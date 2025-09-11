Přecházejí tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokují silnici kvůli nedokončené D49

Petr Skácel, ill
  14:42aktualizováno  15:38
Koncem srpna zablokovali lidé v Martinicích na Kroměřížsku dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. A dnes ji opakují. Blokáda provozu začala v 15 hodin a tentokrát se k ní přidal i sousední Horní Lapač.
Lidé zablokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti...

Lidé zablokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti nedokončené dálnici. (11. září 2025) | foto: Policie ČR

Lidé zablokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti...
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
16 fotografií

V Martincích se sešlo asi padesát lidí, v Horním Lapači čtyřicet. Přítomné jsou také policejní hlídky a antikonfliktní tým, který má uklidnit případné roztržky mezi protestujícími a řidiči.

Lidé v obou obcích opět přechází po přechodu tam a zpátky, aby auta nemohla projet. Stojícím řidičům dávají podepsat petici za co nejrychlejší otevření dálnice. Blokáda by měla trvat do 16.30, pak ji zřejmě ale po přestávce lidé opět spustí.

Přdevším ve směru ze Zlína se tvoří několik stovek metrů dlouhé kolony, protože končí pracovní doba a lidé se vracejí ze zaměstnání. Někteří řidiči nervozně troubí, několik jich objíždí místo přes zákaz vjezdu.

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

„Cílem akce je upozornit na nesnesitelný provoz v naší obci, který vznikl otevřením přivaděče z Holešova. Za námi stojí dokončená dálnice a kvůli bezzubým zákonům chybí pohých 200 metrů sjezdu u Fryštáku,“ uvedla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

„Týká se to nejen Martinic a Horního Lapače, náporem aut trpí i Fryšták, Lukov nebo Hrobice, kudy pokračuje transitní doprava. Jde především o bezpečnost našich občanů,“ dodala.

Lidé zablokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti nedokončené dálnici. (11. září 2025)
Lidé zablokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti nedokončené dálnici. (11. září 2025)
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat. Starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.
Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025, Martinice, Kroměřížsko. Chtějí tím upozornit na to, že stále nelze využívat.
16 fotografií

Každých deset minut ovšem blokádu přerušují a nechají auta projet. I tak ale musí řidiči očekávat kolony a zdržení. Lepší je oběma obcím se vyhout, například přes sousední Přílepy.

„Pořád slyšíme sliby, že se dálnice dodělá, a nic se neděje. Trpělivost nám došla,“ řekl martinický starosta Pavel Fiurášek. „Klidně můžeme blokády dělat opakovaně až do doby, než se dálnice otevře. Záleží, jaký bude postoj obyvatel.“

„Byli jsme podpořit protest v Martinicích a nyní jej uspořádáme i u nás,“ podotkla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. „Díky médiím se teď začaly ledy hýbat a stát s námi více komunikuje. Dokud ale nebude dálnice zprovozněná, pořád bude všechno jen na papíře,“ poznamenala.

Úzkou silnicí jezdí 13 tisíc aut denně

Lidem v okolí D49 vadí, že dálnice stále není otevřená až do Fryštáku, ale končí za Holešovem. Proto jezdí 13 tisíc aut denně nejen přes Martinice, ale i Horní Lapač a Fryšták.

Přitom úsek z Holešova do Fryštáku už je komplet hotový a chybí dokončit posledních 200 metrů nájezdu z dálnice na Zlín. To se nedaří kvůli opakovaným připomínkám a žalobám od ekologických organizací.

„Bez přivaděče není možné na posledních sedm kilometrů dálnice D49 pustit provoz,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

D49 je téměř hotová, ale neotevřou ji. Brání tomu nové rozhodnutí ministerstva

Blokádě nezabránil ani ministr dopravy Martina Kupka, který v pondělí 8. září přijel do Martinic a diskutoval s místními. „Úplně chápu vaši naštvanost. Dálnice D49 je prokletá, je to průšvih,“ řekl lidem Kupka, který podle svých slov jako ministr žádnou jinou stavbou nestrávil tolik času.

„Jsem optimista v tom, že hned jak to bude na jaře možné, tak se zbývající kousek dálnice dostaví a propojí se stávajícím úsekem,“ naznačil ministr. „Ale chápu, že takových politiků už bylo, kteří vám to slibovali,“ dodal.

Pokud by to nevyšlo, je reálnou variantou omezení tranzitní dopravy pro nákladní auta přes Martinice a okolní obce.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Lidé z Holčovic rozhodnou v referendu o budoucnosti ztrátové obecní restaurace

Obyvatelé Holčovic na Bruntálsku budou v referendu rozhodovat o osudu místní restaurace v Obecním domě. Podnik provozuje obec a je dlouhodobě ztrátový. Části...

11. září 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Stadion v Táboře získá novou tribunu. Radnice a klub se přely o výši podpory

Fotbalový klub Táborsko předal staveniště, aby se mohla dokončit východní tribuna a zázemí na stadionu v Kvapilově ulici. Nakonec získal od města téměř 14 milionů z celkových 35, které jsou třeba na...

11. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Myslivec pytlákem? Policie stíhá muže za zastřelení jediného kamzíka v honitbě

Policie obvinila z pytláctví a krádeže myslivce, jenž v závěru loňského roku zastřelil jediného kamzíka horského, který byl v jedné honitbě na Českolipsku. Obviněný muž tvrdí, že šlo o omyl. Hrozí mu...

11. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Přecházejí tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokují silnici kvůli nedokončené D49

Koncem srpna zablokovali lidé v Martinicích na Kroměřížsku dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. A dnes ji opakují. Blokáda provozu začala v 15 hodin a...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  15:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Conseq spustil Realitní účastnický fond v rámci doplňkového penzijního spoření

11. září 2025  15:15

Středoškoláci v Královéhradeckém kraji mohou získat krajskou dotaci na kulturu

V Královéhradeckém kraji si mohou vyzkoušet organizování kulturních akcí s podporou kraje po vysokoškolácích také studenti středních škol. Umožní jim to...

11. září 2025  13:17,  aktualizováno  13:17

CATL se připojila ke globálním průmyslovým lídrům na fóru Nadace Ellen MacArthurové o cirkularitě na veletrhu IAA 2025

11. září 2025  14:59

Je tu moc krve. Policie ukázala záchranu pobodaného muže, který přistihl zloděje

Policisté druhý den pátrají po útočníkovi, který v Plzni pobodal muže, jenž ho v městské části Bory přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Zveřejnili jeho hrubý popis a také video ze záchrany...

11. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Zoo Olomouc otevřela novou voliéru, usídlili se v ní největší dravci světa

Olomoucká zoologická zahrada dnes otevřela novou Voliéru Colca pojmenovanou podle kaňonu v peruánských Andách. Usídlil se v ní pár největších dravců a jeden z...

11. září 2025,  aktualizováno 

Povýšení dvorní dámy i neděle zdarma. Znojmo a Mikulov čekají obří vinobraní

Koncerty, tanec, jarmark, závan historie a především víno s burčákem. Na to všechno se o víkendu mohou těšit v Mikulově a Znojmě, kde se konají největší vinařské slavnosti v Česku. Každoročně...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky u Jakubova nahradil Rákosníček a dva žabáci

Pohádkový Rákosníček a dvě žáby v nadreálné velikosti zkrášlují od víkendu příjezd po silnici I/38 do Jakubova na Třebíčsku. Místní tvůrci zde jako každoročně už po jednadvacáté vytvořili na...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Hvězdné modely udávají směr: AVATR září „novým luxusem" na mnichovském autosalonu (IAA) 2025

11. září 2025  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.