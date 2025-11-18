Zatěžkávací zkouška je nezbytná před spuštěním do provozu. „Most je sice navržen podle teoretických výpočtů, ale jen praktická zkouška ukáže, zda konstrukce skutečně unese očekávané zatížení,“ uvedl správce stavby z ŘSD Pavel Dvořák.
Použití plně naložených náklaďáků simuluje nejvyšší možnou zátěž, jaká se může na mostě objevit. „Během zkoušky měříme prohnutí, posuny a napětí v konstrukci,“ dodal Dvořák.
Test ukazuje, jak se most chová při maximálním zatížení a zda jsou jeho deformace v bezpečných mezích.
„Zátěžová zkouška je vyvrcholení celé stavby, které provádíme před otevřením každého z našich mostů,“ zdůraznil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Nákladní automobily byly vrchovatě naložené materiálem z lomu. „Je to drcené kamenivo, které se chystáme využít na dalších objektech kolem mostu, ale také na dalších stavbách,“ doplnil.
Zkouška trvá celý den od rána až zhruba do 16 hodin. „Zatěžujeme most v polovině rozpětí, ve čtvrtině rozpětí, a pak na obou polovinách mostu zvlášť,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Ondřej Kubíček z firmy Firesta. Průběžné výsledky byly známy už během dne, celé vyhodnocení ale zabere zhruba týden.
Silničáři dokončují dálniční most u Napajedel, otevřou ho už v prosinci
Pokud testování dopadne dobře, potvrdí stoletou technickou životnost napajedelského mostu. „Bude to znamenat, že jsme uspěli my jakožto investoři, stejně jako stavební firma. A co je pro řidiče nejdůležitější, v prosinci budou moct na most vyjet první auta. Potom nás čeká sto let šťastného provozu,“ usmál se Rýdl.
I během zkoušky se v těsném okolí dálnice prováděly poslední stavební práce. Dokončit zbývá už jen drobnosti.
Most se stane dominantou
Jasně červený most se stal zdaleka viditelnou dominantou a má stejnou barvu jako legendární Golden Gate Bridge v americkém San Franciscu. S rozpětím 115 metrů je to druhý nejdelší dálniční most na Moravě, ocelový oblouk je vysoký 20 metrů a jeho konstrukce je unikátní.
„Stavíme ocelový spřažený most, takzvaný Langerům trám, což je dálniční deska vyztužená obloukem. Pozoruhodné je to, že má jedinou společnou mostní plochu pro oba směry. Obvykle bývá samostatný most zvlášť na pravé a na levé straně,“ podotkl stavbyvedoucí Kubíček.
Podle ředitelské zlínské správy ŘSD Karla Chudárka nový most výrazně zvýší plynulost a bezpečnost dopravy. „Řidičům se uleví, protože konečně odpadne průjezd okružní křižovatkou mezi Otrokovicemi a Napajedly, která vůbec nebyla koncipovaná na tak silný provoz,“ řekl.
Silničáři otevřeli úsek dálnice D55 z Babic do Bzence, řidičům na Moravě se uleví
Dálnice se sice díky mostu protáhne jen o zhruba 550 metrů blíž k Napajedlům, ale mine tento kruhový objezd, před kterým se denně tvoří stovky metrů dlouhé kolony aut.
Už v příštím roce začnou silničáři s výstavbou dalšího úseku dálnice D55 od Napajedel po Babice, kde se naváže na loni dokončenou trasu od Bzence. Hotovo by mělo být v roce 2029.
„Přes Napajedla povede trasa na sloupech estakády, protože se tam klasická dálnice kvůli řece Moravě prostě nevešla. Už tak zabereme parkovací místa firmy Fatry a pod estakádou proto musíme vybudovat nové parkoviště i autobusové nádraží,“ přiblížil Chudárek.
Finální úsek D55 v kraji bude hotový v roce 2029, ekologové zatím výhrady nemají
ŘSD původně plánovalo, že na pilířích povede dálnice i nad železniční tratí a kolem obce Spytihněv, to ale nevyšlo. Může za to odpor místních. Dálnice tak musí vést pod železnicí a dostane se až pod úroveň hladiny blízké řeky Moravy. Pak bude pokračovat částečně pod zemí.
„Po desetiletých bojích s vedením obce Spytihněv jsme nakonec zvolili variantu zahloubenou, která je ovšem technicky náročnější, projekční práce jsou velmi složité a bude to pravděpodobně i provozně dražší varianta, než zvažovaná estakáda,“ dodal Chudárek.