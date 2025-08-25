Lidé blokují silnici v obci, na protest proti nedokončené D49 neustále přecházejí

Dnes v šest hodin ráno začala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestují proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené dálnice D49, která se buduje už 17 let. To způsobuje rostoucí dopravní zátěž v obcích i nebezpečí pro obyvatele.
Setkání obyvatel Martinic kvůli nedostavěné dálnici D49 mezi Holešovem a Fryštákem. Problém probírali se zástupci obcí i Zlínského kraje. Zleva starostka obce Vítonice Ladislava Hradilíková, náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, starosta Fryštáku Pavel Gálík, starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková a starosta Martinic Pavel Fiurášek. (srpen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Starosta obce Martinice Pavel Fiurášek. (srpen 2025)
D49 Hulín-Fryšták, stavba 4901
7 fotografií

Protest formou občanské neposlušnosti spočívá v dočasném zastavení dopravy. Lidé se rozhodli neustále přecházet po přechodu pro chodce, také se snaží projíždějícím řidičům vysvětlovat, proč to dělají.

Do Martinic se sjeli také starostové a starostky několika dalších okolních obcí i jejich obyvatelé, aby protest podpořili. Na místě je i policie a antikonfliktní tým.

Kolem padesáti lidí, někteří s reflexními vestami, se pak vydalo na dva přechody v centru Martinic a v 6.15 začali stále dokola přecházet silnici. Blokáda ovšem není kompletní. Když přijel linkový autobus, zazněl příkaz: „Autobus pouštíme!“

Martinice bojují za otevření D49, k petici se připojí i Fryšták a Holešov

Stejně tak se zatím netvoří ani dlouhé kolony osobních aut. Zhruba každých pět minut lidé blokádu přeruší a auta pustí. Jde tedy zatím spíše o symbolickou blokádu.

Protestující lidé také rozdávají řidičům informační letáky a diskutují s nimi. Většina řidičů protest chápe a s místními lidmi souhlasí. Oba tábory spojuje to, že jsou naštvaní na stát a ekologické aktivisty kvůli odkladu dostavby dálnice.

„Za případné komplikace se omlouváme všem řidičům a obyvatelům. Ale po letech marného čekání jsme dospěli ke krajnímu kroku,“ okomentoval blokádu starosta Pavel Fiurášek.

Obcí projede 13 tisíc aut denně

V Martinicích denně jezdí pod okny domů 13 tisíc aut, což obtěžuje obyvatele otřesy, hlukem a prachem. Situace je navíc nebezpečná, protože přes cesty vedou jen přechody pro chodce bez světel.

Po téměř hotové D49 se stále nejezdí, obyvatelé obce na protest zablokují silnici

Na dokončení dálnice, která by dopravě v obcích zásadně ulevila, ale čekají dlouhé roky. Zprovozněných je deset kilometrů do Holešova. Zbývajících sedm je téměř hotových, ale nejezdí se po nich. Schází totiž dvousetmetrový sjezd z dálnice.

Právě tento sjezd je jedním z jedenácti stavebních objektů, na které ministerstvo dopravy nedávno na základě odvolání spolku Děti Země zrušilo stavební povolení.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) teď musí nejprve získat nové závazné stanovisko v řízení EIA (staré již propadlo), v němž se posuzují dopady staveb na životní prostředí. Následně pak opět stavební povolení. To znamená další zdržení.

Podle starostů za to mohou nedostatky v legislativě, opakované soudní spory, chyby v přípravě stavby i poslední rozhodnutí ministerstva.

„Přestože zbývá dokončit pouhých 200 metrů, legislativa v našem státě umožňuje tento zásadní krok neustále oddalovat. To považujeme za neúnosné a škodlivé,“ dodal Fiurášek.





