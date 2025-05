A že by měl odvolání posuzovat krajský úřad v jiném městě, například v Olomouci či Brně. Důvod? Zlínský kraj výstavbu obchvatu také s pomocí státu zaplatí, ačkoliv šlo dlouhodobě o investici města, s nímž se na tom dohodl.

„Podle nás by pak ale neměl krajský úřad o našem odvolání rozhodovat,“ míní předseda Dětí Země Miroslav Patrik. „Když má místo magistrátu financovat obchvat kraj, tak je jeho zájmem, aby ho co nejrychleji postavil. A výklad může být takový, že za všech okolností. Nemusí to tak být, ale máme podezření, že to tak bude,“ doplnil.

Hejtman Radim Holiš střet zájmů odmítá a nešetří na adresu spolku ostrou kritikou. „Jestli se má kraj rozvíjet, tak tyto stavby potřebujeme. Proto to považuji za obstrukci a demolici rozvoje kraje. A věřím, že tito lidé za to jednou ponesou zodpovědnost. Blíže to teď nebudu rozebírat,“ reagoval Holiš. „Už to, co předvedlo toto demoliční komando dvou lidí v případě dálnice D49, je přes všechny čáry.“

Spolek Děti Země i Egeria, který vede Miroslav Mach, opakovaně napadají také povolení, jež se týkají dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, kterou staví stát. Také proto není tento úsek stále otevřený celý.

V případě obchvatu šlo primárně o investici města, které začalo s přípravou před více než dvaceti lety. Stále však nemá ani pravomocné územní rozhodnutí. Přitom stát slíbil, že na obchvat i dálniční přivaděč z Fryštáku do Zlína, což je investice kraje, pošle 780 milionů korun. Obě investice vyjdou na téměř dvě miliardy. Zbývající částku zaplatí kraj.

Státní peníze ale musí proinvestovat mezi lety 2027 až 2029. Do dvou let by tak mělo mít město, jež se stará o přípravu obchvatu, stavební povolení. I průběžné připomínky spolků ale přípravu brzdí.

Zdržování omezí jen změna legislativy

„Je to klasická zdržovací taktika,“ nepochybuje náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek. „Pokud budou spolky neustále napadat každý náš krok, povolovací proces se samozřejmě nezrychlí. Dlouhodobě tvrdím, že pomoci může jen změna legislativy,“ míní.

Podle Holiše by se měly změnit zákony tak, aby se aktivisté mohli k povolované věci vyjádřit jen jednou, nikoliv opakovaně. „Jestliže zákony umožňují takové věci, tak je nemáme v pořádku,“ naznačil Holiš. „A raději se už vůbec nevyjadřuji k tomu, co dělají soudy.“

Narážel na to, že poslední soudní pře ohledně dálnice D49 vyhrávají aktivisté, jimž dávají soudci za pravdu. V případě obchvatu upozornil na to, že peníze poskytne Zlínský kraj jako samosprávný celek, přičemž krajský úřad je státní správa. Tudíž podle něho nemůže jít o střet zájmů.

„Jsou to dvě právně odlišné věci. Radní nemají se státní správou co do činění a nemůžou chodit nahlížet do spisů úředníků,“ zmínil.

Patrik tvrdí, že když se v Brně řešilo odvolání, jež se týkalo tamního nádraží, rozhodoval o něm krajský úřad v Českých Budějovicích.

To, jestli může být zlínský krajský úřad podjatý, posuzuje Dopravní a energetický stavební úřad v Praze, jemuž námitku ještě loni na podzim postoupilo ministerstvo pro místní rozvoj. Rozhodnuto zatím nebylo.

Patrik zatím neví, jestli spolek rozhodnutí o podjatosti, pokud nebude podle jeho představ, napadne žalobou. Případně jestli se bude odvolávat proti stavebnímu povolení.

„Záviset to bude na tom, jak bude stavební řízení probíhat a jaké budou uloženy podmínky pro výstavbu,“ nastínil. Odmítá také, že by šlo ze strany spolku o obstrukce.

Hájíme veřejný zájem, říkají Děti Země

„Děti Země v řízení hájí veřejný zájem na ochranu životního prostředí a na seriózní rozhodování státu. A k tomu musejí používat jen zákonné prostředky,“ nastínil Patrik. „Zastrašování ničemu nepomůže. Každý u nás musí dodržovat zákony, i mocní,“ vzkázal.

Odvolání Dětí Země se týkalo především zeleně. Spolek požaduje, aby bylo nových dřevin dvakrát více než pokácených a byly třikrát vyšší, aby se kácelo pouze mimo vegetační období, aby nové stromy byly vysázeny do dvou let a nebyly mezi nimi místně nepůvodní druhy. Žádá také uložit nové podmínky ke zmírnění zásahu do povrchových vod a některé další věci.

Pokud bude územní rozhodnutí potvrzeno, nabude právní moci a příprava poběží dál. Když ho úřad zruší, bude si ho město vyřizovat znovu, což způsobí další zdržení.

Kromě spolků podalo odvolání i několik majitelů garáží, které musejí ustoupit obchvatu. Buď se jim nelíbí cena, za kterou od nich chce město garáže odkoupit, nebo je prodat nechtějí.

Město může stavební povolení dostat, aniž by mělo všechny potřebné pozemky zajištěné smlouvami. Před výstavbou mu ale už musí patřit. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, při níž je možné také vyvlastňovat.