí dálnice v budoucnu propojí střední a východní Moravu se západním Slovenskem.

Stavbu dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem silničáři slavnostně zahajovali v září 2008. Následně však soud zrušil stavební povolení a v červenci 2010 ministerstvo dopravy stavbu zastavilo. Zdržel ji nedostatek peněz i námitky ekologů.