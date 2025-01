Zlín opraví divadlo za 135 milionů. Rekonstrukci prodraží vračanský vápenec

Pracovníci památkové péče chtěli, aby se na obklad opět použily desky z vračanského vápence, ačkoliv jde o drahý materiál. Při opravě bude stát asi 45 milionů, ještě dražší však budou velká okna, která vyjdou na 50 milionů korun.

Město hledá i externí finanční zdroje, protože má před sebou další velké investice, například opravu Velkého kina. Optimální termín zahájení prací bude řešit s vedením divadla, aby co nejméně narušily jeho provoz a komfort diváků.

„Potřebujeme mít stavební povolení a další věci potřebné k zahájení soutěže na dodavatelskou firmu. Pak se městská rada po konzultaci s vedením divadla rozhodne, kdy to vypukne,“ naznačil primátor Jiří Korec.

Město má dvě možnosti: buď nejdříve udělá pouze první etapu, což by obnášelo výměnu čelní fasády, nebo se pustí rovnou do celé budovy. Bude záležet na tom, jak na tom bude finančně.

Další zásadní věcí bude otázka termínu.

„Mohli bychom práce zahájit letos, ale nejsem si jistý, jestli je to s ohledem na divadelní sezonu správné řešení,“ nastínil Korec.

Práce ovlivní provoz divadla

Práce se určitě nestihnou udělat během letních divadelních prázdnin a zcela jistě zasáhnou i do sezony, tedy do běžného provozu divadla.

„Budeme se tomu muset přizpůsobit,“ tuší ředitelka divadla Irena Pelková. „Nevím, jak budeme moci zkoušet. Máme ale prostory, kam bychom se mohli přemístit,“ naznačila.

Podle ní by během sezony měla dodavatelská firma práce dělat tak, aby se mohla hrát večerní představení. Přitom ale výměna oken bude v první fázi znamenat, že část čelní fasády zůstane úplně otevřená.

„Nemůžeme fasádu nechat odhalenou dlouhodobě,“ nastínil Korec. „Prvním krokem bude sundání vápence, druhým odstranění a nasazení oken. Bez nich je divadlo nefunkční. Bude otázka, za jak dlouho firma okna vymění.“

Město má zatím hotový projekt a letos by chtělo mít stavební povolení, pak bude vybírat dodavatelskou společnost, s níž se domluví na přesném průběhu prací.

Kolem divadla je oplocení od podzimu 2023, kdy z fasády odpadly dvě těžké obkladové desky, které naštěstí nikoho nezranily.

„Jsme vděční, že diváci do divadla pořád chodí, ale budova tak nemůže zůstat,“ zdůraznila Pelková. „Budeme rádi, když se opraví.“

Jiný vhodný materiál na fasádu město nenašlo

Město hledalo také méně nákladný materiál, než je vračanský vápenec, který by byl současně průchodný přes památkáře. Žádný však nenašlo.

„Jeho alternativa by nebyla výrazně levnější, proto vycházíme vstříc památkářům,“ podotkl Korec.

Památkáři zmiňují charakteristickou jemnou strukturu a světlý odstín vračanského vápence.

„Vračanský vápenec je v současné době stále těžen, jeho opětovné užití je logickým a reálným řešením,“ uvedla mluvčí kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu Petra Zelinková.

Potvrdila, že památkáři návrh města akceptují.

„Vzhledem k rozsahu a složitosti problematiky bude však nutné jeho další upřesnění a doplnění,“ upozornila. „A to především v návrhu přesného spárořezu obkladu, jeho impregnace či v posouzení konkrétního vzorku profilu nových oken.“

Divadlo bude po opravě vypadat stejně

Pokud jde o peníze, město podle Korce jedná o možných dotacích, na jejichž získání však nemůže spoléhat.

„Jednání probíhají, ale vzhledem k ekonomické situaci kraje či ministerstev jsou značně složitá. Je otázkou, kdo bude schopen pomoci,“ uvedl Korec.

Každopádně po rekonstrukci nebude divadlo vypadat příliš jinak.

„Nemáme moc kam uhnout,“ sdělil primátor. „Můžeme řešit vstup do divadla a udělat ho lépe. To se ale netýká velkých ploch, které bychom mohli měnit. Dům je pod památkovou péčí,“ konstatoval.

Město původně uvažovalo také o tom, že by zateplilo také fasádu divadla, což však přes památkáře neprošlo. Při použití polystyrenu by se příliš zvětšil objem budovy. Kdyby pořídilo tenčí materiál, zaplatí za něho pětkrát až sedmkrát více peněz. Navíc by budovu nezateplilo celou, protože je zepředu z velké části prosklená.