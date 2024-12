Silničáři otevřeli úsek dálnice D55 z Babic do Bzence, řidičům na Moravě se uleví

Dokončením úseků vznikl ucelený úsek dálnice v délce přesahující 21 kilometrů. Jeho výstavba přišla po valorizaci v součtu na více než 7,3 miliardy korun bez DPH, z toho až 5,6 miliardy korun zaplatí Evropská unie.

„Slovácko dostane důležitou kapacitní stavbu a uleví se mnoha lidem v obcích, kteří trpěli tranzitní dopravou,“ řekl při slavnostním otevření stavby v Babicích ministr dopravy Martin Kupka. „Například tady v Babicích projelo za den v průměru 15,5 tisíce vozidel. Jsou místa, kde jsme napočítali i 20 tisíc průjezdů denně,“ poukázal.

Podle něj dálnice znamená obrovský krok k tomu, aby se lidem v tomto území žilo lépe a doprava pro ně byla mnohem snazší. „Míříme k tomu, aby v roce 2033 stála celá D55. Ale i tento kousek poskládaný ze tří staveb je obrovský krok dopředu,“ vyzdvihl ministr.

Přes 21 kilometrů dlouhý úsek ještě není zcela kompletní. V posledním úseku z Moravského Písku bude mít zatím jen dva pruhy místo čtyř, protože tam silničáři bojovali se špatným pískovým podložím.

„Poslední měsíce byly tak náročné, že jsme se obávali, že nebudeme schopni stihnout úsek zprovoznit ani v polovičním profilu. Jsem rád, že stavbaři zabrali a že jsme to dokázali,“ poznamenal šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Také podle něj jde o stavbu obrovského významu. „Neznamená to jen, že odvedeme tranzitní dopravu z blízkých obcí, ale kapacitně propojujeme moravské části sever – jih. Dálnice velmi pomůže i brněnské aglomeraci,“ popsal.

Otevření důležité komunikace kvitují i starostové okolních měst a obcí. „Dálnici by měla využít hlavně tranzitní doprava. Pokud by se ji podařilo odklonit, doprava ve městě by se mohla snížit zhruba o čtvrtinu. Městu by se pak ulevilo,“ věří starosta Starého Města Martin Zábranský.

„Pro naši obec je to pozitivní zpráva. Doprava se u nás rozhodně sníží,“ nepochybuje starostka Babic Martina Horňáková.

Silničáři se nyní budou soustředit na propojení dokončených úseků. Například na část směřující přes Spytihněv k Otrokovicím. Podle Mátla by tu rádi zahájili stavbu v roce 2026.

„Dál navíc potřebujeme pokračovat za Bzenec, kde se opět doprava svádí na silnice nižších tříd. Je potřeba celou dálnici propojit až na D2. Projektové dokumentace se zpracovávají, vykupují se pozemky. Věřím, že se to podaří,“ zmínil šéf ŘSD.

Dobrou zprávou pro řidiče je i souběžné otevření dalšího klíčového dálničního úseku ve Zlínském kraji. Jde devítikilometrovou část dálnice D49 mezi Hulínem a Holešovem.