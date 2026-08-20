Nafta s proražené nádrže znečistila několik kilometrů D55, jeden směr je uzavřen

„K havárii vyjížděli hasiči i policie,“ řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Dálnice je podle Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřena mezi exitem 30 Otrokovice sever a exitem 34 Napajedla. Jak dlouho omezení potrvá, není jasné. Opačný směr zůstává průjezdný.
Událost, kterou policie eviduje jako dopravní nehodu, se stala krátce před devátou dopoledne. „Přijali jsme oznámení, že řidič kamionu pravděpodobně prorazil nádrž a teče mu nafta,“ řekla mluvčí.
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Nájezd na moravský Golden Gate je nebezpečný, policie ho nařídila upravit
Kromě několikakilometrového úseku dálnice ve směru na Uherské Hradiště je uzavřen také nájezd na dálnici na exitu 32 ve směru na Napajedla a Uherské Hradiště. Uzavřený úsek D55 musejí motoristé objíždět přes Otrokovice. Na objízdnou trasu je odklánějí policisté.
Dosud je v provozu několik úseků dálnice D55 v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Další se budují, případně se jejich výstavba připravuje. Po kompletní dostavbě dálnice D55 v budoucnu propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude přes 100 kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2.