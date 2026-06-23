Dny lidí dobré vůle ve Velehradě letos vyzdvihnou práci zdravotníků

Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku letos vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Podtitulem letošního ročníku velehradských slavností bude Srdcem i rukama aneb Ve službě životu, řekl dnes ve Zlíně novinářům tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Slavnosti se uskuteční 4. a 5. července, patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně se jich účastní kolem 30.000 lidí.
"Letošním podtitulem chceme propojit symboly služby, duchovního poselství a také kulturního a národního vědomí," uvedl Kořenek. Vyzdvihnout práci zdravotníků chtěli pořadatelé už za doby covidu, kdy slavnosti mohly být pouze pro omezený počet lidí. "Teď dozrála doba na to, abychom vyjádřili vděk všem, kteří se podílí na službě člověku, na službě života v naší zemi," uvedl Kořenek.
Slavnosti symbolicky zahájí v sobotu v 18:00 Modlitba za vlast, která se připravuje ve spolupráci s Armádou ČR. Účastní se jí představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté i veřejnost. Herec Igor Bareš na ní také přečte jména lékařů nebo zdravotních sester, kteří se za války či komunismu podíleli na službě pro vlast. "Jde například o dva lékaře z obce nedaleko Kyjova, kteří odešli před okupací do Velké Británie, kde dostudovali medicínu a sloužili v RAF našim pilotům," uvedl Kořenek. Lékaři, medici či zdravotní sestry budou na Modlitbě za vlast také číst přímluvy. Novinkou na slavnostech bude letos také stan, ve kterém budou zdravotníci dělat návštěvníkům preventivní vyšetření.
Vrcholem sobotního programu bude Večer lidí dobré vůle. Na benefičním koncertu vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem, Hana a Petr Ulrychovi, Vladimír Javorský či zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů a Slovácký orchestr mladých pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka. Výtěžek z koncertu půjde na Konto lidí dobré vůle. Peníze dostane Sanitka Naděje a Nadační fond Adiuvare. Sobotní program nabídne také hudební vystoupení, sportovní soutěže, vzdělávací seminář, ruční přepisování Bible, výstavy či mezinárodní setkání vozíčkářů, kterého se zúčastní až 150 zdravotně postižených a 80 dobrovolníků.
Cyrilometodějské slavnosti vyvrcholí v neděli na nádvoří před bazilikou Slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul.
Slavnosti omezí dopravu ve Velehradu a okolí. Do obce budou moci kromě místních obyvatel a hostů vjet jen řidiči s povolenkami pořadatelů. Pro návštěvníky bude připraveno provizorní parkoviště na obchvatu Starého Města, odkud budou kyvadlově jezdit autobusy. "Záchytné parkoviště bude v provozu od 4. července od 14:00 do 5. července 17:00," uvedl starosta obce Aleš Mergental (nez.). Pro návštěvníky bude ve Velehradu k dispozici stanové městečko se zázemím, také úschovna kol.