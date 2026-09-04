Torzo vyhořelé budovy v baťovském areálu nelze zachovat, demolice bude pokračovat

Demolice byla přerušena 25. srpna. „V posledních čtrnácti dnech expertní skupina prověřovala všechny technické možnosti bezpečného oddělení a zachování severovýchodního rohu torza,“ uvedl Marcel Schmidt ze společnosti Cream.
Cílem bylo zachovat část stavby v rozsahu 4 krát 2 typických baťovských konstrukčních modulů. Jednalo by se tak o fragment o rozměrech přibližně 24 × 12 metrů a výšce 11 pater.
„Tým statiků posuzoval jednotlivé stavebně-technické varianty a pomocí dronů byl detailně analyzován stav jednotlivých sloupů zbývajícího fragmentu. Přizván byl také expert na betonové konstrukce, který přímo na místě vizuálně posuzoval stav torza,“ popsal Schmidt.
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Na místě taky proběhlo setkání zástupců firmy, stavebního úřadu, odboru dopravy a památkářů zlínského magistrátu i Národního památkového ústavu v Kroměříži, aby si společně vyjasnili podmínky případného zachování fragmentu.
„Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně-technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo, jeho realizace by ale představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu z bezpečnostních důvodů zakázali,“ vysvětlil Schmidt.
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Další komplikací je podle něj legislativní rámec. Rozhodnutí stavebního úřadu totiž nařizuje ve veřejném zájmu neodkladné odstranění stavby a případné vyjmutí části objektu z tohoto rozhodnutí by vyžadovalo další správní kroky.
„Demoliční práce budou znovu zahájeny v pondělí 7. září a předpokládáme, že zbylé torzo by mělo být odstraněno během následujícího týdne,“ doplnil Schmidt.
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11. srpna 2026