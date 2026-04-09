Dálnice u Fryštáku se může otevřít v červnu. Dokončení opět ohrožuje žaloba spolku

Milan Libiger
  16:32aktualizováno  16:32
Na okraji Fryštáku začala opět jezdit těžká technika po 180 metrů dlouhém rozestavěném úseku silnice, z něhož bude provizorní napojení dálnice D49 na silnici do Zlína. Tento úsek by mohl být otevřený na přelomu května a června. Spolek Egeria ale proti aktuálnímu povolení na dokončení dálnice podal žalobu.

„Dokončujeme poslední konstrukční vrstvy, abychom mohli začít s pokládkou asfaltových vrstev. Pak doděláme zemní krajnice, svodidla, odhumusování ke žlabům a dopravní značení,“ přiblížil hlavní stavbyvedoucí Michal Pavlík z firmy Strabag.

Cestáři začali pracovat tento týden, kdy nabylo právní moci stavební povolení na jedenáct objektů, které je třeba pro dokončení dálnice udělat. Z nich je sjezd nejdůležitější a hotový má být v polovině května.

Stavba dálnice D49 u Fryštáku. (duben 2026)
Stavba dálnice D49 u Fryštáku. Na snímku silniční most mezi Martinicemi a Žeranovicemi. (duben 2026)
Stavba dálnice D49 u Fryštáku. (duben 2026)
Stavba dálnice D49 u Fryštáku. Na snímku šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. (duben 2026)
17 fotografií

„Zemní práce jsou hotové, takže nepředpokládám, že by nás mělo něco významně zdržet,“ poznamenal Pavlík.

Dokončit je třeba ještě sjezd u Třebětic. Hlukové stěny a odlučovače ropných látek, jichž se povolení také týkalo, jsou hotové. Po dokončení prací, budou silničáři potřebovat dva týdny na vyřízení formalit, aby mohli dálnici D49 z Hulína do Fryštáku konečně uvést celou do provozu. Nastat by to mělo na konci května, nebo na začátku června.

Stavět ji začali už v roce 2008, zatím ale funguje jenom úsek do Holešova. Důvodem je i to, že po žalobě ekologických spolků a rozhodnutí soudu silničáři předloni přišli o stavební povolení, které si museli znovu vyřizovat.

„Celé měsíce region dělilo nedostavěných 180 metrů provizorního dočasného napojení dálnice, abychom ji mohli zprovoznit. Byla tam úmyslná a soustavná práce, která nám blokovala právní cestou dostavbu dálnice,“ upozornil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Na mysli měl činnost ekologických spolků Děti Země a Egeria, které průběžně přípravu dálnice napadají odvoláními i žalobami.

Podaná žaloba může práce zastavit

Spolek Egeria podal žalobu i proti aktuálnímu povolení na dokončení dálnice. „Bohužel nastala situace, kterou jsme očekávali, ale tajně jsme doufali, že nenastane. Spolek podal žalobu k soudu, kde usiluje o neplatnost stavebního povolení. Čekáme, jak soud rozhodne,“ potvrdil šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek. „Soud může povolení zrušit, nebo vydat předběžné opatření, ať nekonáme do chvíle, než rozhodne.“

To by znamenalo, že silničáři práce ukončí. Totéž nastalo už před necelými dvěma lety. Podle Chudárka jde ze strany spolků vždy o obstrukci. „Jde pořád jenom o to, že se nemůžou vyjadřovat k řízení a podobně. Jsou to formální věci, které nemají nic společného se životním prostředím,“ je přesvědčený.

Plánovaná trasa dálničního přivaděče, který k připravované D49 připojí Zlín.

„Jakkoli se snažíme racionálně a konstruktivně jednat a najít řešení, spolek Egeria tomu nikdy nebyl přístupný. Jen střílí ze zálohy,“ poznamenal Rýdl.

Zdražení kvůli neustálým odkladům

Předsedou spolku Egeria je Miroslav Mach, který s médii nekomunikuje. Za dobu, co se dálnice staví, se její náklady zvedly kvůli odkladům už o 50 procent, z šesti na devět miliard korun.

Starostové z okolí navíc dlouhodobě volají po dálnici, která uleví jejich obcím a městům od přílišné dopravy. „Jde nám o zdraví a bezpečí obyvatel, doprava v obci je pořád silná. Velmi by se nám ulevilo, kdyby se dálnice otevřela,“ sdělila starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

„Soud by měl rozhodnout tak, aby to bylo co nejlepší pro lidi. Dálnice stojí a spolky upozorňují jenom na správní chyby,“ poukázala.

Lidé v Horním Lapači na Kroměřížsku blokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti nedokončené dálnici. (11. září 2025)

„Jestli to soud zase shodí, tak už to bude komedie. Nebo bychom to mohli nazvat neschopností? Každopádně by to nebylo normální. Dálnice pomůže všem, a proto by měla fungovat,“ reagoval starosta Martinic Pavel Fiurášek.

Bude pokračovat „papírová válka“?

V Martinicích loni na konci léta dvakrát blokovali provoz na průtahu obcí jako protest proti tomu, že dálnice není otevřená. Ve Fryštáku také stojí o to, aby fungovala. Navíc tam opravují náměstí a chystají rekonstrukci silničního tahu, který přes něho prochází. K tomu, aby ho mohli částečně uzavřít, ale potřebují otevřenou dálnici jako alternativní trasu.

„Chceme se stát účastníky soudního řízení, abychom na rozhodnutí soudu byli schopní reagovat. Tato situace už nás ohrožuje,“ postěžoval si starosta Fryštáku Pavel Gálík.

Také někteří další starostové se chtějí za své obce stát účastníky soudního řízení. I když tedy silničáři začali stavět, nikdo dnes nemůže najisto počítat s tím, že se dálnice v květnu či červnu otevře.

„Pokud soud rozhodne o neplatnosti stavebního povolení na jedenáct objektů, budeme muset práce přerušit a pokračovat v papírové válce,“ dodal Chudárek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.