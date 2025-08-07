Nový dálniční most v Napajedlích pokrylo 700 kubíků betonu, zprovozní ho v zimě

Milan Libiger
  16:52aktualizováno  16:52
Nákladní auta s dlouhými rameny, která drží hadice, z nichž teče beton, stojí na okraji budovaného dálničního mostu přes řeku Moravu v Napajedlích. Stavbaři ve čtvrtek betonují jeho mostovku. První auta by tudy měla projet letos v prosinci.

„Vylijeme tam asi 740 kubíků čerstvého betonu. Pracujeme na tom od šesti hodin ráno a budeme to dělat do večera,“ hlásil stavbyvedoucí Ondřej Kubíček. „Zítra už by měl být most vybetonovaný a pustíme na něho geodety, ať ho zaměří,“ doplnil.

Most je nepřehlédnutelný z dálky, protože ho zdobí velký červený ocelový oblouk. Barvou připomíná slavný Golden Gate Bridge v San Francisku. V nejvyšším místě měří dvacet metrů.

Stavbaři použili na most v Napajedlích přes 700 kubíků betonu. První řídiči se po něm projedou ještě letos v prosinci. (srpen 2025)
Stavbaři použili na most v Napajedlích přes 700 kubíků betonu. První řídiči se po něm projedou ještě letos v prosinci. (srpen 2025)
Stavbaři použili na most v Napajedlích přes 700 kubíků betonu. První řídiči se po něm projedou ještě letos v prosinci. (srpen 2025)
Stavbaři použili na most v Napajedlích přes 700 kubíků betonu. První řídiči se po něm projedou ještě letos v prosinci. (srpen 2025)
11 fotografií

Most je součástí pokračování dálnice D55 a má rozpětí 115 metrů, což ho činí po mostu Vysočina (426 metrů) druhým nejdelším na Moravě.

Jeho betonáž zajišťovala čtyři čerpadla a prováděli ji od středu do krajů. Jde totiž o jeden most pro oba jízdní pruhy, přičemž běžně bývají na dálnicích dva mosty - pro pravý a levý jízdní pruh zvlášť. A protože to je jedna konstrukce, musela být zatěžovaná rovnoměrně.

Dálniční most chtějí silničáři otevřít v první polovině letošního prosince, a to včetně zhruba půlkilometrového nového úseku dálnice D55, jehož je součástí.

Rudý jako Golden Gate Bridge. Nový most v Napajedlích získává svůj výrazný oblouk

„Pozitivum vidím v tom, že jsme se dostali k tomu, že se vytvoří lepší startovací podmínky pro doplnění dálnice D55 z Napajedel do Babic,“ zmínil starosta Napajedel Robert Podlas.

Řidiči, kteří pojedou po dálničním obchvatu z Otrokovic, už díky novému úseku nebudou muset projíždět přes kruhovou křižovatku a pokračovat po stávající silnici I/55 do Napajedel. Díky tomu bude rondel propustnější a nebudou se před ním tvořit tak dlouhé kolony.

Motoristé se z nového dálničního úseku v Napajedlích plynule napojí na stávající cestu, takže jízda pro ně bude výrazně rychlejší.

Oprava čeká i sousední starý most

Cestáři počítají také s tím, že by v Napajedlích příští rok opravili starý most přes Moravu. „Ještě nemáme vysoutěženého dodavatele, ale chceme, aby práce začaly příští rok na jaře,“ nastínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

V té době budou ještě pokračovat práce ve spodní části nového dálničního mostu, ačkoliv se po něm už bude jezdit. Podle Chudárka si ŘSD aktuálně posuzuje, jestli si dvě tak velké stavby blízko sebe nebudou vadit, překážet. Pokud ano, je možné, že by se starý most opravil o rok později.

Jakmile se do něho silničáři pustí, bude nový dálniční úsek sloužit jako objížďka. Tím pádem by se za jeho využití zřejmě dočasně neplatilo, řidiči by po něm jezdili zdarma. Práce by měly trvat přibližně rok.

Finální úsek D55 v kraji bude hotový v roce 2029, ekologové zatím výhrady nemají

Po dokončení 500 metrů dlouhého úseku dálnice D55 už bude na území kraje zbývat dodělat jen úsek D55 z Napajedel do Babic, který měří sedm kilometrů. S přípravnými pracemi jako je kácení zeleně či archeologický průzkum by ŘSD chtělo začít příští rok. V následujícím roce by zahájilo stavbu, za další tři roky skončilo.

Kolem napajedelského podniku Fatra povede cesta na sloupech, estakáda bude měřit 300 metrů. Ve Spytihněvi naopak v zářezu, chránit ji proti sesuvné půdě budou až 11 metrů vysoké opěrné zdi. Silničáři dálnici i tam hodlali vést nad terénem, ale obec byla proti. Proto museli projekt předělat a příprava se kvůli tomu zdržela.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

ČT: V případu údajné manipulace tendrů na nemocnici Náchod se žalobce odvolal

Státní zástupce podal odvolání proti květnovému rozhodnutí soudu v případu údajné manipulace se zakázkami na přestavbu krajské nemocnice Náchod. Žalobce...

8. srpna 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok...

8. srpna 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Okruh či D10. Jaké opravy v druhé půlce léta potrápí řidiče v Praze a okolí

Pražané mířící ven z Prahy i Středočeši dojíždějící do hlavního města budou na konci prázdnin a na začátku školního roku potřebovat s nadsázkou místo osobního auta raději vrtulník. Ředitelství silnic...

8. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Policisté šetří úmrtí muže v bytě na Českolipsku, uvnitř byly i drogy

Policisté šetří od čtvrtečního večera úmrtí muže středního věku v bytě v panelovém domě ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Uvnitř nalezli i drogy, příčinu...

8. srpna 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  17:27

FeelEco slaví historický čtyřnásobný úspěch ve Volbě spotřebitelů 2025

8. srpna 2025  17:25

Exotická rarita na Olomoucku. Ve vsi vykvetla obří agáve, čekání trvalo půl století

Exotickou rostlinu agáve s květy, které má jen jednou za život, lze nyní obdivovat v Újezdu na Olomoucku. Tamní radnice ji získala před dvanácti lety od soukromé majitelky, která na vykvetení čekala...

8. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Muži trikem s rozměněním peněz obrali brigádnici v kempu. A nebyla sama

Nepříjemnou zkušenost s dvojicí mužů má za sebou personál kempu a koupaliště v Pecce na Jičínsku. Tvářili se jako běžní zákazníci, kteří se neznají, ale brigádnici ve stánku se jim podařilo společným...

8. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...

8. srpna 2025  16:52

Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody

Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly...

8. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Řemeslníci ve zlínském divadle rekonstruují tahové zařízení a rozvodnu osvětlení

Řemeslníci rekonstruují v Městském divadle Zlín tahové zařízení a elektrorozvodnu jevištního osvětlení. Součástí prací v letním období, kdy je divadlo uzavřeno...

8. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.