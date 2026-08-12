Demolice vyhořelé výškové budovy ve Zlíně pokračovala bouráním strojovny výtahu

Ve Zlíně dnes šestým dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu. Pracovníky demoliční firmy zaměstnávalo mimo jiné bourání strojovny výtahu, řekl ČTK ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Firma budovu s 11 nadzemními podlažími vlastní a měla v ní i své sídlo. Stát zůstává necelá třetina objektu na východní straně.
Objekt se sklady a kancelářemi začal hořet 9. července, kdy se také na severní a západní straně zřítil. Bourací práce začaly minulý týden v pátek, v sobotu se při nich zhroutila další část budovy. Stěžejní část prací obstarává stotunový bourací bagr s hydraulickými nůžkami, který postupně zničenou budovu odshora rozebírá. "Řeší teď výtahovou šachtu, na kterou narazil, a strojovnu, jak ji dostat dolů bezpečně. Pak se bude pokračovat směrem na sever až k nádraží," řekl k aktuálnímu postupu demolice Schmidt.
Na fasádě zůstává požárem poničená rozměrná plachta s podobiznou podnikatele Tomáše Bati. Na letošek připadá 150. výročí jeho narození. Firma Build Synergy, která bourací práce obstarává, se její zbytky pokusí zachránit. "To se taky bude řešit pravděpodobně dneska nebo zítra (ve čtvrtek) ráno. Její využití určitě nějak dořešíme s Nadací Tomáše Bati," uvedl Schmidt.
Součástí demolice jsou taktéž práce na udusávání suti a přípravě podloží v okolí budovy tak, aby na místo mohl bourací bagr najet. Po zbourání torza budovy, které by nemělo zabrat více než 25 pracovních dní od předání objektu minulý týden ve čtvrtek, zbude podle odhadů zhruba 140.000 tun suti. "Aktuálně tendrujeme partnera, který by, podobně jako u demolice, celý projekt zastřešil včetně třídění, recyklace a odvozu kamiony, nebo po železnici. Tipuji, že do 14 dnů bychom měli mít na stole celý návrh toho řešení," doplnil Schmidt.
Hasiči požár budovy likvidovali téměř dva týdny. Jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července, objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července. O čtyři dny dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt, tedy včetně suti, je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí budovy ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.
Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala před začátkem demolice stát přibližně její polovina.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle policistů bude několik měsíců. Známá zatím není ani výše škody. Krajská policejní mluvčí Šárka Trnková dnes ČTK řekla, že policie nyní žádné nové informace týkající se příčiny požáru a způsobené škody ke zveřejnění nemá. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.