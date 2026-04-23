Mezi 11 objekty, kterých se povolení týká, je například provizorní napojení dálnice na silnici II/490 nebo několik protihlukových stěn a odlučovačů ropných látek. Proti vyloučení odkladného účinku odvolání zaslala navíc Egeria už dříve žalobu ke krajskému soudu.
Po opětovném získání stavebního povolení obnovilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po Velikonocích práce na dostavbě dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem. Se zprovozněním 7,5 kilometru dlouhého úseku počítá na přelomu května a června. Na konci téměř hotového úseku chybí dokončit provizorní napojení na kruhový objezd u Fryštáku, dobudovat je třeba i mimoúrovňovou křižovatku u Třebětic na Kroměřížsku.
Námitky a žaloby ekologických aktivistů zdržují práce na D49 opakovaně. Aktuální odvolání zahrnuje několik bodů.
„V odvolání žádáme hlavně přezkum závazného stanoviska EIA a procesu EIA jen pro 12 objektů na dálnici, neboť podle rozsudků správních soudů se hodnocení vlivů na životní prostředí mělo týkat všech asi 190 objektů,“ uvedl Patrik. Proces EIA se zabývá vlivem stavby na životní prostředí.
Děti Země dále požadují přezkum závazného stanoviska o ochraně před nadlimitními intenzitami hluku. Domáhají se též přezkumu stanoviska o splnění podmínek územního rozhodnutí a tří stanovisek na ochranu povrchových vod.
„V odvolání také navrhujeme, aby se během provozování dálnice až do vydání kolaudačního rozhodnutí provádělo odborné sledování jejího vlivu na biotopy a jedince zvláště chráněných druhů živočichů, včetně mortality ptáků na protihlukových stěnách a funkčnosti migračních objektů. A pokud budou zjištěné problémy, tak aby byla provedena rychlá a účinná náprava,“ přiblížil Patrik.
Děti Země dále uvádějí, že byl spolek Egeria nesprávně vyloučen z odvolací fáze řízení o povolení retenční nádrže u dálnice.
„Krajský úřad ve Zlíně zaslal v polovině března 2026 na DESÚ spis o této retenční nádrži, takže čekáme, kdy bude nové stavební řízení oznámeno, abychom se ho mohli konečně řádně účastnit. Tento objekt byl sice již v rozporu s právy spolků zrealizovaný, nicméně stále mu chybí pravomocné stavební povolení,“ podotkl Patrik.
Stavba dálnice mezi Hulínem a Fryštákem začala v září 2008. Následně však soud zrušil stavební povolení a v roce 2010 ministerstvo dopravy stavbu zastavilo. Zdržel ji nedostatek peněz i námitky ekologických organizací.
Budování dálnice obnovili silničáři v roce 2021. Odvede část tranzitní dopravy ze Zlína, Otrokovic na Zlínsku, Holešova, Hulína a dalších obcí na Kroměřížsku a Zlínsku. Po dostavbě dalších částí dálnice v budoucnu propojí střední a východní Moravu se Slovenskem.