Do poloviny roku chtějí mít silničáři napojení dálnice D49 u Fryštáku hotové

Milan Libiger
  9:02aktualizováno  9:02
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podalo žádost o stavební povolení na dostavbu dálnice D49 z Hulína až do Fryštáku. Od konce roku 2024 je otevřená jenom její část do Holešova, protože soud na základě žaloby ekologických spolků zrušil pravomocnost původního povolení.
Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)
Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)
Stavba dálnice D49 v úseku Hulín-Fryšták (únor 2024)
Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)
16 fotografií

Silničáři si musejí vyřídit nové povolení na dvanáct objektů, z nichž nejdůležitější je 200 metrů dlouhý sjezd z dálnice u Fryštáku. Dálnice je jinak téměř kompletně hotová.

„Původně jsme chtěli žádost o stavební povolení podávat dříve, ale docela nepříjemně nás zdržela chřipková epidemie. Tři klíčoví lidé na expertních pozicích nám postupně onemocněli,“ přiblížil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Silničáři již předem naznačili, že požádají o stavební povolení, až bude ukončeno řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí. Souhlasné stanovisko vydalo ministerstvo životního prostředí v půlce prosince.

Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku

„Nicméně nám stále vycházejí lhůty tak, abychom před polovinou letošního roku měli vše hotovo, schváleno a převzato a zprovoznili zbývající část dálnice. Máme už připraveného a zasmluvněného zhotovitele, takže nebudeme muset procházet výběrovým řízením,“ podotkl Rýdl.

Plány silničářů opakovaně narušovaly ekologické spolky, které budou také účastníky stavebního řízení. Proti povolení se mohou odvolat, potom se případně i soudit.

„Může se k tomu jakkoliv aktivně postavit kdokoliv, komu to stavební zákon umožňuje,“ řekl Rýdl.

D49 Hulín-Fryšták, stavba 4901

Spolky měly výhrady už během řízení EIA, proti jeho závěrům se ale podle zákona už nemohou odvolat. Tuto možnost mají až po vydání stavebního povolení.

„Vydané stanovisko EIA představuje nezbytný krok pro zprovoznění dálnice D49 v úseku Hulín-Fryšták a zároveň potvrzuje, že stavba neohrozí zdraví obyvatel ani životní prostředí,“ sdělil tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík.

Kvůli tomu, že dálnice končí u Holešova, se tam auta vracejí na silnici, která vede přes Martinice a Horní Lapač do Fryštáku. Denně po ní projede přibližně 10 tisíc, místy až 13 tisíc aut.

Obyvatelé na protest blokovali silnici

Starostové si stěžují na hustý silniční provoz a netrpělivě čekají, kdy stát další úsek dálnice zprovozní. Proto vítají, že silničáři podali žádost o stavební povolení.

„Jsme rádi, že to běží dál a dodržuje se harmonogram, který nám slíbili,“ těší starostu Martinic Pavla Fiuráška.

„Kdyby povolení někdo připomínkoval, tak by se s tím měli umět vypořádat. Tlak na otevření dálnice je opravdu velký,“ zdůraznil.

Potíže kvůli nehotové dálnici D49 trvají. Starostové se chtějí zbavit kamionů

V Martinicích loni nespokojení obyvatelé opakovaně blokovali přechody pro chodce, aby upozornili na špatnou dopravní situaci kvůli nedokončené dálnici. Do obce přijel i tehdejší ministr dopravy Martin Kupka.

„Doufáme, že dvě stě metrů dálnice bude dostavěných a v červnu puštěných do provozu,“ přeje si starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

Společně se starostou Martinic se kvůli dostavbě D49 v prosinci potkali s novým ministrem dopravy Ivanem Bednárikem i ředitelem ŘSD Radkem Mátlem.

Fryšták plánuje opravu náměstí

„Řekli nám, že jakmile bude vydané stavební povolení, očekávají reakce od ekologických spolků. Budou se s námitkami snažit vyrovnat. Pak budou schopni během čtyř týdnů dálnici dostavět. Doufáme, že to tak skutečně bude,“ nastínila Hudečková.

Ministrovi také předali petici za dostavbu dálnice. Její papírovou verzi podepsalo 2 300 lidí, elektronickou o něco méně. Ta ale stále běží a podpisů může přibývat.

Radnice ve Fryštáku nyní plánuje přestavbu náměstí, přes které vede hlavní silniční tah. Potřebovala by proto, aby se dálnice v polovině roku otevřela. „Zatím přípravy běží podle plánu, tak se to snad podaří,“ řekl starosta Pavel Gálik.

Na jihu Čech se tvoří námraza, silnici I/20 na několik hodin uzavřela nehoda

