Práce provádí třinecká firma Build Synergy, kterou společnost Cream vybrala v soutěži. K postupnému bourání konstrukce od nejvyšších pater směrem dolů využívá demoliční bagr Caterpillar 390 F UHD, jenž je jedním z největších demoličních strojů svého druhu.
„Obsluha speciálního demoličního rypadla CAT 390 patří mezi odborně nejnáročnější strojní profese. Tento typ mechanizace proto mohou řídit pouze zkušení strojníci, kteří dokonale znají nejen samotný stroj, ale také technologický postup demolice. Schopnost bezpečně provádět takto náročné demoliční práce má pouze omezený počet pracovníků,“ zdůraznil obchodní ředitel firmy Tomáš Gajdzica.
Chirurgicky přesný postup
Strojník musí podrobně znát projektovou dokumentaci, konstrukční uspořádání objektu i předpokládané chování budovy v jednotlivých etapách rozebírání.
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„Každý zásah provádí opatrně, systematicky a v úzké koordinaci se statiky a dalšími odbornými pracovníky. Postup demolice je předem promyšlený a jednotlivé konstrukční prvky jsou odstraňovány v přesně stanoveném pořadí tak, aby byla po celou dobu zachována stabilita objektu,“ poukázal. „Samotnou demolici lze přirovnat k práci s chirurgickou přesností,“ doplnil.
Strojník tak musí stále vyhodnocovat reakce konstrukce a správně odhadnout, jak se po odstranění konkrétní části změní rozložení sil a chování zbývající části budovy.
Pomáhají kamery a vysílačky
Nejde tedy pouze o ovládání stroje, ale především o soubor přesně naplánovaných kroků, odborných rozhodnutí a okamžitých reakcí na skutečný stav konstrukce.
Přehled o tom, co se ve výšce 40 metrů děje, má strojník díky několika kamerám umístěným na demoličním rameni, ale také díky výhledu ze své kabiny.
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„Okolí stroje a úseky, které nejsou z kabiny dostatečně přehledné, kontrolují další vyškolení pracovníci. Ti přes vysílačky předávají strojníkovi informace v reálném čase a upozorňují jej na každou změnu situace,“ přiblížil náročnost prací Gajdzica.
Kvůli omezení prašnosti také pracovníci demoliční firmy zkrápějí budovu vodou z přistavené cisterny. Celé torzo by mohlo být zbourané do konce srpna.