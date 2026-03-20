Úřad dal zelenou dokončení D49 do Fryštáku. Případné odvolání stavbu nestopne

Milan Libiger
  18:02
Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení na dokončení dálnice D49, které dosud blokovaly svými odvoláními ekologické spolky. Konkrétně povolil jedenáct objektů, z nichž je nejdůležitější sjezd z dálnice u Fryštáku na Zlínsku dlouhý 200 metrů. Řidičům i obcím přetíženým dopravou se uleví.
Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Přes Horní Lapač na Kroměřížsku jezdí velké množství i tranzitní dopravy. Také proto se obec připojila k protestům, které se loni v srpnu a září konaly v sousedních Martincích, kde lidé blokovali přechody pro chodce. Vadilo jim, že stále není hotová dálnice D49 z Hulína až do Fryštáku.

Teď vítají s úlevou stavební povolení na dokončení dálnice, která část dopravy na sebe převezme. Úřad konkrétně povolil jedenáct objektů, z nichž je nejdůležitější sjezd z dálnice u Fryštáku dlouhý 200 metrů.

„Přišlo nám stavební povolení veřejnou vyhláškou a už máme na úřední desce vyvěšené. Je to super,“ těší starostku Horního Lapače Jaroslavu Hudečkovou.

D49 je téměř hotová, ale neotevřou ji. Brání tomu nové rozhodnutí ministerstva

Silničáři už dříve slíbili, že jakmile budou mít stavební povolení, mohou dálnici, jež je zatím otevřená jenom mezi Hulínem a Holešovem, dostavět do jednoho měsíce. A potom otevřít.

„Věřím, že se pak může doprava v obci snížit o 30 až 40 procent. Přinese nám to více klidu i bezpečnosti,“ nepochybuje Hudečková.

Podle ní dnes řada řidičů ze Zlína a okolí jezdí přes Fryšták, Horní Lapač a Martinice na dálniční nájezd u Holešova. Po otevření dálnice se na ni dostanou ještě před Fryštákem, kde už je hotová kruhová křižovatka na příjezdu od Zlína.

D49 Hulín-Fryšták, stavba 4901

„Dopravní zátěž je obrovská a stává se tady i hodně nehod,“ upozornil na dopravní situaci v obci starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek.

Ve Fryštáku vede hlavní cesta přes náměstí, kde je obtížné ji přejít. Otřesy navíc narušují budovy v okolí. I tam si přejí, aby se dálnice otevřela co nejdříve.

Podstatné je i případné odvolání nebude mít odkladný účinek. Jinými slovy, silničáři mohou stavět, i kdyby se ekologické spolky Egeria a Děti Země rozhodly odvolat. Průběžně napadají všechny kroky, které jsou spojené s touto dálnicí.

„Na základě tohoto povolení můžeme začít stavět,“ potvrdil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl serveru Zdopravy.cz.

Do poloviny roku chtějí mít silničáři napojení dálnice D49 u Fryštáku hotové

„Máme už připraveného a zasmluvněného zhotovitele, takže nebudeme muset procházet výběrovým řízením,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Že odvolání nebude mít odkladný účinek, je v povolení zdůvodněno mimo jiné tím, že dálnice je už téměř hotová a stála hodně peněz. „Je proto nezbytné a účelné stavbu co nejdříve dokončit a následně uvést do užívání,“ uvedla v odůvodnění povolení Jiřina Čížková z DESÚ.

„Jakékoliv další prodlení by vedlo nejen k neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky, ale i k prodlužování stavu, kdy již fakticky existující a technicky dokončená stavba nemůže plnit svůj veřejně prospěšný účel. Odkladný účinek odvolání byl proto vyloučen,“ napsala dále.

25. srpna 2025

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvoreckého...

Zlínský kraj pořídí technologie do sanitek, usnadní průjezd křižovatkami

ilustrační snímek

Zlínský kraj pořídí chytré technologie do sanitek zdravotnické záchranné služby, které jim usnadní jízdu. Speciální palubní jednotky umožní zejména plynulý...

20. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

FN Olomouc rozšiřuje psychiatrickou kliniku, zaměří se na dětské pacienty

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Olomouc (FN Olomouc) rozšíří budovu, ve které je klinika psychiatrie. Chce tak zlepšit dostupnost odborné psychiatrické péče zejména u...

20. března 2026  16:56,  aktualizováno  16:56

K požáru haly se přihlásila organizovaná skupina. Policie pátrá po konkrétním vozidle

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Policie se zabývá požárem průmyslové haly v Pardubicích. Za tím podle dostupných informací stojí skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů....

20. března 2026  6:42,  aktualizováno  18:17

Sprint mužů v Oslu 2026: Krčmář po třech letech v TOP 10, Hornig v poli poražených

Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää.

V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří nastoupili do posledního sprintu sezony. Do závodu nastoupila i čtveřice českých reprezentantů v čele s Vítězslavem Hornigem. Nejlépe dojel z Čechů...

20. března 2026  18:01

Při nehodě na D1 u Jihlavy se dnes těžce zranil řidič dodávky

ilustrační snímek

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes u Jihlavy ve směru na Prahu asi hodinu a půl neprůjezdná kvůli nehodě dvou aut. Nehoda se stala na 110. kilometru před 14:30....

20. března 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se...

20. března 2026  17:56

Jako před 130 lety, ale s chytrým skleníkem a sýrárnou. Budoucí farmáři mají hezčí školu

Někdejší stáje u školy v Kostelci nad Orlicí získaly po rekonstrukci původní...

Nové učebny, sklady, ale také skleník nebo prostory pro výrobu sýrů získala zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Přestavba někdejších stájí, které původnímu účelu neslouží už celé...

20. března 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Policisté vytáhli z Kyjského rybníka mrtvého muže

V pražských Kyjích našli v rybníce mrtvého muže (20. března 2026)

Policisté v pátek odpoledne vytáhli z Kyjského rybníka v Praze 9 tělo mladšího muže. Ohledání koronerem vyloučilo cizí zavinění, uvedla policie.

20. března 2026  15:52,  aktualizováno  17:25

FN Hradec Králové otevřela nové pracoviště pro přípravu onkologických léků

ilustrační snímek

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) zahájilo provoz pracoviště pro přípravu onkologických léků. Takzvané centrální ředění cytostatik vzniklo v...

20. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

GASK představí práce Petra Válka, Radima Langera a Jakuba Berdycha Karpelise

GASK pĹ™edstavĂ­ prĂˇce Petra VĂˇlka, Radima Langera a Jakuba Berdycha Karpelise

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře v sobotu vstoupí do jarní sezony třemi novými výstavami. Návštěvníci se mohou těšit na práce Petra Válka a...

20. března 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Zámek v Rosicích na Brněnsku má nové návštěvnické centrum, pokračují další práce

ZĂˇmek v RosicĂ­ch na BrnÄ›nsku mĂˇ novĂ© nĂˇvĹˇtÄ›vnickĂ© centrum, pokraÄŤujĂ­ dalĹˇĂ­ prĂˇce

Zámek v Rosicích na Brněnsku zahájí letošní sezonu s novým návštěvnickým centrem a depozitářem. Památka má také opravené dvě ze čtyř fasád. Další práce budou...

20. března 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

