Dětské skupiny zřizuje ve Zlínském kraji jen část měst, jiným stačí školky

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Z okresních měst ve Zlínském kraji zřídil v končícím volebním období dětskou skupinu pouze Vsetín, a to ve dvou případech. V Kroměříži funguje dětská skupina zřizovaná radnicí od roku 2020. Zlín a Uherské Hradiště žádnou dětskou skupinu nezřizují a ani to neplánují, stačí jim kapacity mateřských škol. Vyplývá to z vyjádření zástupců oslovených radnic v předvolební anketě ČTK. Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči dětem ve věku od šesti měsíců do začátku školní docházky, jsou alternativou ke školkám.

Vsetínská radnice zřídila v současném volebním období dvě skupiny při Základní škole a Mateřské škole Luh. "Kapacita je 26 dětí," uvedl zástupce mluvčí vsetínské radnice Michal Horský. V současné době město zřízení dalších skupin neplánuje. "Poptávku dokážeme uspokojit," doplnil Horský. Další dvě skupiny ve městě nabízejí soukromé subjekty.

Kroměříž je šest let zřizovatelem jedné dětské skupiny s kapacitou 24 dětí, která je plně obsazená. "Kapacita se vzhledem k zájmu navyšovala. Ve městě funguje rovněž jedna soukromá dětská skupina a jedny soukromé jesle. Kapacita je tedy dostačující a o navyšování se momentálně neuvažuje," řekla Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.

Magistrát ve Zlíně žádnou dětskou skupinu nezřizuje a ani se nechystá. "Máme dostatek volných míst v mateřských školách, které statutární město Zlín zřizuje, v současné době evidujeme ještě 103 volných míst. O souhlas města se zřízením dětské skupiny požádal jeden soukromý subjekt, který plánuje zahájit činnost od září tohoto roku," řekl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Obdobná situace je v Uherském Hradišti, kde také město žádnou skupinu nezřizuje a ani to neplánuje. "Důvodem je to, že máme dostatečné kapacity mateřských škol," uvedl mluvčí radnice Jan Pášma. Dětskou skupinu nezřizuje ani Valašské Meziříčí na Vsetínsku. "Město je zřizovatelem sedmi mateřských škol, které nabízejí dostatečnou kapacitu pro předškolní vzdělávání dětí," sdělil mluvčí valašskomeziříčské radnice Jakub Mikuš.

V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku začne od 1. září fungovat nová dětská skupina s kapacitou 24 míst. Provozována bude pod jednou z mateřských škol zřizovaných městem. "Poptávka po tomto typu péče ve městě existuje a předpokládáme, že nová skupina bude od září optimálně naplněna. Další rozšiřování městských dětských skupin v tuto chvíli neplánujeme. Na území města totiž úspěšně funguje několik soukromých dětských skupin, které aktuální potřeby trhu flexibilně pokrývají," uvedla mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.

Dětské skupiny zřizují i menší obce. Od září je plánují uvést do provozu například v Boršicích na Uherskohradišťsku. Kvůli naplnění kapacity mateřské školy tam podle místostarosty Michala Výstupa (KDU-ČSL) začnou ve vesnici fungovat dvě dětské skupiny, každá z nich pro 12 dětí.

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