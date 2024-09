Dálnice D55 urychlí cestu na Slovensko i do Rakouska. Hotová bude na konci roku

Celkově tak půjde o ucelený úsek dlouhý 21 kilometrů, práce vyjdou zhruba na šest miliard korun bez DPH. Zatímco na prvních dvou úsecích D55 se nyní dělají už jen menší dokončovací práce, mezi Moravským Pískem a Bzencem ještě chybí vozovkové vrstvy a musí se dostavět některé mosty. Silničáři ale slibují, že prosincový termín stihnou.

Nemohou se ho dočkat zejména obyvatelé měst a obcí ležících na trase stávající silnice I/55.

„Čeká nás ještě úsek z Napajedel do Babic, který bude technicky velmi náročný. Ale už nyní lidé z obcí hledí na tuto dálniční stavbu jako na příslib obrovské úlevy,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

„Dnes čelí tranzitní dopravě, která se řádově pohybuje nad deset tisíc vozidel denně a někde se blíží dvaceti tisícům,“ dodal.

„Současný hustý provoz na silnici I/55 má negativní vliv jak na plynulost a bezpečnost provozu, tak na zdraví obyvatel žijících v její blízkosti. Odklon dopravy na dálnici D55 tak výrazně zlepší životní úroveň obyvatel přilehlých obcí,“ poznamenal ředitel zlínského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Karel Chudárek.

Celá dálnice bude hotová v roce 2033

Co se dalších úseků dálnice D55 týče, příští rok bude zprovozněna 7,5 kilometru dlouhá část z Olomouce do Kokor na Přerovsku a projet půjde také přes dálniční most přes řeku Moravu v Napajedlech.

Sedmikilometrová trasa mezi Napajedly a Babicemi se má začít stavět v roce 2026 a hotová bude tři roky poté. V roce 2027 má odstartovat budování pokračujících úseků od Bzence na Hodonín a Břeclav.

Trasa plánované dálnice D55 v úseku Babice – Staré Město

„Za Bzencem má vzniknout patnáct kilometrů dlouhá galerie, což bude složité řešení. Nyní projektujeme a příští rok chceme vykupovat pozemky,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Výhodou je, že většina je jich státních, takže převody by měly být jednoduché. A věřím, že se domluvíme i se soukromými vlastníky. Posudek EIA (vliv na životní prostředí) máme do roku 2027, do té doby chceme mít stavební povolení,“ naznačil Mátl.

Rychlejší cesta do Rakouska i na Slovensko

Zástupci státní správy se již sešli se starosty obcí u Bzence, které se nacházejí na trase D55 a které kvůli stavbě čeká omezení. „Uvědomujeme si, že to bude znamenat dopravní komplikace pro celé okolí. Tím spíše urychlujeme přípravu,“ slíbil Kupka.

Celá dálnice by měla být hotová do roku 2033, bude měřit přes 100 kilometrů a u Břeclavi se napojí na dálnici D2.

„Budoucí dálnice D55 je důležitou páteřní komunikací, po jejímž vybudování získají řidiči komfortní spojení z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje,“ řekl Chudárek.

„Už nyní se lidem z této části Zlínského kraje výrazně zrychlí cestování směrem na Rakousko a Slovensko. A v budoucnu půjde z hlediska dálniční sítě o stěžejní komunikaci pro cestu ze severní části Česka směrem na jih,“ sdělil Kupka.