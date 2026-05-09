Děti si ve Starém Městě vyzkoušejí přes 20 sportů, představí se kluby z regionu

Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku si děti v sobotu 16. května vyzkoušejí více než 20 sportovních aktivit. Při akci nazvané Sportuj 26 jim to umožní sportovní kluby a spolky z regionu, sdělila ČTK za pořadatele Petra Kučerová. Děti si budou moci odnést i přihlášku do oddílu, který je zaujme nejvíc. Sportovní festival zaměřený na rozvoj pohybu u dětí bude ve Sportparku Rybníček od 10:00 do 18:00. Nabídne i doprovodný program.
Přehlídka už několik let navazuje na akci Den pohybu pro zdraví, která se konala před covidovou pandemií. "Letos budeme jako obvykle prezentovat tradiční sporty, například tenis, badminton, hokej, florbal, softbal nebo házenou. Poprvé v historii Sportuj se ale představí třeba i pétanque, lukostřelba, krasobruslení nebo veslování i s veslařským trenažérem," řekl David Mišťúrik ze Sportparku Rybníček.
Pro doprovodný program připraví organizátoři novou zónu se zastřešeným pódiem. V nabídce by neměly chybět biatlonová střelnice, zdravé vaření pro sportovce i s ochutnávkou a rozhovory se známými sportovci. "Už nyní přislíbily účast sportovní celebrity, například fotbalisti Michal Kadlec nebo Tomáš Skuhravý. Jednáme i s několika hokejisty a tenisty," uvedl Mišťúrik.
Součástí dne opět bude i Sportuj Cup 2026, fotbalový turnaj dětí ve věku do deseti let. S ukázkami své práce se návštěvníkům představí hasiči. Pořadatelé slibují i vystoupení dětské animátorky a zpěvačky Kájušky.
Rodiče budou mít možnost se zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. "V duchu festivalu Sportuj se ponese pomoc pro organizaci Educo Zlín, jejímž posláním je poskytovat odbornou pomoc rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do sedmi let. Návštěvníci festivalu budou moct šlapat na speciálním kole a za každý kilometr věnuje Sportpark Rybníček na ranou péči deset korun. Přispívat mohou i dobrovolně návštěvníci," uvedli organizátoři. Podrobnosti jsou na webu.