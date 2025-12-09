Silničáři pustili řidiče na jízdní pruhy ve směru na Hulín a Přerov krátce před třetí hodinou odpoledne. Druhý směr otevřeli kolem páté hodiny poté, co dálnici vyklidili po jejím slavnostním otevření.
Nepřehlédnutelnou dominantou mostu je vysoký červený oblouk. Výjimečný je i svým technickým řešením. Nepodepírá ho žádný pilíř, což bude plus při případných povodních. Oblouk je navíc pouze jeden, zatímco na obdobných dálničních mostech bývají dva nebo čtyři.
„Most je novu dominantou města Napajedla. Je to moderní inženýrské dílo, které kombinuje inovativní přístupy a osvědčené technologie. V nejvyšším místě měří oblouk 20 metrů, celý most má rozpětí 115 metrů, což z něj dělá po mostu Vysočina (426 metrů) druhý nejdelší na Moravě,“ okomentoval ministr dopravy Martin Kupka.
Nový dálniční úsek navazuje na dálnici na okraji Otrokovic, odkud míří podél hlavní cesty k Napajedlům. Za řekou se napojí na tento hlavní tah, který je naopak ode dneška uzavřený. Silničáři se totiž pustí do opravy mostu, který je jeho součástí.
„Velkou výhodou bude, že dopravu odvedeme z kruhového objezdu, kde se tvořily kolony. Dálniční provoz bude pokračovat dál po dálnici a postupně se bude vracet na silnici 1/55,“ naznačil ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
Starostové z Napajedel a Otrokovic věří, že se dopravní situace po otevření nového úseku D55 zlepší a nebudou už například kolony před vjezdem na rondel ve směru od Otrokovic.
„Pro nás je to velká úleva od dopravy, která se přesouvala přes naše město. I do budoucna to vnímám jako krok dopředu. A také věříme, že zprovoznění tohoto úseku nám přinese i úlevu na okružní křižovatce,“ sdělil starosta Napajedel Robert Podlas.
Nová část bude zatím bez poplatku
S otevřením nového úseku ale stavební práce neskončily. Do poloviny příštího roku budou pokračovat pod mostem, kudy vede cyklostezka. V tomto místě je dnes pouze vysypaná kamením, ale stavbaři slibují, že by chodce a cyklisty už příliš omezovat neměli.
Nová část D55 bude bez zatím poplatku. A to zřejmě až do roku 2029, kdy by měl být dokončený navazující úsek dálnice mezi Napajedly a Babicemi, s nímž už cestáři pomalu začínají. „O zpoplatnění navazujícího úseku dálnice D55, zahrnující most přes řeku Moravu, se zatím neuvažuje,“ potvrdila Alena Mühl z tiskového oddělení ministerstva dopravy.
Nastane tím však nezvyklá situace. Nový úsek totiž navazuje na dálniční obchvat Otrokovic, jehož severní část je na základě výjimky zdarma, ale za jižní se platí. Teď je tedy jeden zpoplatněný úsek mezi dvěma, které jsou zdarma. To starostové a obyvatelé okolních měst nepovažují za logické.
„Diskutovali jsme o tom s panem ministrem. Chceme vyhodnocovat provoz a určitě je zde možnost, že by se neplatilo za celý obchvat, dokud se nepostaví navazující úsek D55 do Babic,“ připustil Mátl. Ovšem s tím, že je to věc ministerstva dopravy, které má na příští rok už schválenu příslušnou vyhlášku, v níž takovou změnu neplánuje.
„Při letošním projednávání žádná instituce nepředložila návrh na vyjmutí tohoto daného úseku dálnice D55 z časového zpoplatnění,“ řekla Mühl.
Starostové usilují o celý obchvat zdarma
O změnu však usiluje spolek Společně pro Napajedla a situaci už řeší také vedení tamní radnice, které se kvůli tomu sešlo se starosty okolních obcí. Do konce roku chtějí poslat žádost o to, aby byl celý obchvat zdarma. Alespoň od roku 2027 do dokončení úseku D55 do Babic.
„Vyhláška je vydaná a její změna bude administrativně velkou zátěží. Chceme text žádosti důkladně nachystat, aby byl legislativně uchopitelný,“ naznačil Podlas.
Starostové už o totéž žádali v minulosti dvakrát. Ani jednou však neuspěli. Chtějí to zkusit potřetí.