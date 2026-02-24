Silničáři v létě opraví dálnici D55 u Hulína, omezí to dopravu

Milan Libiger
  9:22
S omezeními na důležitých cestách musejí řidiči ve Zlínském kraji počítat také v letošním roce. Jedna z nejdůležitějších oprav se odehraje na sedm kilometrů dlouhém úseku dálnice D55 od křižovatky s dálnicí D49 u Hulína ve směru na Otrokovice, přibližně po Záhlinické rybníky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Silničáři budou opravovovat vybrané poškozené úseky v této části dálnice, přičemž někdy uzavřou jeden, někdy oba dva jízdní pruhy. Provoz pak přesměrují do druhého jízdního pásu, kde bude vyhrazený jeden pruh pro každý směr.

„Oprava bude probíhat po etapách, úsek zůstane vždy průjezdný minimálně jedním pruhem v obou směrech,“ potvrdila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

„Zahájení prací předpokládáme během letních prázdnin, potrvají zhruba dva měsíce. Jízdní pás v opačném směru opravíme v příští stavební sezoně 2027,“ doplnila.

Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran

Pro řidiče to bude komplikace, ale omezený úsek dálnice budou moci objíždět po souběžně vedoucí silnici první třídy. Víc aut tak může jezdit přes centrum Hulína i Otrokovic. „Nepředpokládáme, že se budou tvořit dlouhé kolony a nastanou velká zdržení řidičů,“ odhadla Trubelíková.

Větší komplikace způsobí rekonstrukce mostu přes Želechovský potok na hlavní silnici první třídy ve Vizovicích ve směru do Bratřejova. Práce, během nichž bude provoz zúžený do jednoho pruhu a řízený semafory, potrvají od jara do podzimu. Začnou zřejmě v březnu.

Pokud řidiči nebudou chtít čekat v koloně, budou moci místo objet po silnici z Vizovic do Vsetína. Na mostě je nutné opravit nosnou konstrukci a izolace.

Omezení na Valašsku i Slovácku

Silničáři na cestě z Vizovic do Valašské Polanky opraví letos ještě most v Bratřejově a úsek mezi Pozděchovem a Prlovem. I to řidiče zbrzdí.

Po dobu letních prázdnin se chystají rekonstruovat také hlavní silniční průtah Huštěnovicemi, který může být dočasně uzavřený úplně.

„Během prací plánujeme odklon provozu na dálnici D55, kde by měla vést bezplatná objízdná trasa. Přesné omezení upřesníme po podpisu smlouvy se zhotovitelem,“ nastínila Trubelíková.

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

„Myslím si, že to bude nejlepší řešení,“ míní starosta Huštěnovic Aleš Richtr. „Když se opravoval průtah obcí v roce 2011, tak to s objížďkami bylo horší, protože dálnice ještě nebyla. Provoz v obci je po jejím otevření menší, přibližně třicet procent aut už jezdí po dálnici,“ upřesnil.

Cesta byla poškozená právě při výstavbě dálnice D55 těžkou technikou, proto ji ŘSD zahrnulo do svých investic.

Bez možnosti smysluplné objížďky se bude opravovat čtyřkilometrový úsek hlavní silnice mezi Vsetínem a Jablůnkou. Začne na přelomu dubna a května a nepotrvá déle než dva měsíce. Provoz bude zúžený do jednoho pruhu, řídit ho budou semafory.

Práce se nevyhnou ani krajskému městu

„Upozorňujeme předem řidiče na dočasný diskomfort v tomto úseku. Musejí tam počítat se zdržením,“ vzkázala Trubelíková.

Silničáři už dříve oznámili, že přes letní prázdniny zrekonstruují také další část průtahu Zlínem. Tentokrát se pustí do úseku, který začne nedaleko čerpací stanice v Loukách a skončí v Malenovicích, kde se odbočuje k bývalé cihelně.

Nesnáz je v tom, že i bez omezení se na této cestě tvoří ve špičkách zácpy. Cestáři navíc ve stejném termínu opraví hlavní příjezd do Zlína ze směru od Vizovic. A to od bývalého kina Družba po ulici Obeciny X včetně křižovatky nad dopravním podnikem.

Konec čekání. Řidičům se uleví. Hlavní tah z Otrokovic do Zlína bude volný

„Kapacity cest se sníží na polovinu, takže to v silničním provozu půjde poznat. Dopravní kalamita by ale nastat neměla. Letní provoz je slabší,“ věří zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.

ŘSD má letos v plánu ještě opravu mostu přes řeku Moravu před Uherským Hradištěm a mostu přes Brodský potok ve Starém Hrozenkově, stejnou cestu bude rekonstruovat také u Zlechova.

Dále vymění povrch na průtazích Kunovicemi a Brumovem-Bylnicí, na dvou úsecích silnice z Rožnova pod Radhoštěm na Slovensko a v Boršicích u Blatnice. Všechno jsou to silnice první třídy.

Oprava silnice mezi Zlínem a Hradištěm

Pokud jde o silnice druhé třídy, o něž se stará Ředitelství silnic Zlínského kraje, bude především pokračovat v loni či předloni zahájených opravách.

To se týká cesty mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem pod Hostýnem, Uherským Hradištěm a Bílovicemi, nádražní ulice ve Vsetíně, průtahu Držkovou nebo mostu ve Velkých Karlovicích. Uzavírky těchto cest budou částečné, dočasně úplné.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Padesátimetrový, nebo poloviční? O novém bazénu rozhodne v Prostějově referendum

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Prostějovské zastupitelstvo schválilo na svém pondělním zasedání vyhlášení místního referenda o podobě připravovaného plaveckého bazénu. Uskuteční se 11. dubna. Roky chystanou stavbu doprovází vleklý...

24. února 2026  9:42,  aktualizováno  12:10

Výstava Design & Science v Plzni představí, jak vznikají funkční prototypy

VĂ˝stava Design & Science v Plzni pĹ™edstavĂ­, jak vznikajĂ­ funkÄŤnĂ­ prototypy

Proces vzniku funkčních prototypů představí výstava Design & Science v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně. Začíná tento čtvrtek a potrvá do 28. března....

24. února 2026  10:28,  aktualizováno  10:28

Přerovští studenti budou přenášet v Žebračce žáby přes silnici, zachrání tisíce

ilustrační snímek

Tisícům žab, které každoročně putují z oranice u lužního lesa Žebračka k vodní ploše přírodní památky Malé laguny, budou i letos na jejich cestě pomáhat...

24. února 2026  10:21,  aktualizováno  10:21

Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku

Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.

Za týrání psa v bytě na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti uložila v úterý zlínská pobočka brněnského krajského soudu Martinu Tomaštíkovi dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na...

24. února 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snad díky festivalu začne sportovat víc dětí, shodly se Maděrová i prezident

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Olympijský festival v Českých Budějovicích navštívilo rekordních 112 tisíc lidí. Táhlo bruslení, curling, příjezdy sportovců i den s prezidentským párem. Celkové náklady na akci byly 75 milionů...

24. února 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Zmizelého potápěče hledají i báňští záchranáři, kvůli proudům vypnuli elektrárnu

Na Dalešické přehradě pokračuje pátrání po zmizelém potápěči (24. února 2026)

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku v úterý pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se v pondělí při výcviku nevynořil. Podle informací...

24. února 2026  9:02,  aktualizováno  11:51

Historický automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vícemístného historického vozu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a...

24. února 2026  11:42

Bludfest míří do Česka. Yungblud se svým festivalem vyrazí poprvé za hranice Británie

Dominic Richard Harrison, profesionálně známý jako Yungblud, je anglický...

Multižánrový a cenově dostupný festival Bludfest se uskuteční 27. června 2026 v areálu Park 360 v Hradci Králové. Akce, za níž stojí hudebník Yungblud, se vůbec poprvé přesune mimo Velkou Británii....

24. února 2026  11:29

Za dva měsíce Cheb utratil už třetinu nákladů na údržbu komunikací na celý rok

ilustrační snímek

Letošní zimní sezona se výrazně podepíše na výdajích města Cheb na celoroční údržbu komunikací. Jen za první dva měsíce letošního roku město vynaložilo už...

24. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Dar 16 milionů korun od “Wintonova dítěte” pomáhá třeboňskému gymnáziu

ilustrační snímek

Odkaz Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, pomáhá studentům třeboňského gymnázia. Před svou...

24. února 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Opilý řidič kličkoval v noci před hlídkou, strážníky pak vyzýval na souboj

Kličkoval před hlídkou, výzvy ignoroval. Opilý řidič skončil v poutech, jeho...

Pardubické strážníky zaujala nejistá noční jízda řidiče v Hradecké ulici. Auto se okamžitě pokoušeli zastavit. Šofér ale majáky zprvu ignoroval, po zastavení byl vulgární a odmítl zkoušku na drogy i...

24. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Chovatele z Teplicka uštkl nejjedovatější had na světě, protijed přivezli z Austrálie

Hadí uštknutí ročně usmrtí až 50 tisíc lidí. Čím zabíjejí? Kobří jed způsobuje...

Prudce jedovatý had uštkl při krmení v teráriu chovatele z Teplicka. Muže záchranáři převezli do teplické nemocnice, ale kvůli závažnosti ho museli během několika hodin transportovat do na...

24. února 2026  9:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.