Den architektury ve Zlínském kraji připomene odkaz Tomáše Bati i proměny bydlení

Festival Den architektury ve Zlínském kraji připomene odkaz zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati i proměny bydlení. Letošní 16. ročník celostátní akce bude od 1. do 7. října. Ve Zlínském kraji je naplánovaný ve Zlíně, Vizovicích, Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm, Luhačovicích, Koryčanech, Valašském Meziříčí a Uherském Ostrohu. ČTK to dnes sdělila zástupkyně organizátorů Silvie Marková.
Letošní Den architektury ukáže, že bydlení není jen otázkou architektury, ale také odrazem společnosti a způsobu života. "Vybrané příklady bytových domů, dělnických kolonií, sídlišť, vil i nových obytných čtvrtí a zdařilých novostaveb pro specifické bydlení ukazují, jak se proměňovaly představy o domově a jaké výzvy s bydlením řešíme dnes," uvedla ředitelka festivalu Marcela Steinbachová.
Ve Zlíně pořadatelé připomenou letošní 150. výročí narození Tomáše Bati. Lidé budou moci navštívit Čiperovu vilu, někdejší reprezentativní sídlo ředitele firmy Baťa, Památník Tomáše Bati i baťovský domek, kde přednáška a projekce přiblíží proměny životního stylu jeho obyvatel od 30. let minulého století po současnost. Festival také přiblíží proměnu centrální části největšího zlínského sídliště Jižní Svahy, zavede návštěvníky do běžně nepřístupných prostor zlínského zámku i zahrady Zikmundovy vily. Komentovaná prohlídka expozice Krajské galerie výtvarného umění seznámí s vývojem zlínského bydlení.
Společnost Koma Modular pozve ve Vizovicích na Zlínsku návštěvníky do svých výrobních hal, do bývalého českého pavilonu z EXPO Milán 2015, který nyní slouží jako sídlo firmy, i do prototypu modulového bytového domu. Ve Vsetíně se program zaměří na obytnost města a kvalitu veřejného prostoru. "Návštěvníci se vydají po stopách proměn bývalého průmyslového areálu i nové bytové výstavby, zapojí se do fotografického workshopu mapujícího místa, která dělají město příjemným pro život, a panelová diskuse otevře otázky budoucího rozvoje Vsetína i významu architektonického detailu veřejného prostoru," uvedla Marková.
V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku návštěvníci nahlédnou do vznikajícího areálu Kolibiska, nové části Valašského muzea v přírodě, a seznámí se s možnostmi obnovy tradičních staveb lidové architektury pro současné využití. Luhačovice na Zlínsku představí lázeňskou architekturu počátku 20. století. V Koryčanech na Kroměřížsku se otevře secesní vila Alfreda Thoneta, v Uherském Ostrohu na Uherskohradišťsku přiblíží program středostavovské vily první poloviny 20. století. Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku se program zaměří na současné i budoucí proměny města.