Náklaďáky s kamením prověřily „Golden Gate“ u Napajedel. Most má sloužit sto let

Pavel Stojar
  15:02
Nový most na dálnici D55 nazývaný kvůli elegantnímu červenému oblouku Golden Gate Bridge of Napajedla podstoupil zatěžkávací zkoušku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) testovalo jeho nosnost pomocí 18 plně naložených nákladních aut, každé z nich vážilo 32 tun. Celkem to tedy bylo 576 tun. Pokud budou výsledky v pořádku, ostrý provoz začne už 9. prosince.

Zatěžkávací zkouška je nezbytná před spuštěním do provozu. „Most je sice navržen podle teoretických výpočtů, ale jen praktická zkouška ukáže, zda konstrukce skutečně unese očekávané zatížení,“ uvedl správce stavby z ŘSD Pavel Dvořák.

Použití plně naložených náklaďáků simuluje nejvyšší možnou zátěž, jaká se může na mostě objevit. „Během zkoušky měříme prohnutí, posuny a napětí v konstrukci,“ dodal Dvořák.

Test ukazuje, jak se most chová při maximálním zatížení a zda jsou jeho deformace v bezpečných mezích.

Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu 2025 zátěžovým testem. Otevřít se má 9. prosince. (listopad 2025)
Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu 2025 zátěžovým testem. Otevřít se má 9. prosince. (listopad 2025)
Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu 2025 zátěžovým testem. Otevřít se má 9. prosince. (listopad 2025)
Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu 2025 zátěžovým testem. Otevřít se má 9. prosince. (listopad 2025)
28 fotografií

„Zátěžová zkouška je vyvrcholení celé stavby, které provádíme před otevřením každého z našich mostů,“ zdůraznil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Nákladní automobily byly vrchovatě naložené materiálem z lomu. „Je to drcené kamenivo, které se chystáme využít na dalších objektech kolem mostu, ale také na dalších stavbách,“ doplnil.

Zkouška trvá celý den od rána až zhruba do 16 hodin. „Zatěžujeme most v polovině rozpětí, ve čtvrtině rozpětí, a pak na obou polovinách mostu zvlášť,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Ondřej Kubíček z firmy Firesta. Průběžné výsledky byly známy už během dne, celé vyhodnocení ale zabere zhruba týden.

Silničáři dokončují dálniční most u Napajedel, otevřou ho už v prosinci

Pokud testování dopadne dobře, potvrdí stoletou technickou životnost napajedelského mostu. „Bude to znamenat, že jsme uspěli my jakožto investoři, stejně jako stavební firma. A co je pro řidiče nejdůležitější, v prosinci budou moct na most vyjet první auta. Potom nás čeká sto let šťastného provozu,“ usmál se Rýdl.

I během zkoušky se v těsném okolí dálnice prováděly poslední stavební práce. Dokončit zbývá už jen drobnosti.

Most se stane dominantou

Jasně červený most se stal zdaleka viditelnou dominantou a má stejnou barvu jako legendární Golden Gate Bridge v americkém San Franciscu. S rozpětím 115 metrů je to druhý nejdelší dálniční most na Moravě, ocelový oblouk je vysoký 20 metrů a jeho konstrukce je unikátní.

„Stavíme ocelový spřažený most, takzvaný Langerům trám, což je dálniční deska vyztužená obloukem. Pozoruhodné je to, že má jedinou společnou mostní plochu pro oba směry. Obvykle bývá samostatný most zvlášť na pravé a na levé straně,“ podotkl stavbyvedoucí Kubíček.

Podle ředitelské zlínské správy ŘSD Karla Chudárka nový most výrazně zvýší plynulost a bezpečnost dopravy. „Řidičům se uleví, protože konečně odpadne průjezd okružní křižovatkou mezi Otrokovicemi a Napajedly, která vůbec nebyla koncipovaná na tak silný provoz,“ řekl.

Silničáři otevřeli úsek dálnice D55 z Babic do Bzence, řidičům na Moravě se uleví

Dálnice se sice díky mostu protáhne jen o zhruba 550 metrů blíž k Napajedlům, ale mine tento kruhový objezd, před kterým se denně tvoří stovky metrů dlouhé kolony aut.

Už v příštím roce začnou silničáři s výstavbou dalšího úseku dálnice D55 od Napajedel po Babice, kde se naváže na loni dokončenou trasu od Bzence. Hotovo by mělo být v roce 2029.

„Přes Napajedla povede trasa na sloupech estakády, protože se tam klasická dálnice kvůli řece Moravě prostě nevešla. Už tak zabereme parkovací místa firmy Fatry a pod estakádou proto musíme vybudovat nové parkoviště i autobusové nádraží,“ přiblížil Chudárek.

Finální úsek D55 v kraji bude hotový v roce 2029, ekologové zatím výhrady nemají

ŘSD původně plánovalo, že na pilířích povede dálnice i nad železniční tratí a kolem obce Spytihněv, to ale nevyšlo. Může za to odpor místních. Dálnice tak musí vést pod železnicí a dostane se až pod úroveň hladiny blízké řeky Moravy. Pak bude pokračovat částečně pod zemí.

„Po desetiletých bojích s vedením obce Spytihněv jsme nakonec zvolili variantu zahloubenou, která je ovšem technicky náročnější, projekční práce jsou velmi složité a bude to pravděpodobně i provozně dražší varianta, než zvažovaná estakáda,“ dodal Chudárek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Advent ve Znojmě začne rozsvícením vánočního stromu v neděli 30. listopadu

ilustrační snímek

Advent ve Znojmě letos začne rozsvícením vánočního stromu a koncertem hudebníka Pavla Callty první adventní neděli 30. listopadu v 16:45 na Masarykově náměstí....

18. listopadu 2025  15:59,  aktualizováno  15:59

Kyselka pokračuje v opravách vitráží v kostele Sv. Václava v Radošově

ilustrační snímek

Obec Kyselka pokračuje v opravách kostela sv. Václava v Radošově, řekl ČTK starosta Aleš Labík (Vize pro Karlovarský kraj). Zrestaurovaná jsou další dvě...

18. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  15:50

Pražská hala hostila speciální futsalový turnaj. Každý si odehrál aspoň 30 procent hrací doby

Český tým. Trenér Lukáš Svobodník stojí druhý zleva.

Účastníky mezinárodní akce potěšil český reprezentant i velký partner. Praha si prožila velký turnaj. Ozdobila ho hvězda.

18. listopadu 2025  17:30

Děčín staví za 83 milionů korun domov pro klienty se zdravotním postižením

ilustrační snímek

Děčín staví ve čtvrti Boletice domov se čtyřmi byty pro 18 lidí se zdravotním postižením. Předpokládané náklady jsou zhruba 83 milionů korun a město je zřejmě...

18. listopadu 2025  15:39,  aktualizováno  15:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lékařské příběhy z války: duch internacionalismu a bezmezné lásky

18. listopadu 2025  17:15

Historii klavírů Petrof připomíná nová expozice, hudbu promění na obraz

Expozice historie výroby klavírů Petrof v Informačním centru v Hradci Králové.

V Infocentru Hradec Králové na Eliščině nábřeží v úterý otevřela nová trvalá multimediální expozice PETROF Museum, která propojuje historii, hudbu a moderní technologie. Ve dvou patrech přibližuje...

18. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Porucha způsobila omezení provozu na koridoru mezi Chocní a Zámrskem

ilustrační snímek

Kvůli výpadku zabezpečovacího zařízení je silně omezen provoz na železničním koridoru mezi Chocní a Zámrskem na Orlickoústecku. Vlaky jezdí po jedné koleji v...

18. listopadu 2025  15:11,  aktualizováno  15:11

Nemocnice Vysočiny chtějí za více než 200 mil. Kč modernizovat urgentní příjmy

ilustrační snímek

Nemocnice Kraje Vysočina chtějí modernizovat svoje urgentní příjmy. Umožnit to mají dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, o které budou...

18. listopadu 2025  15:06,  aktualizováno  15:18

Česká Lípa za opravu domu s pečovatelskou službou zaplatí 122,2 milionu Kč

ilustrační snímek

Česká Lípa za rekonstrukci domu s pečovatelskou službou v Ústecké ulici na sídlišti Lada zaplatí 122,2 milionu korun. Odpovídá to částce, jakou projektanti...

18. listopadu 2025  15:05,  aktualizováno  15:05

Veveří se pustilo do nákladných oprav brány a terasy. Ovlivní přístup na hrad

Na hradě Veveří byla zahájena obnova Jižní brány s novým návštěvnickým centrem...

Na brněnském hradě Veveří v pondělí začaly opravy Jižní brány a skleníkové terasy s oranžerií. Práce za 120 milionů korun jsou rozdělené do dvou projektů, oba získaly podporu z evropských fondů....

18. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Příbram chce prodat bývalou budovu městských lesů, letos se ale dražba nestihne

ilustrační snímek

Příbram chce prodat bývalou budovu městských lesů v ulici Československé armády, která je dlouhodobě ve špatném stavu. Městu podle vedení radnice chybějí na...

18. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Řidič, který zemřel se třemi lidmi při nehodě na Trutnovsku, byl pod vlivem drog

ilustrační snímek

Řidič vozidla Škoda Octavia, který 9. září na Trutnovsku při průjezdu pravotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem...

18. listopadu 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.