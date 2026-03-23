Den vína pod hradem Buchlov nabídne stovky vín, literární konferenci i aukci

Stovky vzorků vín vybraných odrůd budou moci zájemci ochutnat v sobotu 28. března na Dni vína v hotelu Buchlov pod stejnojmenným hradem na Uherskohradišťsku. Součástí akce bude literární konference a dobročinná aukce raritních lahví na podporu handicapované dívky, sdělili ČTK organizátoři akce z Folklorního studia Buchlovice. Den vína pořádají každoročně od roku 1992.
Před ochutnávkou vín, která začne v 16:00, zahájí program literární konference na téma Víno a ráj. Letos by se jí měli zúčastnit básník, spisovatel a výtvarník Jaroslav Kovanda, novinář a básník Milan Libiger, sexuolog Pavel Havelka a vysokoškolští pedagogové Dušan Fojtů a Petr Brzobohatý. "Z ženských hlasů tam bude Jiřina Rozsypalová a folkloristka Marie Ingrová. Přijet by měli i tři kněží, Rudolf Chmelař, Petr Dujka a Milan Palkovič, který v České republice dohlíží na výrobu mešního vína. Takže myslím, že to bude velmi zajímavé a obohacující," řekl dnes ČTK vedoucí Folklorního studia Buchlovice Jiří Raštica.
Reprezentativní výstava zájemcům nabídne vína bílých, červených i růžových odrůd. "Nejlepší vína v jednotlivých odrůdách získají titul šampionů výstavy," uvedli pořadatelé. Očekávají, že k dispozici bude 600 vzorků z různých vinařských podoblastí.
Dobročinná aukce cenných lahví začne v 18:00. Pomůže šestnáctileté dívce z Buchlovic, která trpí mozkovou obrnou s postižením všech končetin v důsledku kolapsu a nedostatku kyslíku po předčasném porodu. Vydražené peníze její rodina použije na přestavbu auta, aby bylo dívku možné přepravovat s invalidním vozíkem, dále na rehabilitace a speciální pomůcky nehrazené pojišťovnou. "Snažíme se vždy podporovat konkrétní rodiny, které to potřebují," uvedl Raštica.
Bezplatnou dopravu na místo v sousedství hradu Buchlova zajistí takzvané koštbusy. Z uherskohradišťského autobusového nádraží autobus odjede ve 14:45 a z buchlovického náměstí ve 13:00, 14:30 a 15:45. Opačným směrem do Uherského Hradiště linka odjede v 19:00, 20:30 a 21:30. Podrobnosti o akci jsou na webu.