Protest formou občanské neposlušnosti spočívá v dočasném zastavení dopravy. Lidé se rozhodli neustále přecházet po přechodu pro chodce, také se snaží projíždějícím řidičům vysvětlovat, proč to dělají.
Do Martinic se sjeli také starostové a starostky několika dalších okolních obcí i jejich obyvatelé, aby protest podpořili. Na místě je i policie a antikonfliktní tým.
Kolem padesáti lidí, někteří s reflexními vestami, se pak vydalo na dva přechody v centru Martinic a v 6.15 začali stále dokola přecházet silnici. Blokáda ovšem není kompletní. Když přijel linkový autobus, zazněl příkaz: „Autobus pouštíme!“
Stejně tak se zatím netvoří ani dlouhé kolony osobních aut. Zhruba každých pět minut lidé blokádu přeruší a auta pustí. Jde tedy zatím spíše o symbolickou blokádu.
Protestující lidé také rozdávají řidičům informační letáky a diskutují s nimi. Většina řidičů protest chápe a s místními lidmi souhlasí. Oba tábory spojuje to, že jsou naštvaní na stát a ekologické aktivisty kvůli odkladu dostavby dálnice.
„Za případné komplikace se omlouváme všem řidičům a obyvatelům. Ale po letech marného čekání jsme dospěli ke krajnímu kroku,“ okomentoval blokádu starosta Pavel Fiurášek.
Obcí projede 13 tisíc aut denně
V Martinicích denně jezdí pod okny domů 13 tisíc aut, což obtěžuje obyvatele otřesy, hlukem a prachem. Situace je navíc nebezpečná, protože přes cesty vedou jen přechody pro chodce bez světel.
Na dokončení dálnice, která by dopravě v obcích zásadně ulevila, ale čekají dlouhé roky. Zprovozněných je deset kilometrů do Holešova. Zbývajících sedm je téměř hotových, ale nejezdí se po nich. Schází totiž dvousetmetrový sjezd z dálnice.
Právě tento sjezd je jedním z jedenácti stavebních objektů, na které ministerstvo dopravy nedávno na základě odvolání spolku Děti Země zrušilo stavební povolení.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) teď musí nejprve získat nové závazné stanovisko v řízení EIA (staré již propadlo), v němž se posuzují dopady staveb na životní prostředí. Následně pak opět stavební povolení. To znamená další zdržení.
Podle starostů za to mohou nedostatky v legislativě, opakované soudní spory, chyby v přípravě stavby i poslední rozhodnutí ministerstva.
„Přestože zbývá dokončit pouhých 200 metrů, legislativa v našem státě umožňuje tento zásadní krok neustále oddalovat. To považujeme za neúnosné a škodlivé,“ dodal Fiurášek.