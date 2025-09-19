Nehoda se stala kolem půl druhé odpoledne na 253. kilometru D1.
„Krátce před druhou hodinou byli hasiči vysláni k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 poblíž Bezměrova. Došlo zde ke střetu osobního a nákladního automobilu, přičemž osobní vůz po nárazu spadl z dálničního mostu,“ uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
Po příjezdu na místo hasiči okamžitě zahájili vyproštění zaklíněného řidiče. „Bohužel, i přes rychlý zásah a následnou resuscitaci se jeho život nepodařilo zachránit. Zasahující jednotky dále zajistily vrak proti požáru a zamezily úniku provozních kapalin.
V rámci úklidu bylo nezbytné odstranit také poškozené zábradlí mostu, které ohrožovalo silnici vedoucí pod mostem.
Na místo vyjely zasahující jednotky profesionálních hasičů z Kroměříže a Kojetína a také dobrovolní hasiči z Němčic nad Hanou.
Přestože hasiči uvádí jako příčinu nehody srážku s kamionem, policie tento závěr považuje za ukvapený.
„Dvaašedesátiletý řidič osobního automobilu narazil do svodidel z dosud nezjištěných příčin a následně se zřítil z dálničního mostu na komunikaci vedoucí pod ním. Utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl,“ řekla mluvčí policie Šárka Trnková.
Okolnosti a příčiny jsou podle ní stále předmětem vyšetřování kriminalistů a dopravních policistů. „Příčina je pořád nejasná a kriminalisté na tom pořád pracují,“ dodala.