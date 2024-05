Horší podmínky než v Praze. Petice žádá snížení daně z nemovitosti ve Zlíně

Když dostal Petr Nováček fakturu na zaplacení daně z nemovitosti za rodinný dům s pozemkem na okraji Zlína, byl naštvaný. Částka je zhruba 10 tisíc korun, přičemž loni to nebyly ani tři tisíce. „Takové zdražení jsem nečekal,“ podivil se Nováček.

Lidí s podobnými pocity je ve Zlíně více a přes tisíc jich už podepsalo petici, která žádá snížení daně z nemovitosti. Na Kudlově či v Přílukách vyskočila dokonce o více než 700 procent, v průměru přibližně pětinásobně.

„Koaliční lídři vysvětlovali takové zvýšení tím, že se daň ve Zlíně patnáct let nezvyšovala a je potřeba ji navýšit na obvyklou úroveň. Protože si neověřili úroveň daní v ostatních městech, zajistili první příčku ve výši této daně pro své občany,“ stojí v textu petice, kterou zorganizoval opoziční zastupitel za SPD Pavel Sekula. „Za to jim nemůžeme poděkovat, byť jejich heslo je Zlín, město nekonečných možností,“ uvádí dále.

Při dubnovém jednání zastupitelstva navrhl snížení daně, konkrétně místního koeficientu, z něhož se počítá, v průměru z 2,6 na 2. Podporu však nenašel. „Vzhledem k tomu, jaké pobouření to vyvolává mezi občany města, nevidíme jinou možnost, než se pokusit o to, aby se občané sami vyjádřili a řekli, že nechtějí platit nejvyšší daň z nemovitosti v České republice,“ zmínil Sekula.

Koeficient je vyšší než v Praze

Pokud jde o součin koeficientu, v němž je kromě toho místního, jenž určuje město, také základní koeficient, který stanovuje stát, nemá Zlín konkurenci. V centru Zlína je 10,15, zatímco v Praze či Plzni činí 10. Většina krajských měst má součin 7.

Sekula chce sbírat podpisy do doby, než město daň sníží. Lidé mohou petici podepisovat na internetu a po městě se už objevují petiční stánky. Sekula hodlá petici rozeslat i do všech schránek zlínských domácností.

„Navrhneme na jednání zastupitelstva bod programu ohledně snížení daně, předložíme petici a pozveme občany města, ať přijdou na radnici i před radnici se vyjádřit,“ plánuje v souvislosti s červnovým jednáním Sekula. „Budeme to dělat tak dlouho, dokud občané nedosáhnou toho, co je pro město a pro ně spravedlivé,“ vzkázal.

Koalice mu ale vyhovět nehodlá. Její členové argumentují tím, že si SPD dělá z tématu předvolební kampaň (letos v červnu jsou eurovolby, na podzim krajské volby) a že kromě města zvyšoval koeficient i stát. Navíc se ve Zlíně patnáct let daň neměnila, takže se musela zvýšit, aby město mělo příjmy na údržbu a rozvoj.

„Vzhledem k tomu, že pan Sekula v loňském roce jako člen finančního výboru nerozporoval navýšení této daně z nemovitosti, tak tuto aktivitu jeho i SPD vnímám čistě jako politickou kampaň,“ míní primátor Jiří Korec (ANO). „Za mne to nebude mít žádný vliv na jednání zastupitelstva.“

Zastupitelé budou o snížení daně jednat v září

Sekula říká, že tehdy vedení města říkalo, že se daň zvýší na úroveň obvyklou v jiných městech, aniž by předložilo srovnání. Tím měl být on i další zastupitelé uvedeni v omyl. „Daň z nemovitosti jsme neodvozovali od zvyklosti v jiných městech,“ reagoval ekonomický náměstek Miroslav Chalánek (ODS).

Podle něho měl Sekula užívat stejnou logiku, když se daň ve Zlíně nezvyšovala a patřila k nejnižším v zemi. „My jsme stanovili koeficient s ohledem na potřeby města,“ řekl Chalánek. „Jsme dnes ve srovnání s jinými městy opravdu první, je ale otázka, jak dlouho to tak bude a jak budou reagovat ostatní města s ohledem na vývoj financí,“ nastínil.

Zastupitelé ale budou o dani opět jednat. A to zřejmě v září, kdy by ji mohli mírně snížit, ovšem z jiného důvodu. Stát zruší koeficient 1,5 u garáží a budov pro rekreaci a podnikání a zavádí inflační doložku, o niž by se měla daň každý rok zvyšovat.

Ale vzhledem k tomu, že město při jejím posledním navýšení slíbilo, že ji dalších pět let neposune nahoru, zřejmě ji od příštího roku mírně sníží.

„Budeme ji muset snížit, abychom si vytvořili polštář na postupné zvyšování, které je dáno inflačním koeficientem,“ naznačil Korec. O kolik by to mohlo být, podle něho teď nelze říci, bude to záležet i na vývoji inflace. Zásadní změna to ale zřejmě nebude.

Byli bychom impotentní, míní primátor

„Když se budeme snažit ohledně daně z nemovitosti někam zařadit, abychom nebyli na nejvyšších postech, tak bychom měli občanům také říci, že se toho ve městě mnoho neudělá,“ tvrdí Korec. „Začneme se stávat naprosto impotentní, pokud půjde o větší opravy a rozvoj.“

Argumentuje i tím, že navýšením město dostane od lidí 80 milionů korun, navýšením od státu, které přišlo později, 110 milionů. Město loni vybralo na dani 58 milionů, teď to bude až 250 milionů. Ale podle Korce si stát dalších sto milionů zase vezme jinými daňovými opatřeními.

Sekula nenachází podporu ani u opozice, například hnutí Zlín 21 petici nepodpoří, i když s tak vysokou daní také nesouhlasí. „Petici považujeme za výjimečný akt, který bychom měli použít jen jako krajní prostředek intervence v politice,“ naznačil zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Podle něho by ji navíc neměl podávat člověk prověřovaný policií. Sekulu řeší policie kvůli nahrávce, na níž mluví o tom, že jako předseda Bytového družstva Podlesí použil své vlastní peníze ve prospěch družstva na věci, které nejsou v souladu s trestním právem. Sekula kvůli tomu přerušil své členství v SPD.