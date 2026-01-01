náhledy
Druhý den demolice budovy č. 34 v baťovském areálu. Zbourání nebezpečných částí stavby, jejíž železobetonová konstrukce je po požáru narušená a podle statika ji není možné zachránit, potrvá nejdéle 25 dní. (8. srpna 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Přípravy na demolici vyhořelé budovy 34 finišují. Klíčovým strojem bude obří demoliční bagr Caterpillar o provozní hmotnosti kolem 100 tun, jeden z největších demoličních strojů na světě. (srpen 2026)
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. (9. července 2026)
Autor: Salač Jan, MAFRA
Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. (9. července 2026)
Autor: Salač Jan, MAFRA