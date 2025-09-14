Už po první blokádě kontaktoval vedení Martinic ministr dopravy Martin Kupka a tento týden sem přijel jednat se zástupci obcí. Přišel také na veřejné setkání s obyvateli. Popsal jim, v jaké fázi se stavba, kterou dlouhodobě blokují soudní spory a stížnosti ekologických aktivistů, nachází.
„Jsem optimista v tom, že hned jak to bude na jaře možné, tak se zbývající kousek dálnice dostaví a propojí se stávajícím úsekem,“ naznačil Kupka.
Zároveň otevřel možnost omezení tranzitní dopravy pro nákladní auta přes Martinice a okolní obce. Jejich zástupci se v následujícím týdnu zúčastní jednání krajského dopravního výboru, který to bude řešit. Zatím tak další protesty nebudou.
„Situace se vyvíjí, uvidíme. Od pana ministra jsme slyšeli některé věci a konkrétní data, ale jsme opatrní,“ řekl starosta Martinic Pavel Fiurášek. „Na jednání na kraji budeme řešit i další bezpečnostní prvky, které by měly platit, než se dodělá dálnice. Snad se to pohne,“ dodal.
Přetížená doprava vadí i ve Fryštáku
„Další protestní akce zatím neplánujeme,“ potvrdila starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková, podle které se po otevření přivaděče z dálnice D49 u Holešova zvýšila intenzita dopravy. „Začala nás tady trápit i nákladní auta. Chceme bezpečí pro naše občany,“ uvedla.
Na dokončení dálnice tlačí také Fryšták, který leží na trase zmíněné silnice. K blokádě cesty se však nepřipojil a nemá to v plánu ani do budoucna.
„Nevidíme v tom nic, co by mohlo pomoci. Na tento problém už poukázali kolegové z Martinic a Horního Lapače a my s jejich názorem souhlasíme,“ vysvětlil starosta Pavel Gálík. „Navíc jsme větší město, nevím, jestli by se tady sešlo tolik lidí,“ podotkl.
Omezení pro nákladní auta
Pro starosty je nyní klíčové zmíněné omezení průjezdu nákladních aut přes obce. A chtějí, aby to platilo i po dokončení D49. „Bylo by nelogické, aby potom nákladní auta a kamiony jezdily přes nás, když hned vedle bude dálnice,“ poznamenal Fiurášek.
Omezení tranzitu se navíc týká nejen Martinic, ale i dalších obcí na plánované trase D49. Ta má pokračovat kolem Zlína směrem na Lípu, Pozděchov, Horní Lideč a poté k hranicím se Slovenskem.
„Už dnes je u nás doprava o minimálně třicet procent větší než dříve před stavbou D49,“ poukázal Michal Teplý, starosta Lukova.
Navazující stavba nejdříve za čtyři roky
Mnozí řidiči mířící na Valašsko totiž nyní využívají dálnici do Holešova, kde sjedou a přes Martinice, Horní Lapač a Fryšták se dostanou ke Zlínu. Ten pak objedou právě přes Lukov. A až budou mít příští rok možnost jet po dálnici až do Fryštáku, jejich počet se zřejmě ještě navýší.
„Bylo by pro nás nejlepší, kdyby se co nejdříve začal stavět úsek D49 z Fryštáku do Lípy a doprava se přesunula tam. Ale to je pořád vzdálená budoucnost,“ konstatoval Teplý.
První etapa navazující stavby D49 z Fryštáku přes Kostelec ve směru na Zlín se má podle plánů ŘSD začít stavět v roce 2029, stejně jako úsek z Fryštáku po novou křižovatku u Veselé. Do provozu mají být uvedené v roce 2032. Celý úsek dálnice z Fryštáku do Lípy má jít do výstavby v roce 2031 s tím, že hotový by byl o tři roky později.
„Bereme ty termíny s rezervou. Všichni vidí, jak dlouho to trvá u přivedení dálnice do Fryštáku,“ dodal Teplý.