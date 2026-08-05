Demoliční firma si vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně zatím nepřevzala

Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Očekávala, že by se tak mohlo stát dnes. Stále však pro předání nejsou splněny všechny administrativní úkony. Lze předpokládat, že formální předání budovy k demolici by se mohlo uskutečnit ve čtvrtek, řekl dnes odpoledne ČTK ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.
Demolici vyhořelé a zčásti zřícené budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zajistí firma Build Synergy. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude zničenou budovu odshora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. "Demoliční práce by měly začít bez zbytečného odkladu po převzetí stavby. Jestli to bude už zítra (ve čtvrtek), nebo to bude v pátek, v tuhle chvíli skutečně nevím," řekl Schmidt.
V objektu byly především sklady a kanceláře. Po ukončení zásahu ji hasiči předali společnosti Cream v pondělí 27. července. O čtyři dny dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt je jeho majitel povinen odstranit do letošního 15. prosince. Na zbourání zdraví a život ohrožujících částí objektu vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů. V úterý společnost Cream uvedla, že cílem je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu demoliční firmě. Těžká technika by už ve Zlíně měla být na bourání připravena.
Budova začala hořet 9. července ráno. Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny, jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července.
Výše způsobené škody zatím není oficiálně známá. "Na její stanovení je ještě brzy," řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Šárka Trnková. Odhadovat ji nechtěla ani řádově. Už dříve však policie uvedla, že škoda bude vysoká.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle policistů bude několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.