Zlín hledá firmy na opravu divadla a dostavbu radnice. Práce začnou letos

Milan Libiger
  9:12aktualizováno  9:12
Zlínský magistrát se pustil do výběru stavební firmy, která opraví fasádu divadla, kolem něhož je už přes dva roky plot. Bude také hledat zhotovitele na dostavbu budovy radnice, která je podle statiků ve velmi špatném stavu.
Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín, která je už dva roky v havarijním stavu oplocená. (červenec 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Ve zlínském divadle provádějí během léta rozsáhlé opravy. (srpen 2024)
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
8 fotografií

„Obnova fasády městského divadla je důležitým krokem k zachování této významné kulturní památky pro další generace,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).

Z fasády spadly dvě obkladové desky z vračanského vápence. Nové budou z téhož materiálu, což požadují památkáři. Díky tomu získá divadlo podobu, jakou má od svého vzniku v 60. letech.

Zlín opraví divadlo za 135 milionů. Rekonstrukci prodraží vračanský vápenec

Firmy mohou podat nabídku do jedné či více variant, radnice nabízí hned čtyři. Vycházejí z průzkumu, který ukázal, že 70 procent obkladů stačí renovovat a nemusí se měnit. Podle první varianty se vyřeší celá fasáda, přičemž ze 70 procent půjde o repasi, ze 30 o nový materiál. Okna a dveře se vymění jen na čelní straně budovy.

Druhá je jiná jen v tom, že všechny obkladové desky budou nové. Další dvě varianty jsou stejné jako první dvě, pokud jde o obklady. Liší se tím, že se výměny oken a dveří udělají na celé budově. Podle města má být renovace levnější, jisté to však není. Navíc nechce dodavateli určovat, jak má postupovat.

Na opravu má v rozpočtu vyčleněno 81 milionů korun bez DPH. Práce by měly začít v létě. Za plného provozu divadla potrvají 15 měsíců. Harmonogram bude nastavený tak, aby hlučné práce co nejméně zasahovaly do představení a dalších aktivit.

„Bylo by výhodné začít o prázdninách, budeme to ale muset ještě zkoordinovat s provozem divadla. Největší problém bude výměna velkých oken ve foyer,“ tuší Korec.

Dostavba radnice za 260 milionů

Město se také chystá vypsat výběrové řízení na další velkou akci, jíž je dostavba radnice. Přesněji řečeno zdemolování sousedního domu číslo 10 a výstavba nového, ve kterém budou především kanceláře. Náklady jsou přibližně 260 milionů korun. Práce potrvají dva roky.

„Podle statických posudků je objekt ve velmi špatném stavu a jeho technická kondice se postupně zhoršuje. Statik navíc v současnosti nařídil další dodatečné statické zabezpečení,“ sdělil Korec.

Zlín dostaví po 100 letech radnici. Opozici se nelíbí načasování před volbami

Už deset let uzavřenou budovu město zajišťuje s tím, že by musela být zřejmě brzy zbourána. Zabezpečení sousedních domů by stálo 40 milionů korun. Úředníci navíc působí na více adresách a magistrát za ně platí nájem. Část se jich pak bude moci nastěhovat do nového objektu.

V jeho přízemí budou přepážková pracoviště, bistro, zasedací místnosti, kanceláře či vyhlídková terasa. Na střeše budou solární panely. „V každém městě je radnice symbolem města a touto stavbou získáme vysoce funkční prostory zejména pro občany,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.

Budova číslo 10 pochází ze 16. století, před sto lety prošla přestavbou podle baťovského architekta Františka Lýdie Gahury. Památkáři u ní požadují zachovat původní klenuté sklepy. Tuto akci chce magistrát rozjet do začátku října.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Zemědělský veletrh se mění na Agrishow. Ukáže traktory, zvířata i dřevorubce

Tradiční zemědělský veletrh na brněnském výstavišti se v dubnu 2026 poprvé...

Stovky hospodářských zvířat, pivo, víno, dřevorubci a zemědělské stroje v akci. To vše podpořeno příjemným jarním počasím, tedy alespoň podle předpovědi meteorologů. Na brněnském výstavišti v neděli...

10. dubna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚOHS: Nemocnice Motol a Homolka pochybila v zakázce na prádlo,zaplatí 200.000 Kč

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Motol a Homolka musí zaplatit pokutu 200.000 korun za chyby v zakázce na nákup prádla pro zaměstnance. Nemocnice při jejím vypsání podle...

10. dubna 2026  10:51,  aktualizováno  10:51

Ostravská univerzita má přístroj na sledování biomolekul, umožní rozšířit výzkum

ilustrační snímek

Vědci Ostravské univerzity mohou nově využívat přístroj, který jim umožňuje sledovat interakci mezi biomolekulami v reálném čase. Zařízení za dva miliony...

10. dubna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Most vybral vítěze architektonické soutěže na opravu obchodního domu Prior

ilustrační snímek

Most vybral vítěze architektonické soutěže na rekonstrukci obchodního domu Prior v centru města. Uvnitř vznikne multikino, počítá se s menšími provozovnami,...

10. dubna 2026  10:46,  aktualizováno  10:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Reakce společnosti TP-Link na aktuální situaci

10. dubna 2026  12:21

Areál na Semilsku dohasili po 19 hodinách. O příčině vyšetřovatelé zatím nemají jasno

Hasiči dohasili krátce před jedenáctou hodinou požár.

Před jedenáctou hodinou dnes hasiči dohasili požár, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v...

10. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  12:19

Soud poslal do vazby agresora z Kobylis, za brutální útok mu hrozí deset let

Obviněný muž z těžkého ublížení na zdraví jde do vazby

Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže, který minulý týden na Praze 8 brutálně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu život ohrožující poranění mozku. Obvodní soud pro Prahu 8 v pátek...

10. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Třináct lidí se ve výběrovém řízení uchází o funkci ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), uvedlo tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Nevyloučilo, že další přihlášky...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Autobus srazil na přechodu chodkyni. Byla v bezvědomí, ztratila spoustu krve

Nehoda se stala na přechodu v Nebahovské ulici v Prachaticích. (10. dubna 2026)

Vážná nehoda, při níž se střetl autobus se ženou jdoucí po přechodu, zaměstnala v pátek ráno záchranáře v Prachaticích. Mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra upřesnil, že chodkyně utrpěla rozsáhlá...

10. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  11:55

K návrhu obnovy náměstí v Přibyslavi přišly desítky připomínek, často protichůdné

Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují...

Několik desítek připomínek, často protichůdných, sesbírala radnice v Přibyslavi k projektu na revitalizaci tamního Bechyňova náměstí. Architektonická kancelář se je nyní snaží zakomponovat do návrhu....

10. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

