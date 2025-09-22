Divadlo a filharmonie ve Zlíně slaví 80 let. Chtějí být atraktivní pro i mladé diváky

Patří mezi největší profesionální kulturní instituce v kraji a ročně přivítají jen na svých domácích scénách dohromady téměř 150 tisíc diváků. Další tisíce baví v jiných částech republiky nebo zahraničí. Bez publika by existence divadla ani filharmonie neměla smysl. Zaměření na diváky nové generace je jednou z výzev, se kterými si obě instituce budou muset v budoucnu poradit.

„Hledání nového publika je pro nás zásadní. Pokud chceme, aby orchestr žil i za deset, dvacet let, musíme být atraktivní i pro mladší generaci,“ uvedl ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů (FBM) Tomáš Gregůrek.

V právě startující sezoně budou v divadle i filharmonii oslavovat 80 let od svého vzniku. Přestože připomenou bývalé dirigenty i válečné období, už teď se projeví i posílení programu pro mladší diváky.

Zlínské divadlo zvolilo pro letošní sezonu vizuál v komiksovém stylu. (září 2025)
Zlínské divadlo zahajuje letošní sezonu představením Henrika Ibsena Nora. (září 2025)
Divadelníci chtějí více oslovovat vysokoškoláky, což jsou z velké části lidé, kteří ke Zlínu vybudovaný vztah. Ke komunikaci s mladým publikem chtějí více využívat sociální sítě, letos se prezentují atraktivním komiksovým vizuálem a nabídnou například upírskou komedii Drákula, která by mohla mladé zaujmout.

„Dnešní teenageři jsou stále náročnější a chtějí rychlé a jasné informace. Nestačí jim klasické tituly, je zapotřebí mluvit jejich jazykem, otevírat témata, která je zajímají,“ přiblížila ředitelka Městského divadla Zlín Irena Pelková. „Proto spouštíme také lektorské úvody, které představení zasadí do souvislostí – přiblíží autora, dobu vzniku díla i samotný proces zkoušení.“

V publiku chybí mladí dospělí

FBM začne už s dětmi v mateřské škole, které bude seznamovat s hudebními nástroji. A pokračovat budou koncerty pro školy i netradiční akce, jako byla skladba z opery Carmen v živém podání filharmoniků na hřišti při fotbalovém derby Zlína se Slováckem.

Programy

Městské divadlo Zlín (premiéry)

Nora 20. 9.
Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho 11. 10.
Hra, která se zvrtla 25. 10.
Hrátky s čertem 2. 11.
Starý bílý muž 22. 11.
Drákula – komedie děsu 31. 1. Tiše buší Ploština 28. 2.
Kryl 25. 4.

Filharmonie Bohuslava Martinů

Zahajovací koncert 18. 9.
Hudba Miroslava Žbirky 15. 10.
Rudy Linka, Gil Goldstein a FBM 6. 11.
Princezna ze mlejna 11. 12. Vojtěch Dyk a FBM 12. 3.
Stabat Mater, Iva Bittová, Markéta Cukrová 2. 4. Slavnostní koncert k 80. výročí 30. 4.

„Převážně nám chybí mladší dospělí mezi 20 a 40 lety. Naším cílem je tuto generaci oslovit novými formáty, moderní komunikací nebo netradičními koncertními prostory,“ vysvětlil Gregůrek.

Zásadním problémem, který instituce trápí a v dalších letech stále trápit bude, jsou finance. Regionální kulturní scéna je totiž ekonomicky závislá na příspěvcích města a kraje, bez kterých by provoz nebyl možný. Stát jim přispívá jen velmi nízkou částkou. „Umění a sport je často první oblastí, kde se v dobách úspor škrtá. Proto čelíme dlouhodobé nestabilitě financování, při které se špatně dlouhodobě plánuje,“ poukázal šéf filharmonie.

Podle veřejných zdrojů hospodaří filharmonie ročně s částkou bezmála 95 milionů korun. Zhruba 66 milionů tvoří dotace města a kraje, zbývající část pokrývá filharmonie z výnosů a prodeje vstupenek. Vlastní podíl je asi 22 procent. Podobně je to u divadla. Tržby a další výnosy tvořily 21 procent nákladů, které se pohybovaly ve výši 91 milionů. Od města dostává divadlo 66 milionů, od kraje tři.

„Přistupujeme k divadlu jinak, protože u filharmonie jsme jejím zakladatelem. Navíc máme také další profesionální divadlo v Uherském Hradišti, takže se snažíme přispívat stejně. Už ale vedeme debatu s městem o tom, že zlínskému divadlu pomůžeme s opravou fasády,“ objasnil hejtman Radim Holiš.

Příspěvky by se neměly snižovat

Město ani kraj nepočítají s tím, že by v dalších letech příspěvek kulturním institucím snižovaly. „I v případě, že provozní náklady filharmonie porostou, je jasné, že se k tomu budeme muset náležitě postavit,“ slíbil hejtman.

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů vstoupila do jubilejní 80. sezony. Hlavními hrdiny oslav budou samotní filharmonici.

„Každoročně se zvyšují výdaje za elektřinu i osobní náklady, což řešíme i navyšováním příspěvku pro divadlo,“ řekla náměstkyně zlínského primátora Martina Hladíková, která má kulturu na starosti. „Peníze do kultury určitě nechceme snižovat, ale zároveň je nebudeme výrazně zvyšovat, to není možné.“

Technologie a špičkoví dirigenti. Nový šéf chce rozvíjet zlínskou filharmonii

Získávání nového publika i vyrovnané hospodaření se ovšem neobejdou bez umělecké kvality, bez kvalitních hudebníků a herců, kteří chtějí pracovat se špičkovými dirigenty, režiséry, autory a sólisty. Tím si soubory budují svůj kredit.

Vysoké cíle a regionální linka

Do jubilejní sezony tak filharmonie vstupuje s heslem Naplno! Naživo! Na zdraví! Mimo jiné láká na mimořádný koncert, který se uskuteční v dubnu příštího roku, na den přesně po 80 letech od založení.

„Dáváme si vysoké cíle a máme koncerty nabité náročnými díly,“ sdělil šéfdirigent Robert Kružík.

Racek plný očistného Čechovova humoru má na zlínských prknech premiéru

Divadlo zase sází na regionální tituly, které začalo před lety soustavně zpracovávat jako první v republice. Na představení věnovaná třeba Tomáši Baťovi naváže v nové sezoně příběh kroměřížského rodáka Karla Kryla a vyprávění o konci války na Ploštině. „Sezona nese podtitul Hrdinové mezi námi,“ upozornil umělecký šéf divadla Patrik Lančarič. „Často jde o obyčejné lidi, za kterými stojí hrdinské činy.“

Filharmonici loni odehráli přes 120 koncertů včetně osmi zahraničních. V Kongresovém centru si je poslechlo více než 43 tisíc diváků, na jiných místech 38 tisíc. Celkový počet diváků, kteří se přišli podívat na divadelní představení, se loni přehoupl přes sto tisíc.

V Bovci je možné si na adrenalin téměř sáhnout

Městečko Bovec na severozápadě Slovinska u hranic s Itálií obklopují mohutné štíty Julských Alp. Leží také na kraji Triglavského národního parku, který je pojmenován po největší slovinské hoře...

22. září 2025  5:39

